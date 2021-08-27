В России перестали считать международные санкции, однако их общий итог известен — режим частичной экономической блокады. Она не объявлена, умеренна, не касается всех предприятий и всех групп товаров, иногда и вовсе не обозначается правовыми рамками, но тем не менее работает. Сейчас принято хвалить Германию за принципиальную позицию в торговле с Россией, отмечая, что эта страна наш второй экономический партнёр. Но мы также знаем, что не находимся у ФРГ в первой десятке партнёров ни по экспорту, ни по импорту. А основой наших поставок являются природные ресурсы — фундамент для крепкой германской промышленности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

И если даже экспорту газа пытаются поставить препятствия, что говорить о торговле несырьевой неэнергетической продукцией (ННЭ)? Наглядно блокада таких товаров странами Евросоюза проявилась на вакцине «Спутник V», признавать которую в ЕС отказались, а те одиночные политики, которые хотели закупить препарат, подверглись обструкции и травле. И это — прорывной продукт с выигрышными качественными характеристиками. Что тогда говорить об остальных, о ширпотребе? Как нам развивать экономику, поднимать промышленность, не имея доступа к рынкам сбыта?

Сведена к минимуму (не по воле России) торговля с США, постепенно снижается товарооборот с Японией. Нет, какие-то объёмы даже в высокотехнологичных секторах есть и с Великобританией, и с Бельгией. Небольшие или ситуационные объёмы, для видимости, в крайних случаях или в качестве пробника. Опереться на них наша экономика не сможет ни сейчас, ни в будущем. Принцип «здесь купят, здесь не купят» создаёт иллюзию рыночных возможностей, которых в реальности у России нет.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

Зелёный свет с Китаем, но эта страна — сама мировой лидер по ННЭ. Помимо Поднебесной, в первую тройку наших несырьевых контрагентов входят главные союзники на постсоветском пространстве — Казахстан и Белоруссия. Ещё одна важная страна — Турция. Но у Казахстана и Белоруссии потребительские рынки несоразмерны российскому, а отношения с Турцией изменчивы и ненадёжны. Поэтому из всей четвёрки перспективы существенного роста ННЭ могут быть, опять же, только с Китаем, который в силу структуры своей экономики видит в нас именно поставщика ресурсов.

Для того чтобы в этих условиях найти зарубежных покупателей для наших промышленных товаров или техники, России необходимо обойти экономическую блокаду и выйти на новые рынки. И в первую очередь в зону внимания должен попасть юг Евразии — Индия, её соседи, а также Юго-Восточная Азия. В этих странах есть то, что нам нужно: отсутствие санкций и бойкота российских товаров, большое число потребителей, относительно благоприятная для нашей продукции конкурентная среда.

На этих рынках у России уже есть локальные победы, которые прямо указывают на перспективность направления. Так, главным импортёром спецтехники, произведённой московскими предприятиями, стала Мьянма, обошедшая в структуре столичных поставок по этому направлению даже такого важного партнёра, как Казахстан. По итогам первых пяти месяцев 2021 года объём экспорта спецтехники из Москвы в Мьянму составил 7,14 млн долларов.

«Поставки столичного спецавтотранспорта в Мьянму в этом году показали значительный прирост — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт увеличился на 187,5%, а в сравнении с январем — маем 2019 — на 383,7%. На рынок этой страны пришлось 54,1% от всего московского экспорта таких товаров», — заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

И если спецавтотранспорт из России в Мьянму можно доставить авиацией, для большинства товаров нужен сухопутный и морской путь. Казалось бы, для этого создаётся международный транспортный коридор «Север — Юг», который позволит наладить сообщение с югом материка и выйти из блокады. Однако темпы реализации проекта оставляют желать лучшего. До сих пор не ясно, кто отвечает за формирование грузовой базы МТК, необходимого условия работоспособности пути, и есть ли отдельный орган, ответственный за решение этой задачи.

Defense.gov Погрузка контейнеров на судно

Необходимы объёмы, достаточные для загрузки контейнеровозов, курсирующих по водам Индийского океана. И не важно, будет ли Россия грузоотправителем, грузополучателем или транзитной страной — главное, выстроить саму цепочку перевозок, сделать их экономически обоснованными.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя в 2018 году санкции Запада против России, заявил, что СССР десятилетиями жил в таких условиях.

«Для нас все эти санкции — не вопрос жизни и смерти», — сказал он.

Однако рынки сбыта — это вопрос жизни и смерти для зарождающейся российской промышленности, которая без потребителя так и останется в колыбели, не сможет снизить издержки, наладить массовый выпуск продукции и масштабировать производство.