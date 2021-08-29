Заявление первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

"Всё правильно! Пора запретить вам, ушлёпкам, музон свой отстойный по ночам врубать! Думают, их дерьмовая музыка всем интересна…» — пишет Евгений Д.

Многие пользователи пишут о том, что данный закон требуется принять уже давно, потому что шумные автолюбители не дают покоя гражданам каждое лето.

«Давно пора! У меня окна выходят на большой проспект, так спать летом с открытыми окнами абсолютно невозможно! Бесконечный шум!» — отмечает Юлия К.

«Добавьте сюда также шум из-за сигнализаций машин. Надо штрафовать, если авто на весь двор 20 минут орёт. У одних всю ночь машина орала, видимо, хозяина авто не было в радиусе этого района. И, начиная с двух часов ночи до шести, она сигналила, пока банально аккумулятор не сдох. Машина всем мешала спать, но сделать с этим было нечего. Особенно это актуально в летний период, когда все открывают окна», — указывает Ольга С

Ирек Шаманаев ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что многие молодые люди просто не понимают, что они мешают людям, поэтому введение штрафов станет правильным решением.

«Конечно, молодым и дерзким трудно понять, что в час ночи внезапно раздавшаяся музыка (а качество звука в машинах сейчас хорошее), да ещё с басами, способна не просто разбудить, а лишить сна. Но да, может. И раз не понимают по-молодости или по вневозрастной дурости, то просто надо их штрафовать, чтобы уму постепенно набирались, пока пустеют их карманы», — предлагает Инна Ю.

Часть людей считает, что под запрет может попасть множество шумной техники, которая сама по себе производит много шума.

«Ну, тогда придётся просто запретить ездить. Мощное авто и мототехнику приобрели для личной эксплуатации, платят налог и от рокотов моторов, в такой ситуации никуда не деться!» — поделился своим мнением Nov U.

Ряд пользователей указывает на то, что введение новых штрафов не заставит правоохранителей активнее выполнять свою работу. Необходимо в первую очередь озаботиться тем, чтобы наладить работу ГИБДД, и уже затем обратить своё внимание на нарушителей среди граждан.

Council.gov.ru Ирина Рукавишникова

«Никто не запрещает органам останавливать и снимать номера, штрафовать водителей, у кого изменены конструкции, но сами же ГИБДД этого не делают. Патрули урезают, и не хотят ловить, хотя места сбора таких авто всем известны. Вопрос к начальникам таких подразделений, которые сидят на своих золотых унитазах: а за что вы получаете зарплату и премию? Вот реально, не надо новых законов вводить, нужно заставить всех выполнять и исполнять уже принятые!» — считает Сергей Я.

Напомним, 27 августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей.