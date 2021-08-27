Предоставление инфраструктурным организациям права непосредственного обслуживания инвесторов окажет негативное влияние на конкуренцию на финансовом рынке и снизит качество обслуживания инвесторов, приведет к концентрации операционных рисков на инфраструктурных организациях и тем самым создаст угрозу финансовой стабильности российского рынка. Такое мнение выразила национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по поводу проекта Банка России о «Совмещении видов деятельности на финансовом рынке», представленного регулятором на днях для общественного обсуждения и составленного, в свою очередь, с учетом результатов, полученных в ходе публичного обсуждения другого проекта ЦБ РФ — «Совершенствование допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников», опубликованного ранее в декабре 2020 года. Как мы сообщали ранее, эти проекты предопределят дальнейшее развитие финансового рынка, так как являются частью основных направлений его развития, которые Банк России ставит целью реализовать с 2022 по 2024 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовый рынок

Предложения к этому проекту НАУФОР опубликовала на своем портале. Ассоциация указывает, что предлагаемое регулятором наделение центрального депозитария правом открытия и ведения счетов депо инвесторов противоречит основной функции данного инфраструктурного института — централизованному оказанию услуг финансовым организациям и финансовым посредникам, что в том числе и приведет к ухудшению конкуренции на финрынке. Кроме того, формирование активов клиентов вне брокеров и управляющих приведет к фрагментации финансового рынка, ограничению его ликвидности, замедлению процесса предложения финансовых инструментов клиентам и снижению диверсификации их портфелей. Вместе с тем ассоциация поддерживает появление новых инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни, но не поддерживает возможность совмещения деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Введение возможности совмещения деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению ПИФ и НПФ приведет к уменьшению числа игроков на финансовом рынке за счет поглощения страховыми организациями управляющих компаний», — говорится в сообщении НАУФОР.

Naufor.ru Алексей Тимофеев

Президент ассоциации Алексей Тимофеев заявил изданию «Коммерсантъ», что «инициатива разрешить совмещение деятельности УК фондов с деятельностью страховщиков, а теперь и с деятельностью банков, НПФ и даже МФО является наиболее спорной». Совмещение большого количества различных услуг, по мнению гендиректора УК «Промсвязь» Алексея Кузнецова, которое также приводит издание, создает новый спектр операционных рисков, организацию контроля которых будет необходимо создавать с нуля. В свою очередь гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева считает, что появление в рамках одного юрлица специфических рисков, связанных с деятельностью страховщика, может не очень благоприятно сказаться на устойчивости такой модели.

Между тем, как пишет издание, страховые компании и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) лишь отчасти разделяют опасения управляющих. По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, большинство участников рынка предложения Банка России воспринимают как черный ящик, в котором смешаны проблемы и возможности, однако очевидно, для кого они станут благом или, наоборот, обернутся потерями, станет тогда, когда инициатива регулятора начнет наполняться деталями, а субъекты рынка начнут «примерять» ее на себя. Замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин считает, что объединение лицензий позволит снизить издержки участников рынка, будут сокращены бюрократические процедуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Отметим, что НАУФОР выказывает лояльное отношение предлагаемым регулятором общим правилам привлечения к ответственности управляющих ценными бумагами, инвестиционных советников, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фонов, а также для НПФ по поводу недобросовестности и нелояльности к интересам клиентов. Однако подобная унификация не должна, по мнению представителей ассоциации, предусматривать распространение механизма административной фидуциарной ответственности, действующего сегодня на пенсионном рынке, на иные финансовые организации, а в отношении НПФ должна быть рассмотрена возможность его отмены. Также НАУФОР предлагает к создаваемой регулятором платформе «Знай своего клиента», которой, как предполагается, для оценки уровня комплаенс-риска клиентов и контрагентов будут пользоваться кредитные организации, представить такой же доступ и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ, а также специализированным депозитариям.

В ассоциации отмечают, что, несмотря на многолетние усилия Банка России и индустрии по пропорциональному регулированию и оптимизации регулирования, регулятивная нагрузка на финансовом рынке по-прежнему остается высокой, предлагая в том числе продолжить процесс ее снижения, что в числе других предлагаемых организацией мер должно будет способствовать развитию конкуренции на рынке. В числе таких мер — обеспечение возможности финансового инжиниринга — продуктовой конкуренции, тогда как в проекте же основных направлений, указывает НАУФОР, отсутствует указание на необходимость определения круга структурных продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам. Целесообразным было бы также предоставить возможности совмещения деятельности оператора финансовой платформы со всеми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельностью управляющей компании, а также деятельностью кредитной организации, при этом исключив для них требование к минимальному размеру собственных средств оператора финансовой платформы и сняв ограничения на организационно-правовую форму оператора финансовой платформы.

Биржа

Более того, организация указывает, что ситуация на финансовом рынке такова, что граждане вынуждены делать выбор или в пользу депозитов, или в пользу более рискованных финансовых инструментов, хотя есть более надежные, но менее доходные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. К таким последствиям привела отмена налоговых льгот по облигациям. В этой связи ассоциация предлагает распространить правила определения налогооблагаемого дохода по вкладам и на облигации, обращающиеся на организованном рынке. В рамках такого продукта, как ИИС 1-го типа, и вовсе предлагается увеличить размер налоговой льготы, если счет не закрыт по прошествии трех лет. Целесообразным в организации считают и необходимость упрощения идентификации физических лиц-нерезидентов; отмену или снижение для нерезидентов налогов на доходы от операций с ценными бумагами, обращающимися на российском организованном рынке, и доходов по таким ценным бумагам. А одним из стимулов для развития долгосрочных вложений НПФ может, по мнению ассоциации, являться возможность расширения участия НПФ в IPO, снижение ограничений для инвестирования в иностранные финансовые инструменты средств пенсионных накоплений и создание госпрограммы софинансирования личных взносов граждан в НПФ (возможно, для отдельных социальных, отраслевых или демографических групп). Также предлагается рассмотреть возможность отказа от использования контрольно-кассовой техники при оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это предложение организация обосновывает тем, что кредитные организации, осуществляя те же виды профессиональной деятельности, что и профессиональные участники, в силу прямого указания закона не обязаны применять контрольно-кассовую технику по тем же операциям с физическими лицами. Напомним, что предложения и замечания по поводу проекта, касающегося совмещения различных видов деятельности на финансовом рынке, Банк России будет принимать от профессиональных участников до 1 октября.