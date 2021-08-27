Вспышка коронавируса на одной из американских военных баз в Южной Корее вызвала бурное обсуждение среди южнокорейских пользователей интернета.

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По данным новостного агентства Yonhap News, на базе США в южнокорейском городе Осан провинции Кёнгидо выявили 32 случая заражения коронавирусом. Данный всплеск заражения не привлёк бы к себе внимания, если бы 21 августа на авиабазе не прошла вечеринка «без масок».

Несмотря на то, что на территории провинции Кёнгидо действует самый высокий уровень социального дистанцирования, мероприятие на американской военной базе состоялось, так как на территории баз США в Южной Корее действуют свои собственные антиковидные меры.

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

Также отмечается, что командование силами США в Южной Корее (USFK) сообщает о новых случаях заражения коронавирусом с запозданием, не раскрывая при этом данных о случаях так называемого «прорывного инфицирования» (т. е. заражения коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19).

Южнокорейские пользователи интернет-портала Never бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Как насчёт того, чтобы поразвлекаться после вакцинации?» — интересуется roth****.

«Отправьте их всех в Афганистан к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», —отмечает jnj****.

«Если бы все надели маски, вспышки коронавируса можно было бы избежать. Наденьте маски — и устраивайте вечеринки», — пишет tjsd****.

«Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бы понравилась эта статья», — считает kiju****.

«Американцы уже всех вакцинировали. К тому же вакцинация не защищает от вирусов и является мерой профилактики», — отмечает cona****.

U.S. Army Американские военные

«Кажется, им было весело», — считает domi****.

«Вы знаете, насколько невежественные американцы, приезжающие в Южную Корею?» — пишет pain****.

«Они должны взять на себя ответственность», —подчеркивает ljh3****.

«Может быть, среди них был кто-то, кто заболел коронавирусом по второму кругу. Вакцина бесполезна», — предполагает misa****.

«Ну и что, что такая вспышка произошла. О смертельных случаях не сообщалось. А раз никто не умер, перестаньте нести чушь о последствиях», — пишет youn****.

«Немедленно выведите американские войска и начните уже полагаться на собственные силы!» — призывает jyhe****.

«Глядя на американцев… я понимаю, почему в аэропорту Кабула произошли взрывы», — отмечает dokg****.

«Откуда на военной базе клуб?» — вопрошает mich****.

«Депортируйте всех этих американских военнослужащих», — призывает naji****.