Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил «положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе». По его словам, «мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Но если быть хронологически последовательными, то первым соответствующий сигнал послал Анкаре Пашинян, когда тезис о необходимости нормализации отношений с Турцией был обозначен в программе нового армянского правительства, сформированного по итогам досрочных парламентских выборов. Однако такой тренд в политике Еревана был обозначен давно. Вспомним, как еще весной нынешнего года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян говорил о том, что «Еревану необходимо провести корректировку подходов в отношении Турции». Он также отмечал, что «однозначно утверждать, что никакой угрозы от Турции не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности». Правда, тогда МИД Армении опровергал наличие каких-либо переговоров с Турцией. Однако сегодня, надо полагать, пришло время «для практической корректировки отношений с Анкарой».

Турция на сей раз отреагировала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с иностранными послами заявил, что «в регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира», и что «эти условия возникли после завершения оккупации Нагорного Карабаха». По его словам, «если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги». Правда, пока не ясно о каких конкретных шагах стороны ведут речь, но по всем признакам они готовятся, прежде всего, восстановить дипломатические отношения. Анкара руководствуется вполне четкими геополитическими расчетами. Она понимает, что без нормализации отношений с Арменией невозможно будет добиться реализации пунктов мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, предусматривающих разблокировку коммуникационных коридоров в регионе и, в частности, так называемого Зангезурского коридора, соединяющего западный Азербайджан с Нахичеванью и с Турцией. При этом Турция объективно укрепляет свое влияние в Закавказье, которое считает на сегодня недостаточным. Помимо этого нормализация отношений с Арменией в Анкаре рассматривается и в русле процессов внутриполитической демократизации в контексте достижения исторического общественного согласия с проживающими на ее территории гражданами курдского и не только курдского происхождения. Турция пытается закрепиться на этом направлении.

Наконец, можно предполагать и желание Анкары активизировать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, полноправным членом которого является Армения. Что касается Еревана, то понятно его желание вырваться из региональной изоляции и начать свободный дрейф в сторону Ближнего Востока. С другой стороны, есть стремление вывести отношения с Анкарой из-под контроля Баку. По мнению многих экспертов, стремление Пашиняна разыграть «турецкую карту» обусловлено намерениями ввести армяно-турецкие отношения в контекст отношения Турции с США и с Западом, где, как пишет турецкое издание Milli Gazete, «сильно влияние армянской диаспоры». По оценке издания, «двигаясь к американской оси, Ереван может в ближайшее время озвучить предложения о членстве в ЕС и НАТО». Соответствуют ли такие суждения истине — вопрос иной. Фактом становится то, что Анкара ереванские события воспринимает в своем контексте суждений и своей оценки геополитической ситуации.

С региональной точки зрения, Ереван позиционирует себя как стратегический союзник России, член ОДКБ и Евразийского экономического союза. В то же время он сотрудничает с НАТО и ЕС. Сложившийся статус-кво в регионе стал привычным для Турции, которая в отношении Армении была завязанной на Азербайджан из-за нагорно-карабахского конфликта. Теперь после второй карабахской войны ситуация изменилась. Как считает турецкий политик, член оппозиционной Республиканской народной партии, бывший председатель армянонаселенного Сислинского района Стамбула Мустафа Саригул, «Турция оказывается в зоне почти прямого воздействия через США армянской западной диаспоры, и далеко не факт, что ей удастся действовать на этом направлении по азербайджанскому сценарию». Теперь положение Армении, во-первых, оценивалось Турцией в широком геополитическом контексте «Кавказа и Ближнего Востока», во-вторых, призыв Анкары к Еревану «проявить разумный подход» не связывается уже с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, что, по оценке многих экспертов, воспринималось как «новая интересная реакция Анкары».

Что дальше? Если за словами Пашиняна и Эрдогана последуют конкретные дела, то в ближайшее время следует ожидать появление механизмов взаимодействия «для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений между двумя странами». Но в данный конкретный момент проблема в том, что пока неясно, в каком формате будут проходить переговоры, в какой последовательности и вокруг каких вопросов. Потому что для обеспечения региональной стабильности без какого-либо упоминания конкретного комплекса стратегий, которые могут привести к нормализации, — всё равно что рисовать по воде. Пока же риторика Пашиняна и Эрдогана лишена весомости.