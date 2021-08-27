В начале недели (23−27 августа) цены на нефть продемонстрировали выдающуюся динамику и выросли за три торговые сессии на 11%, полностью нивелировав падение котировок на предыдущей неделе. Столь внушительному росту нефтяных котировок способствовали сразу несколько факторов, включая стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в КНР, ослабление американского доллара, а также падение объемов мексиканской нефтедобычи, вызванное пожаром на одной из морских буровых платформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В результате в четверг, 26 августа, после трехдневного активного роста цены на нефть закономерно скорректировались, отражая фиксацию позиций инвесторами — котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,6%. При этом снижение могло бы быть и еще более существенным, если бы не новости из Мексиканского залива о грядущем урагане, оказавшие поддержку ценам на нефть.

Как стало известно из прогнозов синоптиков, в ближайшие выходные (28−29 августа) в этом регионе может пройти серьезный ураган. Основной путь стихийного бедствия может пройти прямо через ключевые объекты нефтяной индустрии, в связи с чем нефтяные компании уже начали срочно эвакуировать персонал с морских платформ и готовиться к временной консервации мощностей. Отметим, что в районе Мексиканского залива сосредоточены производственные мощности, которые выдают порядка 17% американской добычи, что составляет около 2−3% мировой добычи. Неудивительно, что периодически появляющиеся новости о формировании ураганов вызывают хоть и краткосрочный, но всплеск цен.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Нефтяная платформа

В четверг, 26 августа, фьючерсы на нефть марки Brent завершили торговую сессию вблизи отметки в $71 за баррель и сегодня, 27 августа, с утра продолжили рост, хотя среднесрочный прогноз на нефтяные цены предполагает их умеренное снижение. Это вызвано тем, что в перспективе увеличение объемов предложения со стороны представителей ОПЕК+ и американских нефтедобытчиков может снизить существующий дефицит, вызвав коррекцию цен на уровне $65−68 за баррель. В то же время краткосрочный взгляд на нефть вызван большой неопределенностью на реакцию игроков после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, поэтому пока мы наблюдаем обратную реакцию рынка.

Также стоит отметить в отношении краткосрочной динамики высокую обратную корреляцию с индексом доллара DXY. На наш взгляд, в ближайшие несколько дней эта взаимосвязь может оставаться по-прежнему актуальной. Тем более что курс американской валюты во многом зависит от денежно-монетарной политики Федрезерва, которая находится на грани смены тренда в сторону ужесточения. В подобные ключевые моменты для курса USD цены на commodities, включая нефть, очень чутко реагируют на движения индекса DXY, предугадывая формирование реального тренда.