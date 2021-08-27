Президент Украины Владимир Зеленский считает своими главными достижениями повышение узнаваемости страны за рубежом, развитие инфраструктуры и создание мощной армии. Рассуждая об узнаваемости Украины за границей, Зеленский отметил, что речь идёт о субъектности государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением», — сказал он.

Относительно развития инфраструктуры, по мнению Зеленского, «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди». Рассуждая об украинской армии, президент Украины отметил, что сегодня она «является одной из самых мощных в Европе».

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Достижения Владимира Зеленского оценили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили о невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского, добавив, что при президентстве Зеленского людям стало жить еще хуже. Были и те, кто отметил, что Зеленский предал их как избирателей, он их обманул.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Армия вообще жесть! Старые модернизированные советские танки, пограничные катера, корвет, советские Су-27, подводная лодка одна, дизельная, под воду не ныряет», — отреагировал Михаил Ш.

«Достижения довольно спорные, на мой взгляд», — добавил Влад М.

«Меня как избирателя и человека он предал. Иуда. А я сдуру ему поверила, думала, что пусть не профессионал, но, казалось, что человек честный. Трепло», — написала Юлия К.

«Ничего хорошего для страны он не сделал, для себя любимого очень много, только народу Украины от этого жить легче не стало…» — отметил Алекс Д.

«Три достижения: 1) дорожают коммунальные услуги; 2) дорожают продукты; 3) крах мелкого бизнеса. Слава президенту», — с сарказмом пишет AngryMax cnc.

«Отток населения, продажа земли, увеличение госдолга!» — добавил Amigo Pedros.

«Каждый раз, когда выборы президента или в парламент, они превращаются в оборотней, все становятся к народу слепыми, глухими и коррупционерами. Истина такова: власть меняет человека…» — добавила Віра Г.

«Он просто не может представить уровень ненависти к нему тех, которые помогли ему стать президентом», — написал Игорь Г.

«Его реально кумарит, если он считает, что сделал для Украины что-то полезное. Пока одни жирные минусы: нищета выросла, тарифы выросли, цены заоблачные, бардак везде и во всем. Такого даже при алкоголике (вероятно, речь о Петре Порошенко. — О. П.) не было. О каких достижениях этот шут говорит?» — не понимает Лена П.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«Порошенко даже не знал, что можно так страну раздевать. Как проклятие, каждый следующий президент хуже предыдущего во всех отношениях», — отметил Александр.

«Как же предвыборные обещания: остановлю войну, конец эпохи бедности, весна придет, будем сажать??? Одно достижение, что делают дороги, но с другой стороны, они уже были такие, еще год — и междугороднее сообщение автотранспорта остановилось бы, если бы не стали делать их?» — спросил SV Профи.

«Ох, он и дурак! Да с него смеются и на западе, и на востоке. С недогосударства смеются украинского, оно уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как у партнеров, так и у «агрессора», — подытожил Михаил Ш.

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