В широком общественном сознании давно существует миф о так называемом «окне Овертона». Его на полном серьезе даже обсуждал в своей интернет-передаче «Бесогон» Никита Михалков. Этот миф, в свою очередь, является частью более широкого мифологического представления о существовании технологий массового «зомбирования» населения. Согласно этому мифу, существуют некие злые дяди (ЦРУ, масоны, мировой сионизм — нужное подчеркнуть), которые массово применяют «зомбирование» с целью управления нашим сознанием. Так этот миф выглядит в консервативной редакции, а потому среди «сил зла» власть обычно не фигурирует. Но существует и либеральный извод того же самого, в рамках которого вроде как презирающие всякую конспирологию либералы говорят о «зомбоящике» и промывке мозгов населения властью. Однако ни от тех, ни от других добиться технологических разъяснений по поводу того, как именно осуществляется процесс «зомбирования», со ссылками на серьезную литературу невозможно. И понятно, почему. Ведь миф нужен для чего угодно, но только не для обсуждения реальности.

Питер Брейгель Старший. Триумф смерти. Около 1562

Что касается непосредственно пресловутого «окна Овертона», то следует пояснить следующее. Согласно данному мифологическому представлению, существует «окно возможностей», которое «злые дяди» при помощи СМИ и других средств могут расширить с целью введения в сознание масс деструктивных идей. Обычно в связи с этим приводится пример с каннибализмом. Каннибализм — это табу. И в этом смысле окно возможностей для легализации каннибализма в обществе равно нулю. Однако это окно можно расширить, если начать обсуждать тему каннибализма. Таким образом, табуированный каннибализм, если его начинают обсуждать, превращается из табу в нечто возможное. Далее, если разными средствами «окно» продолжать расширять и расширять, то в итоге якобы можно превратить любую ранее табуированную тему в нечто общепризнанное и даже обязательное. Я не буду далее подробно обсуждать содержание этой псевдонаучной ахинеи, а просто приведу ряд фактов.

Обложка книги Г. Бека «Окно Овертона»

В 2010 г. в США вышла книга политического теле‑ и радио ведущего Гленна Бека под названием «Окно Овертона». Данная научно-фантастическая книга стала бестселлером. В ней, в частности, рассказывалось, как некий левый радикал, воплощающий мировое зло, применял технологию «окна Овертона» против американских граждан. А одновременно с бестселлером Бека вышла якобы научная книга президента «Центра публичной политики МакКинака» Джозефа Лемана под названием «Окно Овертона»: сделано в Мичигане». Примечательно, что до этого в 2008 году Бек и Леман познакомились на одной из телепередач.

Таким образом, бестселлер Бека популяризовал «окно Овертона» и пропиарил «Центр публичной политики МакКинака». В этом же центре работал погибший в авиакатастрофе в 2003 году Джозеф Овертон, именем которого была названа «технология». Однако сам Овертон никакого «окна» в выше упомянутом смысле не изобретал. Он лишь говорил о банальном «окне политических возможностей», согласно которому, в общество может быть внедрена только та политическая идея, к которой общество готово. То есть Овертон, будучи профессиональным политтехнологом, говорил ровно обратное тому, что ему приписывают. Окно возможностей расширить при помощи технологий вряд ли возможно, но с существующими рамками должен считаться любой политик. Вот в чем и впрямь разумная рекомендация Овертона. А то, что из этого сделал Джозеф Леман, превративший действительно работающее «окно политических возможностей» в мифологическое «окно Овертона» на паях с Гленном Беком, — это пиар конструкция, огромный успех которой учит нас тому, что действительно «зомбированными», то есть людьми, попавшими под власть пиартехнологий, часто оказываются те, кто верит во всякие «окна» и тому подобное.

Гленн Бек

Тот, кто говорит о «зомбировании», в подавляющем большинстве случаев, во-первых, говорит о том, в чем ничего не понимает, во-вторых, сам невольно является разносчиком «зомбирующего» вируса, в который сам же и поверил, и, в-третьих, таким образом он существенно способствует перекрыванию пути к пониманию обществом настоящих технологий, воздействующих на сознание.

Ведь почему употребляется это идиотское слово — «зомбирование», вместо правильных слов о «воздействии на сознание»? Пиартехнологии, воздействующие на сознание, — это реальность, а «зомбирование» — это миф, не требующий никаких технологических разбирательств и потому абсолютно неуязвимый для технологической критики. Миф — на то и миф, что технологической критике не подлежит. А вот внедрение самого мифа — да. Это действительно требует научного подхода.

Жан-Ноэль Лафарг. Гаитянский зомби в тростниковом поле

Так, например, в нашем конкретном случае следует сказать, что столь широкое распространение миф об «окне Овертона» приобрел не только благодаря талантливому пиару Бека и Лемана, но и потому, что люди сегодня видят, как действительно расширяются настоящие «окна политических возможностей». Буквально еще вчера парады ЛГБТ, поддержку меньшинств Ватиканом, целование ног у негров американскими полицейскими и многое другое действительно нельзя было себе представить. Но сегодня это уже новая норма. Видя все это, люди как-то пытаются объяснить себе происходящее, и тут как раз вовремя Бек и Леман предлагают свое «объяснение» творящегося вокруг безобразия.

