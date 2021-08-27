«Истерика! Всё пропало!» — Киев просит продлить транзит газа из России
Гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон попросил продлить транзит российского газа через территорию Украины на 15 лет. Комментируя заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что для продления транзита нужна экономическая целесообразность и надлежащее техническое состояние украинской ГТС, чиновник сказал, что Киев из-за отсутствия гарантий со стороны России ведёт переговоры с США и Германией о «предоставлении таких гарантий».
«И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — добавил он.
Чиновник также считает, что «по меньшей мере объём транзита газа через Украину должен составлять 45−50 млрд кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть».
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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина». Многие раскритиковали украинского чиновника за его требование, напомнив также об антироссийской пропаганде, которой занимается Украина. Иные указали на то, что договариваться нужно с покупателями российского газа. Были и те, кто отметил, что из-за изношенности украинской ГТС, а также проблем, которые могут возникнуть при сотрудничестве с Киевом, о договоре сроком на пятнадцать лет Украине рассчитывать не стоит.
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«Путин сказал, если Европа будет закупать газ, то и Россия готова качать газ через Украину.
«Допустим, а США тут каким боком?» — спросил у нее Hamster Walker.
«А почему только на 15? Это он себе такой срок директорствования отвел?» — не понимает Alku.
«Сначала Европа должна заключить договор на поставку газа из России после 2024 года. Мы посчитаем, если СП-2 не справится с этим объемом, тогда и рассмотрим предложения Украины. Но сначала договор наш с Европой», — добавила Ольга.
«Истерика, всё пропало», — смеется Aleksey.
«А чего на 15, так скромно? Надо требовать на 150 и 200 миллиардов в год, иначе никак, и ещё впридачу СП-2 отдать полностью в управление, а весь газ, который через него пойдёт, считать украинским! Вот так надо! Мечтать — так на всю катушку!..» — с сарказмом отметил Igor S.
«Да не согласится Газпром на 15 лет. Во-первых, нужен ремонт трубопровода, он со времен СССР толком не проходил ремонта. Да и с таким оператором долгосрочные договоры — это сразу кабала с проблемами», — добавила Кэт.
«США и Германия договариваются? Пусть и качают свой газ через украинскую ГТС, мы не против!» — пишет «Сорванец».
"Только не переговоры, а опять просят милостыню и разрешение у хозяев», — отреагировал Андрей Андреич.
«Откажитесь от «агрессорского» газа, зачем он вам?» — не понимает Iraida R.
«Это как если бы во время Второй мировой Гитлер требовал у России поставлять им металл для производства танков и пушек. Я даже не знаю, как этих людей назвать. Россия — «го*но», русский язык запрещают, а газ дай… Что за черти?» — подытожил Сергей К.
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