Чем физиотерапия мешает борьбе с COVID-19?
В Москве невозможно пройти курс физиотерапии в поликлиниках. Удивительный, казалось бы, факт, при том, что работают в обычном режиме рестораны, кафе, отменены QR-коды в заведениях общепита. То есть как бы пандемия под контролем, можно ослабить вожжи.
Однако эти вожжи прочно держат медучреждения. Судите сами: мне понадобилась помощь физиотерапевта — заболела спина, обычное дело, с кем не бывает. Однако никаких процедур, вроде магнита и т. п., как это было в мирное время, сделать невозможно: закрыт кабинет физиотерапии.
Все силы брошены на борьбу с ковидом, поэтому, как нам сказало руководство, кабинеты физиотерапии не работают, примерно так пояснила мне ситуацию заведующая филиалом №4 столичной поликлиники № 68. Предложение — записаться к врачу и получить направление в какой-то специализированный центр на Земляном Валу. Мол, там могут проконсультировать и назначить лечение.
Вы только вдумайтесь: сколько инстанций надо пройти, чтобы сделать обычный магнит на поясницу! Сначала получить направление к терапевту или неврологу, потом пойти на прием, далее записаться в консультационный центр, прийти туда, а уж затем, если сочтут нужным, ездить невесть куда на обычную физиотерапию, которой была оснащена любая московская поликлиника! А еще от людей я узнала, что не факт, что на Земляном Валу процедуру сделают. Возможно, предложат — внимание — лечь в больницу в Некрасовке, чтобы уже там проходить реабилитацию!
Что это такое? У меня ответ один — вредительство. Населению навязывают госпитализацию, в то время как пандемия продолжается в Москве. Первые радости по поводу относительной стабилизации позади. Сегодня снова рост заражений и смертей. И на этом фоне, под прикрытием борьбы с этой самой пандемией, Минздрав ее попросту разгоняет до небес: заставляя граждан ходить по поликлиникам и медицинским центрам, госпитализироваться, вместо того чтобы в своей районной поликлинике сделать необходимые и весьма простые процедуры. Причем на имеющемся оборудовании, которое простаивает, пылится в закрытых кабинетах!
Но это еще не все. Фактически наши власти от медицины заставляют граждан России платить за то, что должно предоставляться по ОМС, но отменено.
Мне, как и многим, часто звонят из многочисленных коммерческих структур, предлагая то зубы лечить, то лицо массировать, то сосуды укреплять. Базы телефонов продают, они утекают из разных там «Ашанов» и прочих торговых мест, дельцы пользуются. Пару дней назад позвонили из одного такого медучреждения с предложением аппаратного массажа бесплатно. Априори ясно — надувательство, про сыр и мышеловку все в курсе. Но раз нет возможности сделать процедуры в поликлинике, пошла — боль заставит и не то сделать.
В этом центре стоит аппаратура южно-корейского производства. Внешне напоминает это советские арифмометры. К ним подсоединены накладки и насадки, которые тебе пристроят или на живот, или на поясницу. Перед каждой процедурой одна и та же лекция в исполнении разных спикеров. Промывание мозгов. Своего рода НЛП-методика. Знакома с этим делом, как профессиональный лингвист. Медоточивые речи об оздоровлении за счет резервов собственного организма, которому только надо слегка помочь на этих самых чудо-аппаратах. Вся Корея лечится, все здоровы и бодры. Мы не так бодры, но очень доверчивы. Покупаемся на рекламу и внушение. Да еще и свою медицину душим — чтоб корейская процветала.
Когда я возвращалась домой из поликлиники после своего фиаско с физиотерапией, заметила — за какой-то месяц-два, пока я не ходила в своих переулках, как грибы после дождя выросли то одна иностранная клиника, то другая — Швейцарская открылась на Остоженке. Рядом клиника с притягательным словом «Бьюти» по-английски. А через переулок — аж две частных стоматологии. А по ОМС — фига с маслом вместо физиотерапии. Ковид ведь! А что ж ковид частникам-то не мешает? Там, кстати, рассадник заразы — и врачи, и пациенты без масок. Никто не соблюдает масочный режим. Хотя это же закон властей! Где ж контроль и борьба с пандемией?
Вопрос риторический. Нет на него ответа и не требуется. Потому что никто с пандемией не борется, а борьба идет с нами — с гражданами, которых обирают как липку — стоимость месячного лечения на аппаратах равна 5000 рублей, а договор заключают на 8−10 месяцев, вот и считайте!
Когда-то Стендаль сказал — русские отстают от французов на 50 лет. А мне интересно, насколько мы сегодня отстаем от китайцев. Там руководство КНР решило дать «огонь по штабам», точнее, по своим олигархам.
Невольно позавидуешь китайцам — у них все для людей, а у нас? Ответ каждый может дать сам.