В 2010 году был создан Северный Арктический федеральный университет. В только что вышедшей книге воспоминаний «На перекрестках памяти» профессор САФУ, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки России Владислав Голдин впервые в публичном пространстве подвел «на цифрах» итоги объединения архангельских вузов в федеральный университет.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Профессор САФУ, доктор исторических наук Владислав Голдин на торжественном мероприятии по поводу своего 70-летия с книгой воспоминаний «На перекрестках памяти»

Какое отношение он имеет к созданию САФУ, Владислав Иванович рассказал ИА REGNUM: «Сама идея федерального университета пошла с моей статьи 2008 года в газете «Правда Севера» «Северный федеральный университет в Архангельске: быть или не быть?», потом статьи вместе с Е. Луговской в Москве. Поэтому ко мне часто обращались с вопросом, что в итоге получилось, целесообразно ли было его делать? На страницах книги я поделился своими размышлениями».

Сказать о проблеме — долг, и лучше, чем длинно процитировать книгу Владислава Голдина «На перекрестках памяти», трудно что-то сделать: «САФУ же, по данным рейтинга RAEX (РАЕКС-Аналитика), в 2013 году занимал 79-е место, а в 2020 году уже лишь 95-е место среди вузов страны. По рейтингу научно-исследовательской деятельности САФУ, занимая в 2015 году, как уже упоминалось, 105-е место, в 2020 году опустился до 137-го места.

И это неудивительно, ибо падают основные показатели кадрового потенциала. В 2011 году в САФУ было 712 кандидатов и докторов наук (без совместителей) (а, кроме того, в Севмашвтузе и ВЗФИ, позднее вошедших в состав САФУ, работало еще 107 кандидатов и докторов наук). В 2020 году их число (несмотря на вхождение в профессорско-преподавательский контингент кандидатов и докторов наук из бывших Севмашвтуза и ВЗФИ) сократилась до 568 человек. Ухудшаются и показатели подготовки кадрового резерва. В 2011 году 377 аспирантов, а в 2020 году — 336. В 2011 году было защищено 50 диссертаций, в т.ч. 7 докторских, в 2018 году — 9 и 2, соответственно, в 2019 году — 15 и 2, а в 2020 году — всего 7 и 2.

Тяжелой проблемой для САФУ стал отток кадров высшей квалификации, докторов наук и профессоров. В 2010 году в ПГУ и САФУ работало 118 докторов наук, в 2011 году (после вхождения ПГУ в его состав) их число сократилось в САФУ до 103. В 2012 году в него влились 10 докторов наук из Севмашвтуза и ВЗФИ, но в дальнейшем их число в САФУ, несмотря на защиты докторских диссертаций, составило в 2020 году 85 человек. К тому же средний возраст докторов и кандидатов наук в университете составил в 2020 году 63,1 года.

Среди специалистов высшей квалификации, еще работающих сегодня в САФУ, в том числе в профессорском собрании вуза, часто ставится вопрос о том, а нужны ли вообще университету доктора наук и профессора. Это больной вопрос и для меня, с той точки зрения, что ректоратом ПГУ было сделано очень многое и потрачены большие средства на подготовку кадров высшей квалификации, поэтому потерю, отток их мне трудно объяснить и принять.

…Хочется напомнить, что федеральный университет в Архангельске создавался для завоевания лидирующих позиций в Северо-Западном федеральном округе, или, по крайней мере, на Европейском Севере… этого, к сожалению, не произошло… В свое время Поморский университет соревновался за лидерство на Европейском Севере с Петрозаводским университетом, идя примерно вровень с ним. САФУ же резко откатился назад в показателях по сравнению с этим вузом. Если в 2020 году САФУ занимал, как уже упоминалось, 95-е место, то ПетрГУ — 75-е место. По научно-исследовательской деятельности у САФУ — 137-место в 2020 году, а у Петрозаводского университета — 57-е место. Таким образом, он резко оторвался от САФУ в лидерстве среди вузов Европейского Севера.

За последние 10 лет резко сократился студенческий контингент САФУ. Напомню, что, согласно данным статистики, в 2010 году в ПГУ обучалось 11 449 студентов, а в АГТУ/САФУ — 9969 студентов, т. е. общее число составляло 21 618 чел. В 2011 году, после вхождения ПГУ в состав САФУ, их численность сразу сократилась более чем на 2 тыс. чел, составив 18 089 чел. В Севмашвтузе в это время обучалось 2367 чел., а в ВЗФИ — 3915 чел. Иначе говоря, студенческий контингент сократился за десятилетие в два с лишним раза и приближается к уровню ПГУ 2010 года. В 2019 году был закрыт как не прошедший аккредитацию филиал САФУ в Коряжме.

…Я прогнозировал в конце 2000-х годов, что федеральный университет не сможет нарастить численность студентов за счет других регионов, но не мог даже и предполагать, что так катастрофически сократится число обучающихся в САФУ.

