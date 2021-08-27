Президент Эрдоган на открытии новых заводов и инфраструктурных объектов в Организованной промышленной зоне заявил:

Реджеп Эрдоган

«Турция, с одной стороны, проломила кандалы, надетые ей на ноги, с другой — поднимается в новую мировую лигу по производству и экспорту. В первом квартале 2021 года мы показали 7% роста. Даст Бог, и второй квартал закроем серьезным ростом. По экспорту мы завершили первое полугодие с рекордными показателями. Впервые наш экспорт превысил 200 миллиардов долларов. Если детально изучить все эти цифры, то можно отметить, что турецкая экономика с точки зрения спроса, производства и экспорта день ото дня превращается в экономику развития, двигаясь по сбалансированной линии».

Однако эти высказывания президента Эрдогана стали предметом оживленных дискуссий в социальных сетях.

Владелец компании с ником Hacer Foggo публикует следующий комментарий:

@hacerfoggo: Они говорят, что мы поднялись в новую лигу, но период чрезвычайных ситуаций, повсеместная бедность, экономический кризис, пандемия и стихийные бедствия быстро превращаются в голод; это вызывает постоянное чувство стыда, утрату человеческого достоинства, постоянные переживания. Мы превращаемся в нищих… Следует видеть и это.

Jeff Djevdet Турецкая лира

Пользователь по имени Мустафа Караоглан отвечает на этот комментарий следующим образом:

@KaraoglanMstf: Бедность — неизбежный результат буржуазной эксплуатации, и заканчивается она лишь с устранением эксплуатации. Права человека выражают борьбу внутри буржуазного строя, тогда как для искоренения бедности необходимо свержение буржуазного строя.

Адвокат Тахсин Уйсал публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@Tahsin3301:Экономический кризис, безработица и неспособность управления страной при стихийных бедствиях перешли все границы.

Мустафа Эргиши в своем аккаунте в Facebook обращает внимание на рост цен:

Mustafa Ergisi:Боже мой, на рынке снова подорожал сыр! Люди спокойно смотрят на это, я не вижу, чтобы что-то стало лучше.

Кенан Дурмуш в своем аккаунте в Facebook также публикует следующий комментарий:

Kenan Durmuş: Он открыл фабрику для беженцев. Теперь они будут работать с дешевой рабочей силой. Сначала взвесьте каждое слово этого человека по 10 раз, а затем уже ему верьте, если собираетесь верить.

Пользователь Bektaş Ak Sevda публикует комментарий с резкой критикой:

@palamutduku:Народ в отчаянии, безысходности и нищете… И это, по-вашему, новая эра? Как будто он не правит страной на протяжении 20 лет?!

Студент университета Селим публикует следующий комментарий:

@Stselim1:Это что за лига — афганская лига, что ли? Посмотрите, во что превратилось общество! Для начала нужно создать нормальное общество. С людей постоянно собирают деньги, но очевидно, кто-то присосался к этому доходу… Это похоже на наполнение дырявого ведра водой… Мой скромный совет: уйти в отставку было бы лучшей услугой для этой страны.

@Stselim1:Так ничего не получается! Не нужно еще больше зажимать пояса! Эпидемия, безработица, бедность, дороговизна, взлет цен на доллары и золото, самая дорогая цена за бензин и дизельное топливо… цены сходят с ума, все идет не так.

Юсуф Чалык задает следующий вопрос:

@yusufcalik:До выборов вы открыли завод по производству отечественных автомобилей togg? И где же он? Оказалось, что нет такого завода.

Научный сотрудник Дженгиз Гёчер публикует следующий комментарий:

@_CengizGocer:Стихийные бедствия — с одной стороны, наплыв беженцев — с другой стороны, экономический кризис — с другой стороны… На самом деле, как нация — мы, оказывается, очень терпеливы! Столько бедствий раскололо бы даже камень.

Мигранты

Пользователь по имени Серкан отвечает следующим образом:

@flager45:Они еще говорят, что нет экономического кризиса! Вот вам пример: у меня был дом, которым я владел, и я продаю его, чтобы выплатить долги на работе. И таким образом я был вынужден сбросить с себя бремя долга, которое правительство ПСР возложило на нашу страну и людей, вот результат вынужденного закрытия на 19 месяцев!

Пользователь Каан Секбан, занятый в сфере туризма, публикует следующий комментарий:

@KaanSekbann: Мы теряем район Алачаты, разрушаемый руками районной мафии. Взлетевшие цены, странные практики пляжных клубов, теперь бессознательность и невежество… убийства, совершенные ранее судимыми сотрудниками предприятий. Муниципалитеты и министерство не должны игнорировать эти детали.