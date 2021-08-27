Бедность, кризис, пандемия, бедствия, голод: сети Турции отвечают Эрдогану
Президент Эрдоган на открытии новых заводов и инфраструктурных объектов в Организованной промышленной зоне заявил:
Однако эти высказывания президента Эрдогана стали предметом оживленных дискуссий в социальных сетях.
Владелец компании с ником Hacer Foggo публикует следующий комментарий:
@hacerfoggo: Они говорят, что мы поднялись в новую лигу, но период чрезвычайных ситуаций, повсеместная бедность, экономический кризис, пандемия и стихийные бедствия быстро превращаются в голод; это вызывает постоянное чувство стыда, утрату человеческого достоинства, постоянные переживания. Мы превращаемся в нищих… Следует видеть и это.
Пользователь по имени Мустафа Караоглан отвечает на этот комментарий следующим образом:
@KaraoglanMstf: Бедность — неизбежный результат буржуазной эксплуатации, и заканчивается она лишь с устранением эксплуатации. Права человека выражают борьбу внутри буржуазного строя, тогда как для искоренения бедности необходимо свержение буржуазного строя.
Адвокат Тахсин Уйсал публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:
@Tahsin3301:Экономический кризис, безработица и неспособность управления страной при стихийных бедствиях перешли все границы.
Мустафа Эргиши в своем аккаунте в Facebook обращает внимание на рост цен:
Mustafa Ergisi:Боже мой, на рынке снова подорожал сыр! Люди спокойно смотрят на это, я не вижу, чтобы что-то стало лучше.
Кенан Дурмуш в своем аккаунте в Facebook также публикует следующий комментарий:
Kenan Durmuş: Он открыл фабрику для беженцев. Теперь они будут работать с дешевой рабочей силой. Сначала взвесьте каждое слово этого человека по 10 раз, а затем уже ему верьте, если собираетесь верить.
Пользователь Bektaş Ak Sevda публикует комментарий с резкой критикой:
@palamutduku:Народ в отчаянии, безысходности и нищете… И это, по-вашему, новая эра? Как будто он не правит страной на протяжении 20 лет?!
Студент университета Селим публикует следующий комментарий:
@Stselim1:Это что за лига — афганская лига, что ли? Посмотрите, во что превратилось общество! Для начала нужно создать нормальное общество. С людей постоянно собирают деньги, но очевидно, кто-то присосался к этому доходу… Это похоже на наполнение дырявого ведра водой… Мой скромный совет: уйти в отставку было бы лучшей услугой для этой страны.
@Stselim1:Так ничего не получается! Не нужно еще больше зажимать пояса! Эпидемия, безработица, бедность, дороговизна, взлет цен на доллары и золото, самая дорогая цена за бензин и дизельное топливо… цены сходят с ума, все идет не так.
Юсуф Чалык задает следующий вопрос:
@yusufcalik:До выборов вы открыли завод по производству отечественных автомобилей togg? И где же он? Оказалось, что нет такого завода.
Научный сотрудник Дженгиз Гёчер публикует следующий комментарий:
@_CengizGocer:Стихийные бедствия — с одной стороны, наплыв беженцев — с другой стороны, экономический кризис — с другой стороны… На самом деле, как нация — мы, оказывается, очень терпеливы! Столько бедствий раскололо бы даже камень.
Пользователь по имени Серкан отвечает следующим образом:
@flager45:Они еще говорят, что нет экономического кризиса! Вот вам пример: у меня был дом, которым я владел, и я продаю его, чтобы выплатить долги на работе. И таким образом я был вынужден сбросить с себя бремя долга, которое правительство ПСР возложило на нашу страну и людей, вот результат вынужденного закрытия на 19 месяцев!
Пользователь Каан Секбан, занятый в сфере туризма, публикует следующий комментарий:
@KaanSekbann: Мы теряем район Алачаты, разрушаемый руками районной мафии. Взлетевшие цены, странные практики пляжных клубов, теперь бессознательность и невежество… убийства, совершенные ранее судимыми сотрудниками предприятий. Муниципалитеты и министерство не должны игнорировать эти детали.