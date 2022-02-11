«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил доступ к военной технике и оборудованию на сумму около $85 млрд и биометрическим данным помогавших США афганцев. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, сообщает 27 августа The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

«Непостижимо для меня и многих, у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь есть биометрические устройства, содержащие данные об отпечатках пальцев, сканировании сетчатки глаз и биографические данные всех афганцев, которые помогали нам и были на нашей стороне за последние 20 лет», — сказал Бэнкс.

По словам конгрессмена, у администрации президента США нет плана по возвращению оружия, которое оказалось у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«У администрации [Джозефа Байдена] нет плана возвращения этого оружия, — подчеркнул конгрессмен. — Нет плана какого-либо учета этого оборудования или вооружений». «Если что-либо из этих вооружений или военной техники будет использовано для причинения вреда, ранений или убийства американца сейчас или в любое время в будущем — эта кровь [будет] на руках Джо Байдена», — отметил он.

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали, что, по их мнению, скорее всего, США специально оставили в Афганистане вооружение…

«Скорее всего, миллиардов на 50, остальное приписки, которые поделили между собой афганские и американские товарищи. Кстати, сейчас очень удобно всё списать на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Павел К.

«Говорите прямо — не захватила, а получила по договорняку с НАТО», — отреагировал Виктор Х.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

«Что значит захватили? Просто взяли то, что им оставили», — отметила Марина В.

«Очень хороший способ передать официально талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооружения на 85 миллиардов долларов — типа спешная эвакуация, типа не успели уничтожить, зато талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооружены больше некуда. Браво», — пишет Oleksandr H.

«Захватили? Думаю, дед Байден сознательно её сдал, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали кошмарить соседей России. Ну, а заодно, чтобы начать очередную кампанию в защиту демократии… Выгодно это», — написал Роман Г.

«Это был подгон. Откупные», — добавил Сергей С.

«Да вообще, такое ощущение, что последнее время творится в Афгане, — никак иначе — является спецоперацией Пентагона по вооружению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) современным оружием», — отметил Владимир Т.

«200 единиц самолетов и вертолетов, 75 тысяч бронемашин, «джавелины» и прочие радости ВПК. А под санкциями за спонсирование террористов Иран и Северная Корея. Просто интересно, хоть кто-то пискнет из ЕС, что на США за это надо ввести санкции? Клоуны лицемерные», — добавил Руслан В.

«Не захватили, а получили то, что им оставили. Американцы надеются, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгут-таки бывшую советскую Среднюю Азию. Планы Америки не меняются», — пишет Татьяна.

«Ну что? Будут санкции против США за финансирование террористов?» — подытожила Анна Ё.

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