Сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно в условиях создания газотранспортного консорциума, о чем нужно договариваться с Европой и Россией. Об этом 27 августа в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Александр Лазарев.

Василий Суриков. Нищий, стоящий на коленях. 1886

«Нам необходимо говорить о сохранении транзита через нашу территорию, и это я вижу исключительно в создании газотранспортного консорциума. Это необходимо ехать в Европу, ехать в Россию, договариваться, стабилизировать взаимоотношения, и только тогда это будет возможно. В ином случае: у нас сейчас 40 млрд прокачки, с каждым годом (в 2024 году этот контракт закончится) не факт, что у нас останется хотя бы 30 или 25. Этого не хватит для поддержания ГТС в рентабельном состоянии», — сказал эксперт.

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что после всего негатива, который был направлен украинской стороной в адрес России, Украине не стоит договариваться с Россией. Иные также отметили, что украинская ГТС крайне изношена и инвестировать в Украину вовсе не стоит.

«Вы уже договорились, что пришлось России строить СП-2. Договорщики хреновы!.. Топайте в Европу. Там деньги делайте. Предатели!» — эмоционально отреагировала Татьяна Б.

«После… оскорблений, с какими глазами ехать договариваться с Россией? Совсем отмороженные», — пишет lydmila l.

«Нечего вам в России делать, гадите, а потом по щам получаете, достали! Одно и то же», — написала Ольга Ж.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Германия стала хабом российского газа… С ними и договаривайтесь теперь, они вам продавать будут», — отметила Svetlana F.

«Не ехать в Москву, а на коленях ползти до самой Москвы, каяться и умолять простить засранцев… А уж потом рот открывать о газе и прочих хотелках…» — добавила Ирина З.

«Не нужно к нам ни ехать, ни ползти — их подлая предательская сущность продемонстрирована в полной мере. И она будет такой всегда. Ради своей выгоды нынче поклянутся в дружбе и верности, а завтра воткнут нож в спину и побегут искать нового «спонсора», — отреагировала Nina_N K.

«Украинская труба старая, выбрасывает в атмосферу в пять раз более двуокиси углерода, она более протяжённая, транспортировка по ней дороже. Доплачивайте разницу и транспортируйте, коли без этого кушать не можете. Чего ради другие должны содержать вас и эту вашу ржавую трубу?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Насчет консорциума: он нужен для инвестиций в эту гнилую ГТС, а как сказала союзная Украине эстонка, инвестировать в Украину не стоит и пытаться, тем более Газпрому, который по факту является компанией государства-«агрессора» и неминуемо подвергнется атаке нациков. Вывод: не будет консорциума… Нужно… кардинально улучшить отношения с Россией, а затем возможно многое, но никто из политиков Украины не способен на это, поэтому удел этого квазигосударства — постепенное угасание», — написал Дмитрий И.

«Если б народ России решал, то Украина не получила бы ничего, от слова совсем. В мире такое было, чтоб страна добровольно содержала своего злейшего врага? А в ответ проклятия, санкции, неимоверная ложь. Это единственное, что у нацистов получается», — подытожила Зоя Т.

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