Кроме того, «зомбирование» для всех оказалось очень удобным ярлыком для шельмования оппонентов. Ведь «зомби» — это не тот человек, на сознание которого было оказано воздействие, пускай и разрушительное, и, стало быть, с которым еще возможно человеческое взаимодействие. «Зомби» в каком-то смысле уже не человек, спорить с ним бесполезно, ибо он лишен собственно человеческих воли и сознания. В этом смысле крайняя популярность словечка «зомбирование» и его производных — это совсем не мелочь, а одна из тех крупиц, которая работает на глобальный тренд — дегуманизацию. Не случайно само понятие «зомби» пришло из очень темного африканского культа Вуду, который во всю набирает обороты как в странах Южной и Северной Америки, так и в других частях света.

tatu43 «Зомби Уолк» в Порту-Алегри. Бразилия. 2007 г

Как мы видели, введение в общественное сознание мифов, равно как и нарастающее безобразие осуществляются совсем не при помощи «окна Овертона», а совсем иначе. Как именно внедряются мифы и расширяются «окна политических возможностей» для всякой гадости, увы, наша страна почувствовала на практике в перестройку.

Ради справедливости надо сказать, что нечто действительно похожее на результат «зомбирования» можно было наблюдать в нашей стране в начале 90-х. Помню, в детстве я видел женщину в возрасте, которая покупала жевательную конфету «Мамба» и при этом натурально напевала песенку из рекламы этих конфет: «Коля любит «Мамбу». Толя любит «Мамбу». Оля любит «Мамбу». Все любят «Мамбу», и Сережа тоже». Сегодня, при всем лавинообразном совершенствовании и увеличении средств воздействия на сознание, я подобных женщин, напевающих рекламные слоганы во время покупок, не наблюдал. Но ведь речь-то шла не о покупке «Мамбы», а о судьбе страны.

Dominik Schwarz Алтарь Вуду

«Правильные» ответы в бюллетене на референдуме 1993 года были положены политтехнологами на мотив мелодии из кинофильма «Весна» — «Журчат ручьи» и звучали как песенка «да, да, нет, да». Мне рассказывали, как люди шли к урнам и напевали это самое «да, да, нет, да» на мотив песни из кинофильма. В итоге ручьи зажурчали в определенном направлении, по которому мы плывем, подобно известной субстанции, до сих пор.

Возникает вопрос. Почему перестроечные политтехнологи решились применить столь рискованную политтехнологию? Ведь они знали, что подобные вещи начинают работать только в случае, если сознание тех, к кому такая технология применяется, уже существенным образом разрушено и почти лишено способности осуществлять рациональный выбор. Ведь только тогда люди, делая покупки или идя на референдум, будут напевать то, что им предписано политической или иной рекламой. Если же люди еще находятся в рациональном состоянии, то применение такой грубой технологии ведет тех, кто ее применяет, не к успеху, а к провалу, ибо люди просто начнут элементарно возмущаться, так как никто не хочет добровольно участвовать в очевидном лохотроне. Но «прорабы перестройки» такой реакции на свои действия не боялись. Почему?

Агитационный плакат 93-го года

Потому что они знали, что до референдума была проведена массированная атака на сознание граждан, которая привела к особой склонности этих граждан идти под дудочку факира куда угодно и за кем угодно. Женщины уже распевали песенки про «Мамбу» на всех углах, а по государственному телевидению с большим успехом показывали сеансы Кашпировского. Так что было понятно, что превращение «правильных» ответов в бюллетене в слоган и наложение этого слогана на музыку произведут нужный перестройщикам эффект, а не обратный. Технологии, которые действительно превращают людей в нечто напоминающее зомби, могут быть эффективно применены только после того, как рациональное сознание оказалось существенно подорванным.

То, что я сейчас обсуждаю, отчасти отражает спор двух крупнейших французских социологов Густава Лебона и Габриэля Тарда, который велся на рубеже XIX — XX веков. Лебон называл современное ему общество XIX века — обществом толпы. А Тард, справедливо не соглашаясь со своим коллегой, противопоставлял обществу толпы «общество публики». Трад говорил, что в толпе действуют совсем иные типы воздействий и взаимосвязей, в частности подразумевающие телесный контакт, нежели в обществе публики, внутри которого устанавливаются умственные связи и общность мнений. Именно эту интеллектуальную общность мнений в обществе публики, по Тарду, и формируют СМИ.

Киноплакат к фильму «Весна». 1949 г

Однако Тарду и в голову не приходило, что кто-то решится использовать СМИ не для установления общности мнений, пускай и ложных, но все же рациональных и внутренне непротиворечивых, а фактически для превращения общества публики в общество толпы, что и было осуществлено в перестройку.

