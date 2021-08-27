Жители Еврейской автономии возмущены оказываемой им в период распространения COVID-19 медицинской помощью. Врачи либо не приходят к пациентам, либо приходят через три недели, а лечение без визита не назначают и рекомендаций не дают. Людям приходится заниматься самолечением. Прокуратура провела проверку работы ОГБУЗ «Областная больница» и выяснила, что флюорограф там неисправен, а работников в кол-центре и регистратуре слишком мало, чтобы успевать бесперебойно обслуживать пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данной причине сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми превышают 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию, что недопустимо с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе», — это заключение прокуратуры, опубликованное в Instagram EAOMedia, вызвало в соцсети шквал возмущения от жителей Биробиджана.

«Сроки ожидания превышают 24 часа. Они и 240 часов превышают», — прокомментировала ситуацию пользователь Instagram Olgaz32508.

«Даже не 240 часов, а исчислять сутками надо, уже успела выздороветь, а врач так и не пришел», — написала ko. marova1606.

«Вызываю врача на дом, а мне говорят: ожидайте недели через три. Я была просто в шоке», — поделилась stasnatalia.

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«Такая же ситуация. Никто даже и не интересуется, как состояние. Занимаюсь самолечением дома», — констатировала tanya_kudinova_t.

«Это прикол такой, я с 6 августа на больничном, только сегодня, 25 августа, приехал врач», — сообщила anzhelika5520

«Бабушка болеет уже неделю, лечим сами. Сдали самостоятельно на ковид и сделали КТ самостоятельно. Измеряем сатурацию каждый день. Лечение не могут выписать. Нет терапевтов. Ждите», — написала marusya79s.

«Да, ждать долго. Со 2 августа ждала, врач пришел 20-го. Дозвониться до регистратуры невозможно. Лечилась сама», — рассказала lachina7887.

«Уже 8 дней жду врача, какие 24 часа, что за бред», — возмутился prisakar51.

«У меня бабушка пыталась вызвать врача на дом, а ей сказали, что придут через 8 дней, может быть, потом она просидела целый день в фильтр-боксе, не попала на приём. А сейчас они с дедушкой лежат в Хабаровске в больнице с ковид-19, и дедушка в реанимации. А у нас ничего невозможно было добиться! Им по 74 года, а такое наплевательское отношение. Вообще ни к кому не должно быть такого, но к пенсионерам и детям тем более», — рассказала о результативности такого «лечения» veronica_balakina.

«На больничном просидела 3 недели, в регистратуру дозвонилась чисто случайно через 2,5 недели, чтобы узнать, дойдет до меня врач или нет. В регистратуре говорят, звоните в кол-центр, а туда вообще нереально — либо не берут, либо сбрасывают», — поделилась muriska_ya.

«Смертность увеличилась в разы с таким медобслуживанием», — сделала вывод valentinalitvinenko54.

Отдельная тема для обсуждения у жителей Биробиджана — качество работы регистратуры, в которую, как утверждают люди, невозможно дозвониться и без эпидемии коронавируса.

«Мало того что так очередь с трудом выстоишь для записи, так ещё и электронно не запишешься, вечно регистратура.79 не работает», — написала karnauh_alina_sergeevna.

«Недостатки в работе телефонного кол-центра… Он вообще мертвый, электронная регистратура по поликлинике тоже не работает», — уверена seredina13.

Cap.ru Единый центр дозвона «103»

«Записаться районникам на приём к узкому специалисту просто невозможно ни через госуслуги, ни единую электронную… постоянно не работают. Если удаётся дозвониться, то записи на ближайшие дни нет… как быть? Лечимся сами…» — отметила valentinaneretina1504.

«Дозвониться невозможно, талончик не возьмёшь, регистратура.79 не работает… Как попасть к врачу? Дурдом!!! И никому до этого нет дела… Занимаемся самолечением», — солидарна с нею olga750917

«А врача на дом вообще не вызовешь. Проще сдохнуть», — констатировала tatiana. fain4.

«Сделайте уже наконец нормальную электронную регистратуру!!!» — потребовал lorfaund.

Из этого обсуждения можно сделать вывод, что и без того не справляющаяся с потоком пациентов система здравоохранения Еврейской автономии с приходом в регион COVID-19 оказалась в ситуации коллапса. Жителям региона очень хочется посочувствовать, а у представителей власти спросить, почему так получилось и что они намерены предпринять в этой катастрофической ситуации?