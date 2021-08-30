22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Натальи Смирновой, кандидата исторических наук, научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного гуманитарного института (г. Чебоксары).

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Н.Б. Смирнова

ПАМЯТНИК СТРОИТЕЛЯМ СУРСКОГО РУБЕЖА ОБОРОНЫ В СЕЛЕ ПОРЕЦКОЕ КАК ПРИМЕР УВЕКОВЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОДВИГА НАРОДА

В начальный период Великой Отечественной вой­ны тяжелая боевая обстановка побудила руко­водство страны организовать строительство Сурского и Казанского обо­ронительных рубежей. Принятие данного решения и его воплощение в жизнь свидетельствовали о том, что СССР готовился продолжать борьбу с врагом даже в случае дальнейшего продвижения немцев вглубь со­ветской территории. Наличие Сурского и Казанского оборонитель­ных укреплений вселяло веру в победу над фашизмом. В 2021 г. испол­няется 80 лет с начала их возведения. Указом главы Чувашской Рес­публики О.А. Николаева от 9 мая 2020 г. этот год объявлен в Чувашии Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборо­нительных рубежей и посвящен увековечению памяти об участниках тех событий.

На территории республики Сурская оборонительная линия строи­лась с 28 октября 1941 по 21 января 1942 г. Работы производились силами гражданского населения под руководством военных специали­стов. Люди трудились без выходных и в любую погоду, даже в сильные морозы. В строительстве участвовали около 200 тыс. чел. (треть трудоспособного населения Чувашии). После того, как под Мос­квой Вермахт потерпел поражение, отпала необходимость исполь­зования рубежей обороны. Однако это не умаляет значения подвига создателей этих укреплений. Их самоотверженный поступок не дол­жен предаваться забвению.

Сурский рубеж. Чувашия

В 2000-х гг. начался процесс увековечения трудового подвига в виде установки мемориальных объектов. Так, в 2002 г. в Мордовии, недалеко от пос. Ясная Поляна, в 100 м от моста через р. Суру, был сооружен первый памятник. В 2010 г. на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений Мариинско-Посадского района так­же появился обелиск. Не остался в стороне и Порецкий район. В год празднования 70-й годовщины Победы районным советом ветеранов войны и труда и Порецким отделением ветеранов Великой Отече­ственной войны и военной службы было высказано предложение прославить подвиг односельчан, создававших Сурский рубеж оборо­ны. В военные годы в его возведении участвовали рабочие предприя­тий и организаций, совхозов и МТС, колхозники — практически каждая семья Порецкого района. Большинство лиц, трудившихся на объекте, составляли женщины. Именно они почти без техники, в основном лопатами, ломами и кирками долбили мерзлую землю. Прак­тически вручную рылись окопы, строились землянки, доты, дзоты. Благодаря трудовому подвигу людей сооружение было воздвигнуто досрочно.

Администрация Порецкого района отнеслась к предложению по­ложительно и решила его поддержать. В благотворительном сборе средств на установку памятника участвовали более 50 физических и юридических лиц. Причем работники Порецкой районной ад­министрации первыми перечислили однодневный заработок. Изго­товление проекта памятного объекта было поручено уроженцу По­рецкого района, заслуженному художнику Чувашской Республики А.В. Ильину. Вот что он рассказывает: «Проект памятника-обелиска, посвященного Сурскому оборонительному рубежу, меня попросил сделать к 70-летию Победы Е.В. Лебедев — глава администрации По­рецкого района. Я часто бываю на родине. В один из приездов Евге­ний Владимирович Лебедев и Николай Васильевич Лоскутов (руко­водитель Порецкого землячества) ознакомили меня со своей идеей, передали мне печатный материал по Сурскому рубежу и показали место, где он должен быть. Первое, что сделал после изучения пе­реданных мне материалов, это попросил рассказать о тех событиях папину сестру — тетю Налю (Наталья. —Н.С.). Она тогда еще была жива. Отец стал участником боевых действий с первого дня войны (г. Белая Церковь, что под Киевом). Оказывается, и тетя Наля с сестрами, и мама с сестрами участвовали в создании Сурского рубе­жа и не считали это героизмом. [Для них] это [была] тяжелая жиз­ненная необходимость. Изучив архивные материалы, я сделал не­сколько вариантов эскизов обелиска. Выбрав один из них, довел его до необходимого уровня и привез в Порецкое на рассмотрение. Пос­ле обсуждения проекта я оставил его руководству района для согла­сования и утверждения. У нас по всей стране много памятников и обелисков, посвященных участникам боев. Я сам установил три обе­лиска в Новочебоксарске. И вдруг такое предложение. Понял, это ведь памятник моей маме и всем женщинам, старикам и детям того времени. Поэтому работалось легко и быстро».

9 мая 2015 г., в день 70-летия Победы, памятник был тор­жественно открыт. Он установлен в центре с. Порецкое, на площади Победы. Выглядит мемориальный объект следующим образом: верх­нюю часть его составляют две стелы-шпиля из белого мрамора, сим­волизирующие фронт и тыл; вверху каждой выведены даты: «1941— 1945». Их соединяет нижняя часть постамента из черного гранита: под­разумевается, что это земля, на которой мы родились и которая нас кормит, в ней покоятся наши деды и прадеды, мы должны и всегда будем ее защищать. Верхняя часть стел-шпилей объединяется сквоз­ной солдатской звездочкой. Как объясняет сам автор, «смысл — не может быть Победы без единства фронта и тыла, без общих усилий. Именно в тылу куется Победа, от­туда поступают на фронт питание, одежда, люди». Кроме того, на памятнике изображена геогра­фическая карта с обозначением обо­ронительного рубежа. Неотъемлемой частью обелиска являются кирка и лопата — основные орудия труда, использовавшиеся строителями. На нем имеется надпись: «Никто не за­быт, ничто не забыто! Строителям Сурского рубежа обороны».

Сурский рубеж. Чувашия

На открытии памятника присут­ствовали некоторые живые свидете­ли и участники этих событий. Не случайно, что сооружение находит­ся напротив стел с именами уроженцев Порецкого района — Героев Советского Союза. Безусловно, участвовавшие в возведении оборони­тельной линии — такие же герои, так как действовали в тылу не менее самоотверженно, чем солдаты на войне.

Памятный объект регулярно посещается различными делегациями. Так, в рамках реализации Чебоксарского городского проекта «Герои­ческие страницы Сурского рубежа» 12 августа 2020 г. побывала в Порецком районе поисковая группа школы № 37 г. Чебоксары. В ее состав вошли учителя, председатель управляющего совета школы и школь­ники, активно участвующие в изучении трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В числе прочих ме­роприятий было организовано и посещение памятника с возложени­ем цветов. 25 августа 2020 г. здесь побывала делегация во главе с пред­седателем Союза женщин Чувашии Н.А. Николаевой. Гости также осмотрели памятник, отметили мужество и самоотверженность стро­ителей рубежа, почтили их память.

Таким образом, данный мемориальный объект — вполне достой­ный пример увековечения памяти трудового подвига народа. «Это не только памятник матерям, дедам, но и обращение к остальному миру — нас не сломить». Кроме того, он напоминает подрастаю­щему поколению о том, что подвиг совершается не только на воен­ном, но и на трудовом фронте и никогда не должен исчезать из исторической памяти потомков. Именно личное соприкосновение мо­лодежи с исторической и современной информацией о людях, ко­торые, не жалея себя, бескорыстным героическим трудом прибли­жали Победу над сильным и жестоким врагом, позволяет живее вос­принимать ее историю.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021