Для того, чтобы одни мнения, вокруг которых строится общественный консенсус, поменять на другие, можно действовать двумя способами. Первый — воздействовать на сознание. Этот способ трудозатратный и не гарантирует, что в итоге общество будет переубеждено. А второй — сломать сознание к чертям, а потом залить в то, что от сознания осталось, любые нужные идеи и концепции, подобно тому, как это действительно происходит в толпе. Сначала толпу разогревают, приводят в соответствующее состояние, далекое от рационального, а потом начинают выкрикивать нужные лозунги, которые пропихнуть в сознание гораздо легче, нежели тогда, когда человек не разогрет и находится у себя дома.

Подобная смена советских мнений на антисоветские была осуществлена в перестройку при помощи подконтрольных партии СМИ. Для слома предыдущей общности мнений была использована древнейшая технология — ложь. Именно ложь является древнейшей и действительно работающей технологией по изменению сознания, а не какое-то там «зомбирование» или «окно Овертона». Именно поэтому словечко «зомбирование» стало столь популярно. Ведь каждый понимает, что если его обманули, то в этом виноват не только обманщик, но и он сам. А собственную вину никому признавать не хочется, а хочется орать про «зомбирование», которое снимает всякую ответственность. В итоге происходит мультипликация «зомбирования» в обществе, которое не хочет брать ответственность за себя, и все орут, что их не обманули, а именно «зомбировали».

Но для того, чтобы сознание не только изменить, но и сломать, ложь должна быть дополнительно «усовершенствована» по заветам нацистского мерзавца Геббельса, который в свое время ломал сознание немецкого народа. Геббельс говорил, что «худший враг любой пропаганды — интеллект», а потому необходима не просто ложь, а именно чудовищная ложь.

Габриэль Тард

Впаривая лошадиными дозами чудовищную ложь про СССР своему народу, перестройщики говорили, что это не просто правда, а правда, которая должна привести к добру и положительному покаянию за грехи. Так, например, в великой трагедии Софокла о царе Эдипе главный герой узнает, что он спал с собственной матерью и является убийцей собственного отца. Надо сказать, что подобная правда может раздавить даже сильного человека, но все же, так как это правда, то если человек ее выдержит, он переживет катарсис и положительную трансформацию, подобную той, которую пережил Эдип. Но даже мощное героическое сознание Эдипа навряд ли бы выдержало, если бы в конце его скитаний он выяснил, что то, что эти скитания породило, является чудовищной геббельсовской ложью. Чудовищная ложь не может привести к положительному катарсису, а может привести только к слому сознания, и именно этот слом является главной целью тех, кто чудовищную ложь внедряет. Подчеркиваю, не столько содержание самой этой лжи, а именно разрушительный эффект, который производит в сознании эта ложь, является главной целью того, кто чудовищную ложь запускает, ибо ясно, что после того, как сознание сломано, в него можно спокойно влить все что угодно, а чем именно его ломать — не столь важно.

Ну так советскому человеку и объяснили, в массовом порядке, что он, говоря языком великого мифа о царе Эдипе (не путать великий древний миф с современными мифологическими поделками), на самом деле спал с собственной матерью и является убийцей собственного отца, то бишь жил в чудовищном государстве СССР и служил ему. Разница лишь в том, что это была чудовищная антисоветская ложь, а не страшная правда. Ну, а после этой операции, которая проломила лед сознания ненавистных совков, на референдуме «да, да, нет, да» зажурчали весенние зловонные ручьи, превратившиеся в большой мутный поток, в котором мы до сих пор и живем, обвиняя друг друга в «зомбированности», как это и положено делать в дантовском Аду, в котором нет места состраданию. Ведь весна бывает не только красной, но и черной.

Жан Харри Фулькран. Эдип в Колоне. 1798-99

Ответственны ли мы за это? Безусловно. Ибо каждый человек ответственен за свои разум и волю, которые он должен противопоставить как обычной лжи, так и лжи чудовищной. А вот если этот первый заслон рациональности прорван, то тогда да… Если ты уже напеваешь песню про «Мамбу» и раскачиваешься во время сеанса Кашпировского, то ты уже действительно ни за что не отвечаешь. Но, повторюсь, за первый прорыв заслона каждый человек отвечает лично, и никакие ссылки на «зомбирование» тут не работают, ибо таких технологий просто не существует.

Если же говорить еще проще и совсем конкретней, применительно к дню сегодняшнему, то надо признаться, что мы сами вручаем детям мобильники, что называется «с молодых ногтей», а потом жалуемся на то, что они «зомбированы». Так кто их зомбирует? ЦРУ? Масоны? Ясно ведь, что это делаем с собой и своими детьми мы сами. А поэтому нечего говорить о «зомбировании», а пора просто прийти в сознание, и тогда никакое ЦРУ и никакая власть с нами ничего сделать не смогут.