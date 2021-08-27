В Москве невозможно пройти курс физиотерапии в поликлиниках. Удивительный, казалось бы, факт, при том, что работают в обычном режиме рестораны, кафе, отменены QR-коды в заведениях общепита. То есть как бы пандемия под контролем, можно ослабить вожжи.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Однако эти вожжи прочно держат медучреждения. Судите сами: мне понадобилась помощь физиотерапевта — заболела спина, обычное дело, с кем не бывает. Однако никаких процедур, вроде магнита и т. п., как это было в мирное время, сделать невозможно: закрыт кабинет физиотерапии.

Все силы брошены на борьбу с ковидом, поэтому, как нам сказало руководство, кабинеты физиотерапии не работают, примерно так пояснила мне ситуацию заведующая филиалом №4 столичной поликлиники № 68. Предложение — записаться к врачу и получить направление в какой-то специализированный центр на Земляном Валу. Мол, там могут проконсультировать и назначить лечение.

Вы только вдумайтесь: сколько инстанций надо пройти, чтобы сделать обычный магнит на поясницу! Сначала получить направление к терапевту или неврологу, потом пойти на прием, далее записаться в консультационный центр, прийти туда, а уж затем, если сочтут нужным, ездить невесть куда на обычную физиотерапию, которой была оснащена любая московская поликлиника! А еще от людей я узнала, что не факт, что на Земляном Валу процедуру сделают. Возможно, предложат — внимание — лечь в больницу в Некрасовке, чтобы уже там проходить реабилитацию!

Что это такое? У меня ответ один — вредительство. Населению навязывают госпитализацию, в то время как пандемия продолжается в Москве. Первые радости по поводу относительной стабилизации позади. Сегодня снова рост заражений и смертей. И на этом фоне, под прикрытием борьбы с этой самой пандемией, Минздрав ее попросту разгоняет до небес: заставляя граждан ходить по поликлиникам и медицинским центрам, госпитализироваться, вместо того чтобы в своей районной поликлинике сделать необходимые и весьма простые процедуры. Причем на имеющемся оборудовании, которое простаивает, пылится в закрытых кабинетах!

Mos.ru Поликлиника в Москве

Но это еще не все. Фактически наши власти от медицины заставляют граждан России платить за то, что должно предоставляться по ОМС, но отменено.

Мне, как и многим, часто звонят из многочисленных коммерческих структур, предлагая то зубы лечить, то лицо массировать, то сосуды укреплять. Базы телефонов продают, они утекают из разных там «Ашанов» и прочих торговых мест, дельцы пользуются. Пару дней назад позвонили из одного такого медучреждения с предложением аппаратного массажа бесплатно. Априори ясно — надувательство, про сыр и мышеловку все в курсе. Но раз нет возможности сделать процедуры в поликлинике, пошла — боль заставит и не то сделать.

В этом центре стоит аппаратура южно-корейского производства. Внешне напоминает это советские арифмометры. К ним подсоединены накладки и насадки, которые тебе пристроят или на живот, или на поясницу. Перед каждой процедурой одна и та же лекция в исполнении разных спикеров. Промывание мозгов. Своего рода НЛП-методика. Знакома с этим делом, как профессиональный лингвист. Медоточивые речи об оздоровлении за счет резервов собственного организма, которому только надо слегка помочь на этих самых чудо-аппаратах. Вся Корея лечится, все здоровы и бодры. Мы не так бодры, но очень доверчивы. Покупаемся на рекламу и внушение. Да еще и свою медицину душим — чтоб корейская процветала.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Все что может себе позволить гражданин России в период пандемии

Когда я возвращалась домой из поликлиники после своего фиаско с физиотерапией, заметила — за какой-то месяц-два, пока я не ходила в своих переулках, как грибы после дождя выросли то одна иностранная клиника, то другая — Швейцарская открылась на Остоженке. Рядом клиника с притягательным словом «Бьюти» по-английски. А через переулок — аж две частных стоматологии. А по ОМС — фига с маслом вместо физиотерапии. Ковид ведь! А что ж ковид частникам-то не мешает? Там, кстати, рассадник заразы — и врачи, и пациенты без масок. Никто не соблюдает масочный режим. Хотя это же закон властей! Где ж контроль и борьба с пандемией?

Вопрос риторический. Нет на него ответа и не требуется. Потому что никто с пандемией не борется, а борьба идет с нами — с гражданами, которых обирают как липку — стоимость месячного лечения на аппаратах равна 5000 рублей, а договор заключают на 8−10 месяцев, вот и считайте!

Когда-то Стендаль сказал — русские отстают от французов на 50 лет. А мне интересно, насколько мы сегодня отстаем от китайцев. Там руководство КНР решило дать «огонь по штабам», точнее, по своим олигархам.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия. Пекин, Китай

«Для китайского руководства решение внутриполитических задач по-прежнему остается приоритетом. В ходе декабрьского заседания Политбюро ЦК КПК в качестве важнейшей задачи была определена борьба с беспорядочной экспансией капитала», — читаем в статье из Republic

И далее: «Пекин берет под контроль национальных техногигантов: Alibaba, Tencent и другие творцы китайского технологического и экономического чуда, капитализация каждого из которых больше, чем у Goldman Sachs, JP Morgan и Netflix вместе взятых, попали под шквал регуляторного огня».

Невольно позавидуешь китайцам — у них все для людей, а у нас? Ответ каждый может дать сам.