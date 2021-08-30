Трудовой подвиг народа: памятник строителям Сурского рубежа в селе Чувашии
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Натальи Смирновой, кандидата исторических наук, научного сотрудника исторического направления Чувашского государственного гуманитарного института (г. Чебоксары).
Н.Б. Смирнова
ПАМЯТНИК СТРОИТЕЛЯМ СУРСКОГО РУБЕЖА ОБОРОНЫ В СЕЛЕ ПОРЕЦКОЕ КАК ПРИМЕР УВЕКОВЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОДВИГА НАРОДА
В начальный период Великой Отечественной войны тяжелая боевая обстановка побудила руководство страны организовать строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Принятие данного решения и его воплощение в жизнь свидетельствовали о том, что СССР готовился продолжать борьбу с врагом даже в случае дальнейшего продвижения немцев вглубь советской территории. Наличие Сурского и Казанского оборонительных укреплений вселяло веру в победу над фашизмом. В 2021 г. исполняется 80 лет с начала их возведения. Указом главы Чувашской Республики О.А. Николаева от 9 мая 2020 г. этот год объявлен в Чувашии Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и посвящен увековечению памяти об участниках тех событий.
На территории республики Сурская оборонительная линия строилась с 28 октября 1941 по 21 января 1942 г. Работы производились силами гражданского населения под руководством военных специалистов. Люди трудились без выходных и в любую погоду, даже в сильные морозы. В строительстве участвовали около 200 тыс. чел. (треть трудоспособного населения Чувашии). После того, как под Москвой Вермахт потерпел поражение, отпала необходимость использования рубежей обороны. Однако это не умаляет значения подвига создателей этих укреплений. Их самоотверженный поступок не должен предаваться забвению.
В 2000-х гг. начался процесс увековечения трудового подвига в виде установки мемориальных объектов. Так, в 2002 г. в Мордовии, недалеко от пос. Ясная Поляна, в 100 м от моста через р. Суру, был сооружен первый памятник. В 2010 г. на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений Мариинско-Посадского района также появился обелиск. Не остался в стороне и Порецкий район. В год празднования 70-й годовщины Победы районным советом ветеранов войны и труда и Порецким отделением ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы было высказано предложение прославить подвиг односельчан, создававших Сурский рубеж обороны. В военные годы в его возведении участвовали рабочие предприятий и организаций, совхозов и МТС, колхозники — практически каждая семья Порецкого района. Большинство лиц, трудившихся на объекте, составляли женщины. Именно они почти без техники, в основном лопатами, ломами и кирками долбили мерзлую землю. Практически вручную рылись окопы, строились землянки, доты, дзоты. Благодаря трудовому подвигу людей сооружение было воздвигнуто досрочно.
Администрация Порецкого района отнеслась к предложению положительно и решила его поддержать. В благотворительном сборе средств на установку памятника участвовали более 50 физических и юридических лиц. Причем работники Порецкой районной администрации первыми перечислили однодневный заработок. Изготовление проекта памятного объекта было поручено уроженцу Порецкого района, заслуженному художнику Чувашской Республики А.В. Ильину. Вот что он рассказывает: «Проект памятника-обелиска, посвященного Сурскому оборонительному рубежу, меня попросил сделать к 70-летию Победы Е.В. Лебедев — глава администрации Порецкого района. Я часто бываю на родине. В один из приездов Евгений Владимирович Лебедев и Николай Васильевич Лоскутов (руководитель Порецкого землячества) ознакомили меня со своей идеей, передали мне печатный материал по Сурскому рубежу и показали место, где он должен быть. Первое, что сделал после изучения переданных мне материалов, это попросил рассказать о тех событиях папину сестру — тетю Налю (Наталья. —Н.С.). Она тогда еще была жива. Отец стал участником боевых действий с первого дня войны (г. Белая Церковь, что под Киевом). Оказывается, и тетя Наля с сестрами, и мама с сестрами участвовали в создании Сурского рубежа и не считали это героизмом. [Для них] это [была] тяжелая жизненная необходимость. Изучив архивные материалы, я сделал несколько вариантов эскизов обелиска. Выбрав один из них, довел его до необходимого уровня и привез в Порецкое на рассмотрение. После обсуждения проекта я оставил его руководству района для согласования и утверждения. У нас по всей стране много памятников и обелисков, посвященных участникам боев. Я сам установил три обелиска в Новочебоксарске. И вдруг такое предложение. Понял, это ведь памятник моей маме и всем женщинам, старикам и детям того времени. Поэтому работалось легко и быстро».
9 мая 2015 г., в день 70-летия Победы, памятник был торжественно открыт. Он установлен в центре с. Порецкое, на площади Победы. Выглядит мемориальный объект следующим образом: верхнюю часть его составляют две стелы-шпиля из белого мрамора, символизирующие фронт и тыл; вверху каждой выведены даты: «1941— 1945». Их соединяет нижняя часть постамента из черного гранита: подразумевается, что это земля, на которой мы родились и которая нас кормит, в ней покоятся наши деды и прадеды, мы должны и всегда будем ее защищать. Верхняя часть стел-шпилей объединяется сквозной солдатской звездочкой. Как объясняет сам автор, «смысл — не может быть Победы без единства фронта и тыла, без общих усилий. Именно в тылу куется Победа, оттуда поступают на фронт питание, одежда, люди». Кроме того, на памятнике изображена географическая карта с обозначением оборонительного рубежа. Неотъемлемой частью обелиска являются кирка и лопата — основные орудия труда, использовавшиеся строителями. На нем имеется надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто! Строителям Сурского рубежа обороны».
На открытии памятника присутствовали некоторые живые свидетели и участники этих событий. Не случайно, что сооружение находится напротив стел с именами уроженцев Порецкого района — Героев Советского Союза. Безусловно, участвовавшие в возведении оборонительной линии — такие же герои, так как действовали в тылу не менее самоотверженно, чем солдаты на войне.
Памятный объект регулярно посещается различными делегациями. Так, в рамках реализации Чебоксарского городского проекта «Героические страницы Сурского рубежа» 12 августа 2020 г. побывала в Порецком районе поисковая группа школы № 37 г. Чебоксары. В ее состав вошли учителя, председатель управляющего совета школы и школьники, активно участвующие в изучении трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В числе прочих мероприятий было организовано и посещение памятника с возложением цветов. 25 августа 2020 г. здесь побывала делегация во главе с председателем Союза женщин Чувашии Н.А. Николаевой. Гости также осмотрели памятник, отметили мужество и самоотверженность строителей рубежа, почтили их память.
Таким образом, данный мемориальный объект — вполне достойный пример увековечения памяти трудового подвига народа. «Это не только памятник матерям, дедам, но и обращение к остальному миру — нас не сломить». Кроме того, он напоминает подрастающему поколению о том, что подвиг совершается не только на военном, но и на трудовом фронте и никогда не должен исчезать из исторической памяти потомков. Именно личное соприкосновение молодежи с исторической и современной информацией о людях, которые, не жалея себя, бескорыстным героическим трудом приближали Победу над сильным и жестоким врагом, позволяет живее воспринимать ее историю.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021