Сайт Северного Арктического федерального университета поведал, что на работу в качестве старшего преподавателя кафедры регионоведения, международных отношений и политологии принят Андрей Александрович Шалев. Некоторую загадочность событию придал тот факт, что А. А. Шалев является директором Представительства Норвежского Баренцева секретариата в РФ, консулом Норвегии в Архангельске. Назначение ИА REGNUM прокомментировал член Союза писателей России северодвинец Андрей Рудалев.

А.Рудалев Андрей Рудалев, писатель и журналист, живет в Северодвинске

Владимир Станулевич: Учить международным отношениям, то есть защите национальных интересов России, станет Андрей Шалев — нерядовой сотрудник правительства страны НАТО. Не удивительно ли это?

Андрей Рудалев: Безусловно, ситуация дикая. У нас превратное отношение к Норвегии, что связано с давними культурными и историческими связями. Эта страна воспринимается как идиллический пейзаж, но надо понимать, что в ее фьордах базы НАТО. Эта страна является северным форпостом альянса, который оправдывает свое существование оголтелой русофобией и бесконечными нападками на нашу страну.

Да, и политику этой страны нельзя считать независимой, она полностью ориентируется на Штаты, что и понятно — в США живет столько же норвежцев, сколько и в самой Норвегии. Так что, если назвать страну дальней провинцией Америки, то не ошибешься. При том «провинция» также имеет свои аппетиты. Еще в годы российской смуты 1990-х она приготовилась отрезать куски северных российских территорий.

Тогда многие потирали руки в предвкушении распада России, Норвегия была одним из интересантов. Поэтому и стали «опылять» Архангельскую область через программы, организации, где работали сотрудники спецслужб. Это вовсе не маниакальная конспирология, а реальность: все в этом мире преследуют собственные национальные интересы.

Владимир Станулевич: В своей книге Шалев писал: «…Общеевропейская интеграция стала восприниматься как необратимая реальность… какие очертания могла принять единая Европа, и в какой мере и форме Россия будет ее интегрированной частью…» Кто только не пробовал интегрировать Россию в Западную Европу…

Arhcity.ru Андрей Шалев

Андрей Рудалев: Идеи интеграции — это те самые розовые очки по отношению к Западу, которые примерили советским гражданам в период перестройки. Что из этого вышло, известно: распад и смута. Интеграция в современном мире является механизмом по созданию вассалитета. Возможно, этому и будет учить новый преподаватель САФУ, дескать, Норвегия приняла систему вассально — сюзеренных отношений, вписалась в систему мировой демократии, отсюда и уровень жизни, треска с лососем, нефть. Помните, нам в свое время тоже про банку баварского пива говорили?

Да, в конце 1980-х пошли интеграционные процессы в Европе. Но какой ценой? За счет распада нашей интеграции. Какую интеграцию мы получили: перекройку мира под однополярный формат с системой демократических ценностей, которые часто меняют обличья в зависимости от ситуации. К кому-то они приходят с печеньками, к другим — в виде гуманитарных бомбардировок или террористических организаций.

Владимир Станулевич: Заметна ли норвежская «мягкая сила» на Русском Севере?

Андрей Рудалев: Конечно, это и образовательные, культурные, просветительские проекты, различные мероприятия в области СМИ. В свое время я посещал Норвегию в рамках семинара для представителей СМИ, руководил им отставной норвежский разведчик, который любил рассказывать, как в свое время ловил советских «шпионов».

В министерстве иностранных дел Норвегии тогда выражали серьезную озабоченность «нарушениями» прав человека в России, предлагали и нам поговорить на этот счет в порядке самокритики. Когда же я задал вопрос о нарушениях прав семьи в Норвегии, о ювенальной юстиции, то они замкнулись, для них это табу. Кстати, очень любопытно, как бы они отнеслись к деятельности российских просветительских организаций, которыми бы занимались наши спецслужбы?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Владимир Станулевич: Министерство культуры Архангельской области при Веронике Яничек соглашалось на все предложения норвежской стороны. Доходило до того, что в договор на выделение гранта Баренц-секретариата, где работает А. Шалев, было вписано исполнение симфоническим оркестром архангельской филармонии экстремистской песни «Богородица Путина прогони!».

Андрей Рудалев: Все оттого, что в головах мешанина, тянущаяся из распадно-перестроечных времен, когда принято было ходить по миру с протянутой рукой и радоваться иностранной копеечке. У нас еще не очевиден приоритет собственных национальных интересов, мы все еще пытаемся под кого-то подстроиться, понравиться. Необходимо нести свое слово, беречь и транслировать свои песни, сказки, говорить о своих победах, а не разменивать все это «за понюх табаку». Помните, как у Шукшина?.. К сожалению, у многих все еще руки за ним тянутся.

Владимир Станулевич: Почему Россия не поддерживает грантами те норвежские организации, которые за сотрудничество с Россией, как это по нашу сторону границы делает норвежский Баренц-секретариат?

Андрей Рудалев: Вопрос этот часто задается, но никак не решается. Много на этот счет говорили в связи с Украиной, которую в начале нулевых наводнили прозападные организации, а нам казалось, что все само собой уладится. Не уладилось…

Что касается Норвегии, то Россия не претендует и не планирует никакой экспансии, ей нужно обыкновенное добрососедство плюс деловые связи. Поэтому мы многое упускаем в надеждах на здравый смысл.

Плюс надо отдавать себе отчет, что страна НАТО не допустит подобного. Что произойдет с организациями, которые будут ратовать за сотрудничество с Россией — церемониться с ними не будут.

Владимир Станулевич: Где граница разумного сотрудничества с Норвегией? Что нужно делать, а что не следует?

Андрей Рудалев: Норвегия не враг, но эта страна прочно вписана в догматично-военизированную систему, в которой она не властна, а система предельно агрессивна к России. Надо сохранять и развивать теплое и человеческое и помнить, что все это пригодится после ослабления ее гегемона, когда спадет натовский морок и однополярная конструкция мира начнет осыпаться. Тогда норвежцы смогут посмотреть на нас глазами без страха и подозрительности.

Самая большая опасность состоит даже не в том, что новый преподаватель будет транслировать информацию, вступающую в конфликт с интересами нашей страны. Большая беда будет, если САФУ станет фабрикой по выталкиванию самых перспективных студентов за пределы России. Если будет формировать восприятие образа жизни за ее пределами в качестве символа жизненного успеха. Проблема не в конкретном преподавателе, а в атавизмах высшей школы, в свое время ее активно форматировали под западные образцы, под то, чтобы смотреть на Запад с вожделением. Многое из этого сохраняется и сейчас. России нужна суверенная высшая школа.