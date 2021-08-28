Президент Украины Владимир Зеленский ввел празднование Дня украинской государственности (будет отмечаться 28 июля) «против» президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

«Я думаю, что, конечно, он (Владимир Зеленский. — М. Р.) подписывал это (документ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля. — М. Р.) против Путина… Это называется борьба за киево-русское наследство… Это польская схема, что Киевская Русь — это Украина, Польша, Литва. Москва к Киевской Руси «не относится»… Мы говорим, что Киевская Русь, вообще русское наследие, это наше наследие… Мы не должны себя ужимать до одного региона (Галичины)… Вся логика украинского национализма и образования государства состояла в… [лозунге] «вон от Москвы»… Это была неправильная позиция, теперь мы делаем ставку не на строительство культурной нации… Мы строим нацию на том государстве, которое нам досталось в 1991 году», — сказал он.

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Заявление Карасева обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие подвергли критике слова украинского политолога.

«А Москва в курсе, что вы с ней боретесь за наследие Киевской Руси? Совсем ударились головой», — отреагировал Arthur S.

«Мне одно важно из этой прекрасной речи: на территории исконной, первоначальной Руси нет места никакому языку, кроме русского. У мовнюков же такая риторика? Такая. В Украине — украинский. Значит, на Руси — русский. Всё. Разобрались, слава Богу. Мовнюки —на выход. Чемодан — вокзал — Альфа Центавра», — добавила Ольга З.

Михаил Васильевич Нестеров Святая Русь. 1901-1905

«Карасев… в курсе, что князь Владимир был Новгородским, потом захватил Киев. Мы, русские, рады, что в честь Русского святого князя Владимира Украина сделала себе праздник», — пишет Сергей А.

«Не примазывайтесь к России, русофобы!» — отреагировала одна из читательниц.

«Серьезно? А как насчет того, что князь Владимир пришел в Киев из Великого Новгорода. У Карасева история фрагментарная. А князь Юрий Долгорукий, основавший Москву, князь Ростово-Суздальский и великий князь Киевский, не имел отношения к Киеву? Карасев просто манипулятор…» — добавил Максим Г.

«Странно, день державности есть, а самой державы нет», — написала Марина К.

«Какая же чушь, кому нужна эта государственность? И какое отношение Украина имеет к событиям IX века?» — не понимает Моисей М.

«А давайте введём день украинской экономики? И вместо экономики будем раз в год отмечать, выходной сделаем, концерт устроим», — смеется Андрон Г., указывая на то, что Украина собирается праздновать то, чего, вероятно, нет.

«Что за любовь праздновать то, чего нет? День конституции, независимости, государственности или экономики?» — ответила Андрону Г. Татьяна П.

«Чего мы у вас «приватизировали». Хватит бредить!.. А Новгород? К вам вообще Русь из Великого Новгорода пришла… «Киевская Русь» вообще термин XIX века, кстати. Напридумывали «сказивок» и их цитируете как «истину»… А мы в следующем году 1160-летие России будем отмечать! Памятник 1000-летию России стоит в Великом Новгороде. А установлен он был в 1862 году… А вы болтайте…» — добавил Игорь В.

«Вы можете сочинить себе любую альтернативную историю. В России об этом просто не узнают. Моська может тявкать на слона, слона это не волнует», — подытожила Татьяна П.

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