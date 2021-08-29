Заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что ведомство внесёт изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, но они не будут революционными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

"С каждой реформой в системе образования в Российской Федерации становится всё больше неграмотных граждан!» — считает Арина И.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередные реформы в сфере образования не принесут ничего хорошего, ведь ранее подобные попытки делали всё лишь хуже.

«Эти реформисты больше похожи на обезьян с гранатой. Крутят что-то, вертят, а результат всегда всё более и более катастрофический. Почему бы не вернуть то, что приносило стране пользу? Зачем заново изобретать велосипед?!» — возмущается Иван Е.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

Некоторые комментаторы отмечают, что небольшие изменения не приведут к улучшению российского образования. Данная сфера требует радикальных изменений, уверены граждане.

«Система ЕГЭ себя не оправдала. Это надо признать. Безграмотность молодых людей, иногда шокирует! И это ужасно наблюдать. Отменить надо просто этот дурдом!» — указывает Татьяна Ш.

Часть людей считает, что ЕГЭ заставляет детей мучиться попусту в то время, когда они бы могли посвятить своё свободное время погружению в свою будущую профессию.

«Я когда учился, не было этого ЕГЭ, всё было проще. Я еле школу закончил, учиться не хотел, мне просто поставили все тройки по всем урокам, и мне это никак не помешало выучиться на слесаря и сварщика. А сейчас что, не сдал, и всё, конец? Для чего это всё? Может, человеку суждено быть, к примеру, профессиональным поваром, к чему мучиться из-за этого ЕГЭ?» — задаётся вопросом Валерий М

Ряд пользователей указывает на то, что любые изменения в сфере образования каждый раз ставят население в тупик, поэтому лучше ничего вообще не трогать и оставить всё, как есть.

«Хватит эксперименты проводить на детях! Сами-то получили нормальное советское образование и издеваются над детьми и их родителями», — написала Маргарита С.

Отдельные комментаторы отмечают, что система образования в России уже слишком сильно устарела, и пора обратить своё внимание на что-то радикально новое.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Радует, что государство наконец-то взялось за реформу образования. Давно пора менять концепцию образования СССР, которая морально устарела и уже не успевает за современными тенденциями. Думаю, в скором бедующем российское образование выпустит в свет множество гениальных людей, ориентированных именно на наше время», — поделился своим мнением Владимир Г.

Нашлись и те, кто считают, что сложившаяся в России система образования не удовлетворяет интересам нашей страны.

«Бесплатного образования почти не осталось. В техникумы теперь можно поступить только с практически отличным аттестатом, в университеты поднимают планку ЕГЭ. Т. е хорошисты и тем более троечники, если родители не могут оплатить образование, фактически рискуют остаться с девятью классами. Куда катимся? Растим необразованное население и алкашню с ворами, чтоб окончательно загубить страну?» — пишет Екатерина С.

Напомним, 28 августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в ходе общероссийского родительского собрания о том, что ведомство внесёт изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, но они не будут революционными.