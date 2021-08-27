Гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон попросил продлить транзит российского газа через территорию Украины на 15 лет. Комментируя заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что для продления транзита нужна экономическая целесообразность и надлежащее техническое состояние украинской ГТС, чиновник сказал, что Киев из-за отсутствия гарантий со стороны России ведёт переговоры с США и Германией о «предоставлении таких гарантий».

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Паника

«И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — добавил он.

Чиновник также считает, что «по меньшей мере объём транзита газа через Украину должен составлять 45−50 млрд кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть».

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина». Многие раскритиковали украинского чиновника за его требование, напомнив также об антироссийской пропаганде, которой занимается Украина. Иные указали на то, что договариваться нужно с покупателями российского газа. Были и те, кто отметил, что из-за изношенности украинской ГТС, а также проблем, которые могут возникнуть при сотрудничестве с Киевом, о договоре сроком на пятнадцать лет Украине рассчитывать не стоит.

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«Путин сказал, если Европа будет закупать газ, то и Россия готова качать газ через Украину. Т. е. договариваться надо именно с Европой», — написала Gelena C.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Допустим, а США тут каким боком?» — спросил у нее Hamster Walker.

«А почему только на 15? Это он себе такой срок директорствования отвел?» — не понимает Alku.

«Сначала Европа должна заключить договор на поставку газа из России после 2024 года. Мы посчитаем, если СП-2 не справится с этим объемом, тогда и рассмотрим предложения Украины. Но сначала договор наш с Европой», — добавила Ольга.

«Истерика, всё пропало», — смеется Aleksey.

«А чего на 15, так скромно? Надо требовать на 150 и 200 миллиардов в год, иначе никак, и ещё впридачу СП-2 отдать полностью в управление, а весь газ, который через него пойдёт, считать украинским! Вот так надо! Мечтать — так на всю катушку!..» — с сарказмом отметил Igor S.

«Да не согласится Газпром на 15 лет. Во-первых, нужен ремонт трубопровода, он со времен СССР толком не проходил ремонта. Да и с таким оператором долгосрочные договоры — это сразу кабала с проблемами», — добавила Кэт.

«США и Германия договариваются? Пусть и качают свой газ через украинскую ГТС, мы не против!» — пишет «Сорванец».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

"Только не переговоры, а опять просят милостыню и разрешение у хозяев», — отреагировал Андрей Андреич.

«Откажитесь от «агрессорского» газа, зачем он вам?» — не понимает Iraida R.

«Это как если бы во время Второй мировой Гитлер требовал у России поставлять им металл для производства танков и пушек. Я даже не знаю, как этих людей назвать. Россия — «го*но», русский язык запрещают, а газ дай… Что за черти?» — подытожил Сергей К.

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