Весной 2020 года из неустановленных кабинетов вышла идея объединения НАО и Архангельской области. В том году область выбирала губернатора, и многие поняли идею как предвыборную. Хотя она была восстановлением многовековой традиции, когда печорские и канинские ненцы замыкались на Архангельск. Без НАО, получившего статус субъекта РФ в 1991 году, Архангельская область потеряла выход к Ледовитому океану и значительную часть углеводородных месторождений. Зато НАО стал северным Бахрейном, полностью зависимым от цен на нефть.

Алина Выучейская Алина Выучейская

Алина Выучейская — журналист ненецкого телеканала. В 2020 году в фильме Алексея Пивоварова она уверенно убеждала против объединения НАО и Архангельской области. Сейчас девушка тщательно избегает малейшего упоминания чего-то, что, по ее мнению, может вызвать «у начальников» желание повторить объединение субъектов или заподозрить округ в нелояльности. Информацию о части ненецкой молодежи, которая считает — «земля наша, а русские здесь гости», и разговоры в 2020 году, что помощь против объединения надо искать на Западе, Алина в ответах не упомянула. Неудача Москвы 2020 года, похоже, стала катализатором национального самосознания в Нарьян-Маре.

Но опасение, что, как в сказке, пришлют волевого, хитрого объединителя, способного поехать к тундровым ненцам — этому символу народа — и убедить их, что предки веками жили с Архангельском, так надо и дальше, заметно.

Прошел год, экономической, социальной и культурной интеграции двух регионов, о которой говорили, закрывая тему объединения, губернаторы Александр Цыбульский и Александр Бездудный, не видно. Нет объединителя, нет ресурсов, в первую очередь кадровых, на эту большую задачу. Нет худа без добра, протест в Нарьян-Маре сильно охладил желание некоторых представителей федеральной власти искусственно укрупнять регионы.

Алина Выучейская День оленя на Канине

Владимир Станулевич: Как живет Нарьян-Мар — какие зарплаты, цены на продукты, за коммуналку?

Алина Выучейская: Сразу скажу, что, как и годом ранее, я категорически против объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью! Почему? Мы живем в замечательном регионе, где созданы хорошие условия для жизни и развития! В столице НАО — Нарьян-Маре — строятся новые социальные объекты, жилье. Цены на продукты и коммуналку, конечно, выше, чем средние по стране, но здесь и зарплаты выше. Здесь я могу быть спокойна за своего ребенка, который может самостоятельно дойти до школы или секции. Здесь, по сравнению с городами-миллионниками и промышленными центрами, хорошая экология. Практически рядом с домом растут грибы и ягоды. На столе всегда экологически чистые оленина и рыба. Одним словом, НАО и Нарьян-Мар — тихий северный уголок для спокойной, но продуктивной жизни!

Владимир Станулевич: Оленеводство успешно вошло в рыночную экономику?

Алина Выучейская: Насколько мне известно, оленеводство и сейчас, и раньше занимало и занимает хоть и небольшую, но значимую, именно значимую, долю в рыночной экономике. В сравнении с доходами от нефтянки эти цифры, конечно, кажутся небольшими. Однако общее поголовье оленей в НАО более 170 тысяч. Ежегодно более тысячи тонн оленины заготавливается в ходе убойной кампании. Средняя закупочная цена за мясо 1-й категории — 160 рублей за кг. Большая часть мяса идет на переработку на Нарьян-Марский мясокомбинат. Но, есть хозяйства, которые самостоятельно перерабатывают мясо и готовят мясные полуфабрикаты на продажу. Например, хозяйство «Ерв». Объемы производства у них, конечно, ниже, чем у мясокомбината, зато качество продукции выше, и многие жители берут именно их продукцию. Также есть СПК, которые направляют оленину и субпродукты оленя, например панты и шкуры, за пределы региона. А в 2022 году ожидается, что НАО войдет в перечень регионов — экспортеров продукции оленеводства на территорию стран — членов ЕС.

Владимир Станулевич: Субсидии на оленеводство ненцы получают? Получили бы значительно большие субсидии, поддержали бы объединение?

