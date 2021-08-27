Заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева о том, что России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, потому что это «больше вредит, чем придаёт пользы», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Корецкий В. При капитализме... При социализме! 1948

"Действительно, МРОТ негативно воздействует на экономику России. Приходится людям платить минималку. А это обидно владельцам заводов, газет, пароходов. Истинный патриот должен работать за идею», — издевается Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Арефьев прав. Населению нет никакой пользы от установленной планки МРОТ, людям нужен по-настоящему достойный минимальный уровень зарплаты.

«Ну, он прав, ориентироваться на прожиточный минимум удобнее. В прошлом или позапрошлом году вроде подняли МРОТ до прожиточного минимума. Если это одинаковая сумма, то зачем для неё два разных названия? Арефьев как раз и говорит о том, чтобы вместо МРОТ ориентироваться на прожиточный минимум», — отмечает Анна Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

«Думаю, не нужно останавливаться на этом, а следует обязать платить такую минимальную зарплату всем трудящимся, какую необходимо для удовлетворения прожиточного минимума. Не вот эти вот копейки, а нормальный такой именно прожиточный именно минимум, реальный», — пишет Павел С.

Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти не пойдут на такой шаг, потому что им очень выгодно, чтобы население испытывало на себе бедность. Таким образом, власть имущие могут сильнее набивать свои карманы.

«Почему у нас власти упорно не хотят перенять опыт более развитых страх и ввести тупо минимальную почасовую оплату? Такую, при которой каждый трудящийся на полную ставку (т.е. восемь часов в день) мог бы рассчитывать хотя бы на минимально приемлемую для жизни зарплату? Это как с прогрессивной шкалой налогообложения. Ответ в необходимости очевиден, но они упорно будут эту тему стороной обходить, потому что сами себя беднее сделать не хотят. Зато бесконечно доить население — это всегда пожалуйста», — указывает Михаил К.

«Недоразвитый социалистический псевдокапитализм — вот основа нашей сегодняшней экономики. Самая бредовая из всех возможных. Если у нас капитализм, то будьте любезны, как это принято в мире капитала, платить по 15 у.е. в час! Или таскайте ящики со своим барахлом сами. Увы, пока бизнесмен, который платит нищенскую зарплату, сидит в Госдуме, этого никогда не будет», — считает Олег Д.

Часть людей считает, что только глобальное изменение экономической модели в России сможет гарантировать Российской Федерации стремительный взлёт.

«В России целесообразнее отменить капитализм, а не МРОТ. Казалось бы, со стороны власти созданы все условия, но «религиозно-индустриальный» человек не может воспользоваться данным инструментарием», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Киностудия Этногенез».

Напомним, 27 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил в беседе с Ura.ru, что России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, потому что это «больше вредит, чем придаёт пользы».