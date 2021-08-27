Глава входящей в правящую коалицию партии «Солидарная Польша», министр юстиции Польши и генеральный прокурор Збигнев Зёбро выступил с резким демаршем в адрес Европейского союза. Он обвинил ЕС в том, что тот ведет «гибридную войну против польской правовой системы». Зёбро считает, что Брюссель сознательно блокирует судебную реформу, творцом которой является министр юстиции. Евросоюз вместо достижения соглашения с Варшавой борется с польским государством, утверждает Зёбро, а также в принципе хочет ограничить польский суверенитет.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом глава «Солидарной Польши» обрушился с нападками на партнеров по правящей коалиции. Он обвинил в соучастии в срыве судебной реформы президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, которые «поддались» европейским бюрократам и позволили себя «обмануть». Проблема в выражениях, которые разрешил себе министр юстиции. Как подчеркивает портал Wirtualna Polska, термин «гибридная война» польские политики до сих пор позволяли себе использовать в отношении России и Белоруссии, в том числе «в контексте аннексии Крыма или дестабилизации ситуации в других странах». Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский недавно употребил его, когда объяснял нежелание поляков вакцинироваться «атаками Москвы» и «частью продолжающейся гибридной войны». При этом, отмечает издание, ни один из ведущих членов правительства Польши не позволял себе «так далеко заходить с критикой Евросоюза». Но что именно в таком случае хотел сказал Зёбро и кого именно он имел в виду?

На первый взгляд, министр юстиции решил воспользоваться ослаблением своих внутри конкурентов в лице премьера, с которым он ведет долгую войну на уничтожение. Моравецкий в последнее время теряет в весе. Программа правительственного нового курса, которую премьер сейчас рекламирует в поездках по стране, вызывает много критических замечаний, причем не только со стороны оппозиции, но и среди высокопоставленных деятелей «Права и Справедливости». Помимо того, как пишет портал Onet, в настоящее время рассматривается вопрос обновления правительства. Одним из реальных кандидатов на вылет издание называет руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Моравецкий из-за этого «находится в исключительно сложной ситуации», поскольку Дворчик является его «ближайшим соратником». И, похоже, помочь чиновнику никто не в силах. Его подкосила публикация писем из личного электронного ящика, что, как считают в PiS, грозит публикацией компромата на руководство правящей партии. Против Дворчика, утверждает портал, ведут борьбу влиятельные вице-председатели «Права и Справедливости» — экс-премьер Беата Шидло, министр внутренних дел Мариуш Каминский и министр обороны Мариуш Блащак.

Piotr Drabik Збигнев Зёбро

Отставка Дворчика в данном случае станет показателем слабости Моравецкого, чем не замедлит воспользоваться Зёбро. Со своей стороны предположим, что министра юстиции интересует не только политический крах премьера. Если глава «Солидарной Польши» решился сегодня перейти в тотальную атаку, то он может иметь в виду ослабление и самого Качиньского, скажем, по состоянию здоровья. А значит для Зёбро появляются шансы на перехват позиции лидера правящей партии, чего он добивается многие годы. Вместе с тем, министр юстиции может преследовать не только карьерные внутриполитические цели. Его внешнеполитическая риторика способна сыграть и на перспективах отношений Польши с ЕС. Критика в адрес Брюсселя и отстаивание национального суверенитета является неотъемлемым элементом пропаганды правящей партии. Однако именно Зёбро доводит ее до крайности, балансируя на грани откровенной фронды и Polexit, что кажется опасным руководству PiS, которое хотело бы эту угрозу использовать инструментально для мобилизации собственного электората без каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Евросоюза.

Между тем в самом ЕС могут перестать закрывать глаза на шумную Варшаву и воспользоваться напускным евроскептицизмом «Права и Справедливости», поставив ее перед выбором: либо Polexit, либо капитуляция перед Брюсселем и выстраивание в общий ряд на пути трансформации Европейского союза из конфедерации государств в федеративную республику. По словам бывшего президента Польши Александра Квасьневского, в настоящее время Варшава сталкивается с двумя опасными для себя вызовами. Первый и косвенный связан с теми, что американские демократы «хотят улучшить отношения с Россией, чтобы та встала на их сторону в соперничестве с Китаем». Это «очень опасно» прежде всего для Украины, поскольку может означать «закрытие темы Крыма и снятие антироссийских санкций». Но также, добавим со своей стороны, подобное приведет к провисанию польской политики на восточном и европейском направлениях, когда политическая русофобия утратит какой-либо политический потенциал. А второе — это смена канцлера Германии Ангелы Меркель, единственного немецкого политика, которая решились на санкции против России.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Теперь, подчеркнул Квасьневский, немецкая промышленность и большинство политиков выступают категорически против ужесточения отношений с Москвой и отказа от такого важного для немецкой экономики рынка, как Россия. С учетом американо-немецких договоренностей не приведет ли это к тому, что Вашингтон и Берлин решат пересмотреть прежнюю политику уступок странам Центрально-Восточной Европы, что напрямую затрагивает Польшу, на что, похоже, и намекает Квасьневский? Такой вариант исключать нельзя. В этом случае также возможно, что некоторые польские силы решат сыграть на идее выхода страны из ЕС, и это на сей раз приведет к реальному Polexit. Зёбро — тот человек, который мог бы разыграть такую ставку, больше, чем жизнь. Остается понять, способен ли он увлечь за собой большинство коалиционной партии «Право и Справедливость», преодолев сопротивление более осторожного Качиньского.