Алина Выучейская: Такое ощущение складывается, что все в этом мире продается и покупается. Считаю в корне неправильным задавать вопрос: «Если бы они получили больше, они бы поддержали объединение?» Сегодня в НАО есть поддержка оленеводов со стороны государства в виде субсидий, хоть и не многомиллионных. Это средства на сохранение поголовья северных оленей, наращивание поголовья. Возмещается часть затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. Оленеводы пережили перестройку, развал СССР, тяжелые нулевые. И падение цены на нефть пережили. Дело живет, работа в руках спорится.

Владимир Станулевич: Как меняется образ жизни кочевых ненцев — интернет, воспитание детей, здоровье? Ненцы когда-то станут горожанами?

Алина Выучейская: По долгу службы бываю в оленеводческих бригадах. Быт кочевого населения за десятилетия хоть и изменился — оленеводы пользуются благами цивилизации, такими как спутниковые тарелки, планшетные компьютеры, ноутбуки и смартфоны, дизельгенераторы, — но в целом живут так же, как и предки. Ставят чум из оленьих шкур, воду берут из рек и озер, отапливаются дровами, в пищу употребляют мясо и рыбу. Никогда все ненцы не станут горожанами. Кочевой образ жизни заложен в генах. Мне-то, жительнице Нарьян-Мара, которая росла не в чуме, часто хочется бросить все и уехать жить в тундру. А для оленеводов-кочевников променять свободу тундры, ямданки и традиционный быт — это что-то из разряда фантастики.

Алина Выучейская Рассвет в Ямб-То

Владимир Станулевич: Куда жители НАО ездят на отдых, за покупками, лечиться и учиться?

Алина Выучейская: Направления для отдыха северяне в основном выбирают южные. Это Краснодарский край, Крым, Абхазия, Грузия, Турция, Египет, Куба, до пандемии были популярны Таиланд и Индонезия. С покупками в век цифровых технологий полегче, большое количество жителей НАО заказывают и одежду, и бытовую химию, и некрупную технику в интернет-магазинах. Когда появляется зимник, за продуктами и стройматериалами отправляются в Усинск, Сыктывкар, Киров. За высокотехнологичной медицинской помощью — в Москву, Санкт-Петербург, Киров, Сыктывкар, Архангельск. Для учебы в основном выбирают эти же города, так как с ними налажено прямое авиасообщение.

Владимир Станулевич: Почему нарьян-марцы поехали мимо Архангельска, куда ездили раньше?

Алина Выучейская: Архангельск стал дорогим городом для учебы и покупок лет пять назад, наверное. Цены на продукты там выросли, цены на недвижимость тоже. Кроме того, средняя цена авиабилета в одну сторону равняется 10−12 тысячам рублей. В разы дешевле улететь в Сыктывкар или Киров.

Владимир Станулевич: Первая попытка интеграции НАО в Архангельскую область была в 2007 году — как она проходила?

Алина Выучейская: В 2007 году мне было 14 лет, я помню, как родители многих друзей и одноклассников оставались без работы, так как пошли сокращения по федеральным учреждениям. Народ, как и в 2020 году, бунтовал.

Владимир Станулевич: Может, население не готово к объединению с Архангельском, но готово — с Коми?

Алина Выучейская: Не знаю, с чего Вы взяли, что люди готовы к объединению с Коми. Мы, по крайней мере, большая часть моих родных, друзей и знакомых, в принципе не хотим объединяться ни с кем! НАО — вполне самостоятельный субъект, и большинство населения готово вынести вопрос о выходе из состава Архангельской области на референдум. Но уж никак не входить в состав какого-либо субъекта. У нас здесь любят шутить: «Если и будем объединяться, то только с Москвой!»

Lsnmar Баннер против объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре. Июнь 2020

Владимир Станулевич: Кажется, самым громкими противниками объединения были не тундровые, а городские ненцы, бюджетники-управленцы, теряющие должности в случае объединения?

