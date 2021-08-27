После того как COVID-19 достиг берегов Америки, американская система государственного образования в одночасье превратилась в нечто неузнаваемое: систему ограничений и мандатов, гораздо более репрессивную, чем стандартизированное тестирование. В большинстве американских классов ученики теперь должны закрывать лицо и держаться на расстоянии от своих сверстников в течение всего учебного дня. Во многих школах детей заставляют играть в одиночестве на переменах. Даже самым маленьким школьникам не разрешают сидеть рядом. Специалистов беспокоит такая ситуация, сообщает Forbes, так как подобные ограничения мешают детям видеть улыбки друг друга и приобретать необходимые социальные и речевые навыки.

Уинслоу Хомер. Школа. 1874

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«Маски и социальное дистанцирование вызывают травмы в раннем возрасте, что опасно для развития, особенно для детей, которые переживают травмы в других сферах своей жизни», — сказал в интервью Forbes Зак Рингерстэйн, педагог начальной школы и аспирант Колумбийского университета, прошедший подготовку в области преподавания для детей с травмой. Неврологические исследования показывают, что дети, вынужденные испытывать социальную тревогу из-за масок и дистанцирования в раннем возрасте, подвергаются структурной и функциональной перестройке префронтальной коры головного мозга, что приводит к проблемам с эмоциональной и когнитивной обработкой информации. Кроме того, дети в масках, вынужденные соблюдать дистанцию во время общения со сверстниками, чаще других ведут малоподвижный образ жизни в школе и дома, и поэтому у них выше вероятность ожирения и депрессии. К сожалению, отмечает Рингерстэйн, с начала пандемии COVID-19 у многих детей уже сформировались клиническая депрессия и тревога, и, вероятно, ситуация будет ухудшаться при сохранении ограничений. Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Forbes.

«У моих мальчиков не было проблем с ношением маски. В худшем случае это незначительное неудобство, которое, как они знают, закончится. Родители, которые делают из этого большую проблему, наносят себе травму», — пишет @dazz0 716. И получает ответ от @PhilHollowayEsq: «Я рад, что ваши мальчики справляются! Это действительно потрясающе. Я серьезно. Тем не менее ваши мальчики не могут представлять всех остальных детей, которым приходится ходить в школу и учиться в масках, не так ли?»

«В последнее время меня все больше беспокоят возможные проблемы с развитием, которые могут возникнуть, если заставлять маленьких детей так долго закрывать нос и рот. Я бы хотел, чтобы были проведены исследования этих последствий. Это возможный аргумент против того, чтобы заставлять детей носить маски», — отмечает @merik2008.

«Где был @Forbes год назад? Сейчас маски на детях «нормализовались», а школьная политика закрепилась еще минимум на год. Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда!» — отмечает @carriepricecox3.

«Милый, у нас у всех бывает депрессия, ничего особенного в этом нет, это называется жить в 2021 году», — отвечает @txsalth2o.

«Я считаю, что идеального решения нет. Ответ не в том, чтобы позволить всем вернуться к нормальной жизни, и не в том, чтобы больше закрывать улицы, маски. Обеим сторонам придется пойти на уступки, потому что сейчас мы разрываем друг друга на части», — отмечает @Spader36303311

«Я убежден, что решения нынешнего поколения, безусловно, будут иметь негативные последствия для наших детей. К сожалению, мы не узнаем, в какой степени, пока ущерб не будет нанесен», — комментирует @k_hans0.

«Это основная причина, по которой мы забрали наших детей из государственных школ. Маски наносят огромный вред их здоровью и благополучию. Мы не захотели участвовать в этом театре», — рассказывает @Markboldy.

«Пуленепробиваемые рюкзаки и мастер-классы для активных стрелков совсем не травмируют школьников», — отвечает @ChipHooWah.

«Буквальные подгузники для лица… Еще несколько лет — и они настолько привыкнут к ним, что начнут чувствовать себя неуверенно на людях без них. Добавьте к этому еще несколько лет, и то же самое произойдет со взрослыми», — считает @buttface_pickle.

Студенты в масках. США. (сс) Oregon State University (1)

«Нет доказательств о том, что маски приносят пользу. Никаких. У нас есть 18 месяцев данных по этому вирусу, и нет никаких доказательств того, что маски работают. У нас есть многочисленные исследования РКИ, проведенные до 2020 года (золотой стандарт медицинской науки), которые говорят, что маски не работают», — отмечает @JellyBelly4353.

Напомним, что привитые от коронавируса жители США всё равно должны носить защитные маски. Это требование возвращено из-за новых данных о заразности штамма «Дельта». Возобновить использование масок вакцинированными решил американский медицинский регулятор — Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). CDC допускает также, что ношение масок не будет ограничено отдельными районами.