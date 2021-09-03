Парк был построен на средства бизнесмена Сергея Галицкого рядом со стадионом футбольного клуба «Краснодар» и открылся в 2017 году. В том же году он стал лучшим общественным пространством по версии премии «Приметы города», в 2019-м получил премию International Large Urban Parks Awards.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветение шалфея

Расположенный рядом со стадионом, похожим на футуристический Колизей, парк сам по себе представляет и арт-объект, и увлекательный квест. Благодаря многоуровневой планировке вид на одну и ту же точку с разных ракурсов открывается совсем разный, после каждого подъёма и поворота открывается новый ландшафт. Переходя от одного арт-объекта к другому, можно провести в парке весь день. Именно поэтому местные жители советуют оставлять как можно больше времени на его осмотр. При этом лучшим временем для посещения парка летом и осенью краснодарцы называют закатные и вечерние часы. В парке практически отсутствует навигация, поэтому лучше либо заранее вооружиться картами, либо позвать на прогулку кого-то, кто там уже бывал.

Весной 2021 года в парке появился арт-объект «Внутренний ребёнок» — четыре трёхметровые скульптуры младенцев с безмятежными улыбками, в которых отражается ШТОА. Американский скульптор Кен Келлехер изображал состояние счастья и внутренней свободы, в которое человека возвращают определённые воспоминания или места. Однако донести её удалось не до всех — этот арт-объект собрал больше всего негативных отзывов от посетителей «Краснодара». Сам скульптор назвал краснодарский парк, в котором разместил свою работу, одним из самых красивых парков, которые он когда-либо видел.

В парке есть зеркальный лабиринт, в центре которого — пруд с карпами и редкое мадагаскарское дерево — королевский делоникс. Оно должно зацвести ярко-красными цветами, и этого момента краснодарцы ждут с нетерпением.

Марина Каширская ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Искусственная среда»

Один из самых внушительных арт-объектов парка — «Искусственная среда». Инсталляция выполнена художниками Recycle Group — Георгием Кузнецовым и Андреем Блохиным. «Искусственная среда» представляет собой многофигурный круговой барельеф из пластиковой сетки.

«Идея произведения заключается в вопросе: как объяснить искусственному разуму, что такое игра, и возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре?

Вымышленные персонажи кропотливо собирают знания об этом, загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной, которая по-своему интерпретирует понятие слова «игра», делая своего создателя частью нового цифрового мира», — объясняют художники.

Марина Каширская ИА REGNUM Хоризия

В центре инсталляции высажена хоризия, или «бутылочное дерево». Часть инсталляции выполнена с помощью технологии дополненной реальности, и увидеть её можно только на экране смартфона или планшета через специальное приложение.

Эти же художники — авторы инсталляции «Геолокация». Гигантская скульптура из нержавеющей стали в виде трёхмерного знака геолокации повторяет рельеф отражающегося в ней пейзажа. Скульптура находится прямо в воде.

Водоёмы и фонтаны являются важной составляющей ландшафта парка. Кроме них в парке также есть поля шалфея, водный лабиринт, музыкальный лабиринт, амфитеатр, детские площадки, скейт-парк, баскетбольная площадка и скалодром. Рядом располагается спортивный комплекс и фирменный магазин футбольного клуба «Краснодар».

Внушительная площадь позволяет гуляющим рассредоточиться по парку — даже в самые загруженные дни на тротуарах нет толпы. Самые живописные уголки облюбовали местные фотографы — в парке проводят фотосессии и гуляют молодожёны. В аккаунте парка в инстаграме даже проводят еженедельный конкурс на лучшие фотографии.

Несмотря на то, что парк является основной точкой притяжения туристов и излюбленным местом отдыха местных жителей, в соцсетях есть немало жалоб на организацию пространства и инфраструктуры. Например, посетители жалуются, что, несмотря на обилие зелени и деревьев, в парке мало тенистых мест. Отдохнуть в тени можно на газонах, в галерее-перголе под навесом с вьющимися растениями и рядом с фонтанами, а вот на тротуарах гуляющие оказываются под палящим солнцем. Летом это главный недостаток парка. Жалуются также на отсутствие питьевых фонтанчиков. В парке есть ресторан, несколько кафе и точка с уличной едой, но во время наплыва посетителей в них образуются длинные очереди.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечерняя иллюминация

Поводом для жалоб является одновременно присутствие и отсутствие транспорта. Несмотря на то, что передвижение на самокатах по парку ограничено, чаще всего гуляющие жалуются именно на них. В то же время для маломобильных и пожилых посетителей осмотр всех достопримечательностей представляет определённую трудность. Парк занимает большую площадь, и объекты на нём находятся на большом расстоянии друг от друга, а электрокаров для любопытных, но уставших посетителей не предусмотрено.

В парке высажено больше двух тысяч деревьев: слоновые пальмы, «дерево-динозавр» араукария, понцирус, глицинии, жакаранды, лагерстримия, платаны в форме лавочек, клёны, катальпы, сосны, дубы, японские кедры, юкка, лианы, хоризия и делоникс. Деревья привозили из российских и зарубежных питомников, многие из них являются редкими, некоторые из них примечательны тем, что прижились в непривычном климате. Однако основной источник информации об обитателях парка — аккаунты «Краснодара» в соцсетях, которые некоторые находят уже после посещения. Местные жители просят поставить таблички рядом с растениями и деревьями — название и короткое описание. Однако такую инициативу поддерживают не все — кто-то, наоборот, считает, что справочные таблички сделают парк похожим на «скучный дендрарий».