При обсуждении перспектив развития федерального университета в Архангельске в 2008—2010 годах я… предлагал сделать ставку на укрепление кадрового научного и научно-педагогического потенциала, и прежде всего специалистов высшей квалификации, одновременно с наращиванием научной и научно-технологической и экспериментальной базы. На это следовало направить финансовые ресурсы, получаемые из федерального центра, и резко расширить аспирантуру и докторантуру. Но этого не произошло. Более того, как уже отмечалось выше, число докторов наук в САФУ последовательно сокращается, и, соответственно, контингент аспирантов. Докторантура же прекратила существование. В САФУ в несколько раз сократилось число ежегодных защит диссертаций: если в 2009 году в ПГУ и АГТУ было защищено 63 диссертации, в т.ч. 10 докторских, то в 2020 году число защит сократилось до 9, в том числе в 2018—2020 годах защищалось лишь по две докторские диссертации ежегодно. Эти цифры говорят сами за себя.

Передо мной все время возникает вопрос, а надо ли было идти на ликвидацию двух ведущих самостоятельных вузов региона, объединяя их и затем еще целый ряд других учебных заведений в федеральный университет. Может быть, было разумнее не делать этого?

Взвешивая аргументы «за» и «против», прихожу к выводу, что САФУ получил, но к сожалению, не использовал свой шанс на развитие. В него были вложены огромные деньги, которые не получили другие вузы, в том числе на Европейском Севере.

…С интересом слежу за деятельностью научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Который совсем недавно был создан на базе САФУ и заявляет о себе как о НОЦ мирового уровня. Но таковым ему еще предстоит стать, и сделать это будет нелегко».

Огромные вложения, радовавшие поначалу Архангельскую область, практически оказались «сэкономленными» на числе обучающихся студентов, финансировании подготовки научных работников и пошли на увеличение административного персонала и ремонтно-строительную программу. Сокращенные студенты поехали в вузы других регионов — что является одним из объяснений оттока молодежи из Архангельской области. Цифра сокращенных при слиянии в САФУ 10 000 бюджетных мест в архангельских вузах почти точно совпадает с цифрой отъезжающих каждый год из области!

Обсуждайся такой «обмен» в публичном пространстве, по-другому относись к критике руководство САФУ, располагай этими цифрами областные руководители, выскажись они против такого «перераспределения» и сокращения бюджетных студенческих мест, и Министерство образования РФ на него вряд ли пошло бы. Или цифры сокращений и «отставаний» были бы не такими удручающими. Но о САФУ говорят или хорошо, или никак, что сыграло с ним злую шутку. Почему молчат «знающие люди», Владислав Голдин объяснил ИА REGNUM так:

«Почему другие молчат? Часть людей просто уехала из Архангельска, работают в Москве, Санкт-Петербурге и занимают неплохие позиции — И. Луговская, С. Михайлов, Н.Чичерина. Эта часть «не молчащих» пошла своим путем, далеким от САФУ. Значительная часть уволилась, в том числе по возрасту. Те, кто остался, на мой взгляд, работают, пока работается. Кто-то работой удовлетворен, есть руководители диссертационных советов с аспирантурой типа К. Боголицына. Я думаю, что они вполне удовлетворены своим положением в САФУ. Остальные стонут про себя, где-то пытаются высказываться непублично. А. Репневский говорит о том, что выступает на ученых советах университета, не знаю, я не член ученого совета…»

Что произошло и происходит сейчас, в основном ясно. «На ком ответственность?» — вопрос риторический. У САФУ есть ректорат во главе с Е. В. Кудряшовой и попечительский совет во главе с А. Л. Кудриным. Но большую часть ответственности несут «невидимые» федеральные менеджеры от науки и образования или чего еще, задавшие те направления развития вузов, которые привели науку России к нынешнему состоянию. В 2020 году заявок на регистрацию патентов в Китае подано 1,5 млн, в США — 620 тыс, в России — 35 тысяч.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин

Из традиционных вопросов остается «Что делать?». Надо завершить анализ, начатый В. И. Голдиным, и понять, что в планах университета следует изменить, чтобы нарастить его кадровый научный потенциал и увеличить студенческий контингент за счет бюджетных мест — ресурсы «платников» в регионе исчерпаны. Вопреки установкам, «нужны рабочие, а не высшее образование», ибо необходимо региону, чтобы сохранить молодежь.

К сожалению, многое необратимо. Но есть Алексей Леонидович Кудрин, который любит решать «тяжелые вопросы». Сейчас таким «тяжелым вопросом» стало отставание его детища — САФУ. В стране только, пожалуй, А. Л. Кудрин может понять эту проблему и мобилизовать на университет ресурсы, чтобы значительно скорректировать направление развития САФУ, которое многим кажется правильным.