Алина Выучейская: Если Вы такое скажете городскому ненцу, он в лучшем случае посмеется над Вами, а в худшем Вы больше ни слова в ответ не услышите и будете посланы восвояси. Никогда ненцы не делили себя на своих и чужих. У большинства городских ненцев есть родственники, которые кочевали и кочуют. И мы всячески им помогаем, в том числе в решении каких-то бюрократических проблем, которые им из тундры сложно решить самостоятельно. Ваше утверждение о том, что городские ненцы были самым громкими противниками объединения, ведь они теряли рабочие места в случае объединения управления, — это, как бы помягче выразиться, глубокое заблуждение. Ненцы переживают лишь за национальную идентичность!

Если вопросами сохранения ненецкой культуры и оленеводства будут заниматься «дяди и тети на удаленке» — ничего хорошего из этого точно не выйдет! Были случаи, когда управление определенными сферами жизни НАО передавали в Архангельск. И все жители НАО, в том числе ненцы, и кочевые, и городские, прекрасно помнят этот провал поморских чиновников. Чтобы управлять таким специфическим субъектом, как НАО, нужно находиться в НАО, знать НАО изнутри и заручиться поддержкой всего населения субъекта, прислушиваться к их мнению!

Владимир Станулевич: Какое сейчас в НАО отношение к Москве?

Алина Выучейская: Отношение к Москве, конечно, как к начальству, но иногда создается впечатление, что начальство это где-то очень далеко. Все-таки в НАО работает островная психология, мы отрезаны от Большой земли.

Adm-nao.ru Ненецкий автономный округ

Владимир Станулевич: Как относятся к бывшим губернаторам Игорю Федорову, Александру Цыбульскому и нынешнему Юрию Бездудному?

Алина Выучейская: Конечно, в нашем регионе большая часть населения хотели бы видеть во главе субъекта не «эффективного менеджера», а талантливого, хозяйственного управленца, который знает все нюансы региона изнутри. Отношение к И. Федорову и А. Цыбульскому скорее негативное из-за попыток объединения. К Юрию Безудному — сложно сказать, он начал карьеру губернатора НАО с истории по объединению субъектов. Конечно, это аукается. Однако, на сегодняшний день, как мне кажется, он смог завоевать доверие части населения НАО.

Владимир Станулевич: Какое отношение к норвежцам и финнам?

Алина Выучейская: Отношение к ним лично у меня положительное. Первые в свое время помогли организовать в НАО систему телемедицины. Вторые в рамках международных проектов помогают некоторым оленеводческим хозяйствам с современным оборудованием для убойных пунктов.

Владимир Станулевич: Растут ли в округе националистические настроения?

Алина Выучейская: Националистические настроения в НАО никогда не прослеживались! И ненцы, и коми, и русские, и еще сотни других национальностей мирно уживаются на одной земле. Сотрудничают, работают во благо страны.

Владимир Станулевич: Вы упоминали, что ненцы говорят «надо как в ЯНАО». В школьном учебнике ЯНАО говорится, что «русские — пришлый народ», а ненцы — коренной.

Алина Выучейская: Для меня лично ЯНАО всегда был примером того, как надо выстраивать отношения с бизнесом и крупными ресурсодобывающими предприятиями. У них есть рыборазводный завод в поселке Харп, Саббетта. Такое ощущение, что они грамотно инвестируют. Там хорошо развито государственно-частное партнерство. Хотелось бы, конечно, чтобы в НАО было так же.

Алина Выучейская СМЛОП «Варандей»

Владимир Станулевич: Ненцы пользуются льготами как малый коренной народ, рядом живут русские и льгот не получают. Вокруг этого есть напряженность?

Алина Выучейская: Ни разу не слышала о напряженности вокруг этого вопроса. У КМНС свои льготы, их не так много, на самом деле, как принято думать. Например, мой статус КМНС мне никаких льгот не дает. Все, кто работает и прожил на севере больше 10 лет, в равных условиях получают северные надбавки и льготную дорогу раз в два года. Все могут пользоваться бесплатным проездом и квотами на получение высокотехнологичной медицинской помощи. В общем, и русские, и ненцы живут в НАО плечом к плечу. Помогают друг другу.