Разговоры о строительстве новых городов в Сибири, которые поднял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, стали поводом для обсуждения и новых транспортных путей. Одним из них может стать Алтайский коридор — дорога через небольшой участок прямой границы с Китаем. Проложить маршрут прямо мешают два обстоятельства — рельеф Алтайских гор и заповедная территория плато Укок, растянувшегося почти вдоль всей границы.

Kobsev Плоскогорье Укок. Горный Алтай

Такая дорога позволит получить прямой выезд в Китай из большой агломерации городов Западной Сибири (Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул), а также из Югры и с Ямала и важнейших месторождений эти регионов. Кроме того, может быть построен выезд из европейской части России в Китай в обход Казахстана.

Kobsev Плоскогорье Укок. Горный Алтай

В начале августа заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шилорассказал на брифинге, что у компании есть три варианта маршрута Алтайского коридора. Два из них предусматривают выход в Китай со станций Западно-Сибирской дороги, ещё один — с Красноярской. Разработку проводил Росжелдорпроект. Самый короткий путь из Бийска до станции Авейтань (КНР), его длина около 1 тыс. км. Также есть проекты маршрутов от станций Таштагол и Абаза. От них до Авейтаня 1081 и 1276 км соответственно. По оценке РЖД, по новой линии в Китай сможет проходить порядка 30 млн тонн грузов в год.

Идею оценил известный экономист, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Алтайский коридор кажется гораздо более перспективным, потому как Восточный полигон имеет ограниченные перспективы: он поможет продать отдельным финансово-промышленным группам уголь из Якутии, пока его добыча не попала под экологические запреты. Но в обратную сторону эти ветки работать не будут и не будут загружены», — приводит слова Манкевича портал rzd-partner.ru.

Kobsev Плоскогорье Укок. Горный Алтай

При этом экономист обратил внимание, что Алтайский коридор сможет работать в обе стороны, доставляя российские товары в Китай и китайские в сторону Европы.

Возможность строительства дороги в Китай прокомментировал глава Горного Алтая Олег Хорохордин. Он заявил, что при реализации проекта могут быть затронуты не только сакральные для населения республики места, но и природные заповедники, такие как Укок.

«Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай — экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», — заявил он.

Kremlin.ru Олег Хорохордин

В ответ в РЖД отдельно уточнили, что обсуждение носит теоретический характер.

Почему же, несмотря на все сложности, проект сохраняет актуальность? Объяснений несколько. Во-первых, у Поднебесной развита инфраструктура, она проложила скоростные железные дороги и современные автомагистрали во все уголки страны, в том числе протянула их и до Западного Китая. В то время как Восточный полигон РЖД находится на пределе пропускных способностей, по другую сторону границы есть современная быстрая дорога, способная доставить груз до нужной точки внутри КНР. Во-вторых, прямой короткий выход в Китай даст толчок для экономического развития важной агломерации — ряда регионов Западной и Южной Сибири.

Третья и главная причина заключается в уязвимости любых транспортных транзитных маршрутов, которые проходят по небольшим и средним государствам, особенно по бывшим советским республикам. К чему это приводит, наглядно показывает газовый транзит через Украину. Увы, на постсоветском пространстве нет уголка, не обглоданного червём национализма. Болезнь проявляется по-разному, от оголтелой русофобии до банального шантажа. И хотя Казахстан, через который мы строим коридор «Европа — Западный Китай», выглядит относительно благополучно (например, чем Украина или Прибалтика), антироссийских проявлений хватает и в нём. И упредить резкую деградацию ситуации можно лишь одним способом — не впадать в зависимость.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

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Только за последние дни получили резонанс скандал с так называемыми «языковыми патрулями», участники которых устраивают травлю русскоязычных жителей республики, а также уголовное преследование и семилетний приговор публицисту Ермеку Тайчибекову, выступающему за усиление сотрудничества с Россией. Нельзя забывать, что год от года Казахстан планирует на территории страны совместные учения с США и другими странами НАТО (в 2021 году они не состоялись из-за пандемии COVID-19). Мы помним об отказе от кириллицы в алфавите, о не прерывающейся много лет эмиграции русских.

Поэтому в национальных интересах России чертить напрямую линии к важным игрокам, таким как Китай (Германия, Иран). Или как минимум в уме должен быть «План Б».