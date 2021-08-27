Информация о том, что блогера Евгения Дмитерко, который распылил газ из баллончика в лицо женщине-инвалиду в парке, отправили под стражу сроком на два месяца, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Хогарт. Награда за жестокость

«Вот урод! Знал, что ответа не будет, поэтому весело ему было, когда нападал. А как взяли за одно место, так сразу: «Я не хотел, я раскаиваюсь, отношусь к этому отрицательно». Ублюдок!» — пишет Михаил Г.

Многие пользователи были шокированы, узнав о поступке блогера. Люди убеждены, что верить его раскаянию не стоит, потому что он не испытывал и капли сожаления к той женщине, в которую прыснул из баллончика.

«Удивительно! Когда инвалиду в лицо из баллончика прыскали, всё было у них нормально, ничего не ёкнуло, но когда их поймали, то они тут же стали сопли наматывать на уши следователям. Тут нужен реальный срок лишения свободы!» — считает Наталия Г.

Некоторые пользователи отмечают, что блогера необходимо отправить за содеянное в тюрьму, и надолго.

«Эту мразь нельзя спускать с крючка. Необходимо, чтобы дело не развалилось, а прокуроры добились того, чтобы этой особи впаяли максимальное наказание. Пускай сидит теперь в тюрьме лет так семь и думает о том, что он за существо», — поделился своим мнением Иван Е.

Петр Данилов ИА Красная Весна Табличка «Инвалид»

Часть людей считает, что даже в том случае, если Дмитерко попадёт в тюрьму, не факт, что он просидит там весь отведённый ему срок.

«Одно дело — это довести до суда. Второе — срок по приговору. Ну и вишенка на торте — это по освобождение по УДО через минимальный период времени. Освободят и домой отправят. Проблема, что он от звонка до звонка не отсидит, освободят досрочно, когда тема забудется и все успокоятся», — предполагает Вадим Н.

Ряд пользователей указывает на то, что подобное поведение говорит о крайне неадекватном состоянии подобных граждан и общество необходимо оградить от такой угрозы.

«Всех этих так называемых треш-стримеров надо собрать и скопом отправить в исправительные лагеря, а лучше в дурку. Ведь сразу видно, что они конченые психи! Нормальные люди никогда не будут заниматься такой лютой дичью, которую творит этот биомусор!» — пишет Руслан Б.

Отдельные пользователи отмечают, что с российским обществом явно происходит что-то нехорошее, раз в нём появляются подобные индивиды.

«Это надо же! И как так получилось, что повырастали такие уроды?! «Я не хотел!» Хотел! За деньги всё что угодно сделать готовы. Гнилье, а не люди!» — указывает Александр С.

Нашлись и те, кто напомнили, что у блогера есть и поддержка со стороны тех, кому кажется забавным, когда инвалиду прыскают в лицо из газового баллончика.

«Жертвой этих подонков-стримеров могла быть мать или сестра тех дегенератов, которые лайкали видео этих треш-стримеров. Общество постепенно сходит с ума, и мы пока видим начало проявления подобного безумия», — написал Eugen V.

Напомним, 27 августа пресс-служба Измайловского суда Москвы сообщила о том, что блогера Евгения Дмитерко, который распылил газ из баллончика в лицо женщине-инвалиду в парке, отправили под стражу сроком на два месяца.