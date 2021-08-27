Зарубежная пресса полна аналитических материалов и комментариев на тему вывода войск США из Афганистана. Рассмотрим некоторые из них.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Уильям Макгерн, колумнист американской газеты The Wall Street Journal, обрушился с резкой критикой на решение администрации президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Он считает неверным тезис Байдена о том, что уход Америки из Афганистана позволит ей сосредоточиться и противостоять «настоящим» и серьёзным противникам в лице России и Китая.

Макгерн придерживается противоположного мнения и считает, что «бесславный уход США из Афганистана» как раз укрепляет положение Китая и России: Китай своими активными действиями заменяет влияние США в Афганистане, а Россия не даёт возможности Соединённым Штатам перебросить часть американских войск в сопредельные Афганистану страны, которые считаются сферой влияния России.

Американская газета The New York Times оценивает влияние поражения в Афганистане на авторитет США следующим образом: «Для афганского народа это гуманитарное бедствие, для Байдена — политическое фиаско (правда, сам он это вряд ли осознает), а для американского народа — общенациональный позор, так как он считает, что мы не должны упрашивать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продлить сроки вывода».

Издание приходит к выводу: «Сдача Афганистана является самым заметным свидетельством того, что эпоха мира по-американски подошла к концу». Тем не менее через всю статью красной нитью проходит мысль, что США должны сохранить за собой роль мирового жандарма и право вмешиваться в дела других стран, т.к. при обратном подходе издержки для Соединённых Штатов будут слишком велики и явно превысят текущие издержки от позиции мирового жандарма.

(сс) Staff Sgt. Victor Mancilla Эвакуация гражданских лиц в аэропорту Кабула

В публикации «За поражением в Афганистане стоит более глубокий кризис» газета The Wall Street Journal охарактеризовала внешнеполитическую ситуацию для США в таких выражениях: «Союзники по Организации Североатлантического договора в ужасе, а Греция завершила возведение стены на границе, дабы предотвратить ожидаемый наплыв беженцев. Арабские страны встревожены, а Индия с Израилем в унынии. Китай и Россия смотрят на происходящее с презрением».

Издание также пишет: «Эта катастрофа порождает нечто более серьёзное, что гораздо сложнее устранить: уверенность в том, что США не в состоянии разрабатывать и осуществлять дееспособную политику».

Кроме того, The Wall Street Journal постепенно переходит к анализу и внутриполитической ситуации в стране, и её влияния на союзников и противников Соединённых Штатов: «Представление о том, что США утрачивают стабильность внутри страны и не могут управлять событиями за рубежом, заставляет союзников и врагов при выработке решений учитывать то обстоятельство, что упадок Америки будет продолжаться».

«Чтобы восстановить утраченное доверие внутри страны и за рубежом», по мнению газеты The Wall Street Journal, «Америка должна поднять свою внешнюю политику на более высокий уровень последовательности и компетентности».

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Поспешный вывод американских войск из Афганистана был подвергнут резкой критике и на недавнем заседании палаты лордов британского парламента. Члены палаты лордов пришли к выводу: «Байден только что сделал Китай самой мощной сверхдержавой в мире». Так и называется публикация в британской прессе, посвящённая данному заседанию.

Британский истеблишмент возложил всю вину за поражение в Афганистане на президента США Джо Байдена и осудил его попытку переложить вину за данный провал на афганских военных и бывшего президента США Дональда Трампа. В отношении КНР было отмечено: «Китай всё активнее участвует в коммерческой деятельности в Афганистане и ведёт переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сочетании с растущей зависимостью Пакистана от Китая это создаёт тревожную взаимосвязь сил в регионе».

Британские лорды пришли к следующему выводу: «Решение США уйти таким образом, как оно есть, будет иметь ужасные последствия. Это посылает сигнал террористам и государствам-изгоям, что Запад может быть побеждён. Это посылает нашим друзьям сообщение о том, что в конце концов их можно бросить».

С чем можно было бы согласиться в приведённых выше материалах зарубежной прессы. Есть констатация очевидного факта — «эпоха мира по-американски подошла к концу». Если смотреть на данный вопрос в развитии, то «упадок Америки будет продолжаться».

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Афганские беженцы садятся в самолет в аэропорту Кабула

Естественно, геополитический вакуум не может сохраняться долго, поэтому место США после их поражения в Афганистане займут другие игроки, в том числе Китай и Россия. Китай — это первый кандидат на освоение природных богатств Афганистана, запасы которых оцениваются в 3 трлн долларов.

Россия со своей стороны усилит влияние в странах — соседях Афганистана, являющихся её союзниками и партнёрами, а также в самом Афганистане. Американским войскам в Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане места не нашлось. И это хорошо, т.к. стабильности их развёртывание не добавило бы. Важно также и то, что по Афганистану Китай и Россия имеют схожие позиции и координируют свои усилия.

Что в приведённых выше анализах и комментариях вызывает сомнения и несогласие. Во-первых, предложение сохранить за США функцию мирового жандарма и право вмешиваться в дела других стран. Очевидно, что Вашингтон от данного подхода сразу не откажется, но его геополитическое отступление будет продолжено: гегемон выдохся. Джо Байден своё решение о выводе войск из Афганистана принял на основе реальной оценки сложившейся обстановки. Вариантов у него было всего два: либо выйти из этой страны, либо в разы увеличить воинский контингент в ней, чтобы сохранить мало-мальский контроль, на что он не пошёл.

Кстати, на Афганистане процесс не остановится. На октябрь 2021 года намечено начало вывода американских войск из Ирака. А воинский контингент США в Ираке напрямую завязан на их воинский контингент в Сирии. Так что вывод войск из Ирака со временем неминуемо вынудит к выводу американских войск и из Сирии.

The U.S. Army Американцы в Ираке

Во-вторых, попытки свалить всю вину за поражение в Афганистане на США и, в частности на нынешнего президента США Джо Байдена, уводят от реального видения масштаба проблемы. А она гораздо более глубокая. В Афганистане потерпела поражение вся международная коалиция — Международные силы содействия безопасности в лице войскового контингента НАТО, а не только США.

Поражение в Афганистане — это поражение всего коллективного Запада. И геополитическое отступление Америки — это геополитическое отступление всего коллективного Запада, ибо без военной, политической и экономической мощи США данный блок мало что из себя представляет.