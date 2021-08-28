В Испании разгорается скандал с производством вакцины от COVID-19 американской компании Moderna. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna, произведённых на испанской территории, из-за обнаружения в них посторонних частиц. Согласно заявлениям японских чиновников, размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Изъятые партии препаратов находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, в том числе в Токио.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

Компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся распределением вакцины в Японии, сообщает, что попросила представителей Moderna определить инородные вещества и объяснить, почему во флаконах оказались инородные примеси.

Представители фармкомпании также отметили, что уже привитые японцы могут проверить в своем сертификате вакцинации номер лота, который показывает, где и когда была произведена доза, которую они получили. Предположительно, загрязненными являются лоты с номерами 3 004 667, 3 004 734 и 3 004 956.

«Это объясняет, почему одним — ничего, а другим каюк в те же сутки. Рулетка. Но переживать не стоит. Все получат именно то, что требуется, и то, что нашел минздрав Японии. Не в первую, так во вторую дозу, или в третью, четвёртую, пятую… Ибо какой смысл так «заботиться» о «людях»…» — пишет Геннадий Васильцов на своей странице.

«Так это для терминаторов была вакцина», — иронизирует в комментарии к новости Oxy Chan.

«Значит, плохо соблюдали правила хранения и транспортировки», — не исключает Александр Вольф.

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга прививается вакциной Pfizer

«Похоже, кампанию по вакцинированию начали сливать — кучно пошли такие сообщения, даже на Bloomberg и BBC», — подметил Роман Казаков.

«Спутник V» всё-таки самая лучшая вакцина, гордость страны, как автомат Калашникова прям, простая и надежная», — уверен John Connor.

«А кто-нибудь проверял наши ампулы вакцин? Может, и в них есть неизвестные примеси», — размышляет Надежда Фёдорова.

«Помнится, что кто-то уводил друг у друга маски, кто-то поставляет просрочки, а теперь еще и коктейль таинственный — что это? Скоро, очень скоро кто-то вновь вспомнит, что дешевле поддерживать и беречь культуру, ведь её отсутствие — источник бесчисленных бед, для битвы с которыми нет никаких бюджетов», — уверен Данил Кучин.

«Вот и нашли чипы», — пишет пользователь ресурса TJ Van der Pusch.

«Может, это добавлены специальные ништяки от Moderna для японского рынка, а те просто этого не поняли?» — размышляет с иронией Горячий Кирилл.

(сс) Staff Sgt. Betty Chevalier Вакцина Moderna

«Будет прикол, если антивакцинаторы туда тайно добили какой-то хрени, чтобы дискредитировать все вакцины среди населения», — пишет пользователь Реальный ГОСТ.

«А теперь представьте, что было бы, если бы такое написали про «Спутник V» где-нибудь в Сан-Марино. Вой бы стоял до небес», — подчёркивает Иван У.

«Всегда считала, что состав проверяется до вывода продукции на рынок», — пишет пользователь Facebook Larissa Chivlikli.

«И кто будет нести ответственность за людей, которым ввели эту вакцину?» — возмущается Ксения Адров.