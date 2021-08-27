Азербайджанские эксперты оценили заявления премьер-министра Армении в парламенте страны о незавершенности карабахского конфликта и необходимости восстановления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании парламента страны о необходимости начала переговоров по карабахскому вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ, а также об отсутствии в тексте трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года упоминаний о каких-либо транспортных коридорах, являются полнейшим абсурдом, заявил политолог Тофик Аббасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алиев и Пашинян

Азербайджан снял с повестки вопрос о статусе Карабаха, напомнил он, заметив, что Баку восстановил территориальную целостность и дал понять, что Минская группа — ненужный институт. Напомним, говоря о статусе ранее оккупированного карабахского региона, азербайджанский лидер Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что больше этот вопрос не стоит.

«Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область была создана 7 июля 1923 года как искусственное образование», — сказал он в одном из последних интервью гостелеканалу АзТВ.

«Сейчас Пашинян пытается представить миру, что якобы в корне проблемы стоит деструктивная позиция Азербайджана. Однако в действительности именно Армения многие годы выступала с подобной позиции, и в результате мирные переговоры провалились. В таком случае контратака Азербайджана становилась просто неизбежной», — сказал политолог.

Что об этом говорят пользователи азербайджанских соцсетей?

Минобороны Армении Боец армии обороны Арцаха

Пользователи в сети «Телеграм» комментируют:

Отари Мустафаев @OtariGalibogly:Одно заявление — для внешних партнеров, другое — для внутренних граждан.

Anar Gumbatov:Он ещё не понял, что ОБСЕ тут ничего не решает.

Naina Bakaldina:Передайте Пашиняну, что конфликт уже давно урегулирован.

Leyla Turan @LeylaNamazova86: Пашинян, один день нормальный, другой день ненормальный.

Lala Abasova:Ну, переговоров больше не будет. Тем более с помощью Франции! Не будет и отвода войск для делимитации границ, как он просит! Не будет и открытия коммуникаций. Турция, например, сказала, что откроет коммуникации только после подписания мирного договора с нами. Пашинян совсем дурак, если думает, что Алиев пойдёт на уступки!

Пользователь под ником @validator_x пишет в чате азербайджанского телеграм-канала Caliber:

@validator_x:Хватит уже, как страусы, зарывать голову в песок. Конфликт не решен. И не будет решен, пока не будут выполнены следующие пункты: а) граница республики полностью под контролем азербайджанских ВС; б) никаких иных вооруженных формирований на территории Азербайджана, включая миротворцев; в) на всей территории страны действуют азербайджанские законы, азербайджанская власть и национальная валюта. Вот тогда конфликт закончен. Надо уметь смотреть правде в глаза.

Gov.am Разрушения после обстрела. Нагoрный Карабах

Пользователи в «Фейсбуке» пишут:

Тимур Алиев: Если сесть и начать читать 9-й пункт внимательно, то там сказано, что Армения гарантирует безопасность продвижения по своей территории (именно по территории Армении), а контроль за этим осуществляют ФСБ России. Это не означает никак, что данная дорога вне юрисдикции Армении. А вот с коридором другая история совсем.

Asaf Sadiqli:Тогда и Лачинскому коридору хана. Посмотрите, Армения в конце согласится. Достаточно 2 наших БТРов в Лачинском коридоре.

Руслан Гелаев:Коридор предполагает бестаможенную дорогу без постов и ограничений проезда, а армяне хотят поставить таможню там и собирать деньги, при этом искусственно ограничивая проезд, как это делают русские по отношению к Грузии.

Бабек: Может, они представляют себе коридор со стенами, обоями и т. д., поэтому не видят упоминаний в соглашении?

AYKHAN: Формально этот Пашинян прав. Слова «коридор» применительно к территории Армении в этой бумажке нет. Зато относительно Карабаха это слово прописано вплоть до того, что мы обязаны всегда его предоставлять как по старой дороге так и по новой. Все вопросы к президенту — почему он подписал это соглашение, которое фактически создаёт русско-Армянский анклав на нашей территории? Если Алиев хотел коридор, то тогда не подписывал бы без слова «коридор». И Лачинский коридор он был обязан подписать как минимум под совместный контроль Азербайджана и России. Смысл сейчас воздух сотрясать?

Минобороны России Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

Ilkin Rajabov @IlkinG777:Хватит всем цитировать это недосоглашение, надо уже всем вместе думать, как мы будем все организовываться и выходить на улицы с требованием не идти на переговоры под эгидой ОБСЕ и требовать вывода МС!

Пользователь под ником @iskanderII отвечает Илькину:

@iskanderII: «Выходить на улицы»? получать люлей и расшатывать лодку для оппозиции? Вариант! Но армянский. Они пробовали и оказались на дне. Куда ты нас зовешь, Илькин?

Leyla Turan, писатель и журналист из г. Баку, пишет:

@LeylaNamazova86:Пусть назовут его «некоридор», главное, чтобы по нему было организовано «беспрепятственное движение» и был он «под контролем пограничников РФ». Если выполняются эти 2 условия, то как его назовут армяне, Азербайджану все равно.