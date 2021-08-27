Информация о том, что на должность посла России в Кабо-Верде рассматривается кандидатура депутата Натальи Поклонской («Единая Россия»), вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«То есть её решили отправить куда подальше?! Причем ведь это не Австралия и не Карибы!» — отмечает Дмитрий Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая резкая смена деятельности может оказать пользу как самому российскому политику, так и всей Российской Федерации.

«А что такого? Пусть едет туда, наберётся опыта, вернётся и, возможно, когда-то возглавит российский МИД. Стране нужны порядочные и умные политики», — указывает Роман С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Кабо-Верде — это далеко не райский уголок, и Поклонской, в случае назначения на должность, придётся непросто.

«Вот это ссылка! Кабо-Верде — абсолютно дикое островное государство и совсем не курортное даже. У западного побережья Африки находится. А что не в Сомали-то тогда сразу? Или к «адекватным мужикам» (по словам другого посла РФ, только уже в Афганистане) в Кабул? Ясно одно: это типичная ссылка и полное изгнание из политики», — считает Максим Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Поклонская

Часть людей считает, что российскому политику в любом случае постелют соломку, чтобы попадание на острова в Атлантическом океане не было травмирующим.

«Многоходовочка. Будет запись о работе послом, неважно где, а, на самом деле она будет отдыхать на курорте, пока все думают, что это ссылка. А там, глядишь, и место хорошее подготовят», — подозревает Инга Б.

Ряд пользователей убеждены, что назначение послом в данное государство — это попытка действующей в России власти изгнать неугодного политика из страны.

«На удивление, несмотря на её странности, эта девочка не поддержала ни одной «гнусности» в Госдуме. Конечно же, её хотят убрать подальше, чтобы не смущала народ. Но поскольку она — лицо Крымской весны, то внаглую «ликвидировать» её из политики нельзя», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Петроградский Резерв.

Отдельные комментаторы отмечают, что ничего хорошего для них не случится, если Полонская покинет депутатское кресло и улетит на далёкие острова.

«Жаль, очень импонирует её точка зрения, её инициативы, да и сама она как человек. За таким человеком я бы пошёл в Россию будущего. Надеюсь, эта работа не поставит крест на её политической карьере», — пишет Михаил К.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Нашлись и те, кто указывают, что многие, наоборот, только и мечтают, чтобы отправиться работать в далёкие экзотические страны, несмотря даже на все связанные с этим издержки.

«Все кричат: «Ссылка!», а я бы не отказался на острове работать. Пришёл бы сейчас главврач и сказал: «Вадим, я тебя ссылаю на Кабо-Верде, там у нас филиал поликлиники. Будешь там сидеть теперь». Эх… а не это вот всё», — написал Вадим Г.

Напомним, 27 августа РБК опубликовала информацию со ссылкой на свои источники в Государственной думе о том, что на должность посла России в Кабо-Верде рассматривается кандидатура депутата Натальи Поклонской («Единая Россия»).