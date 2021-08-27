Дело о банкротстве некогда крупнейшего сибирского предприятия ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» приняло неожиданный поворот — в качестве лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в списке появился бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Он руководил предприятием в 2003—2004 годы, но претензии к нему появились лишь в 2021 году, то есть спустя 17 лет. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Nso.ru Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Напомним, «Сибсельмаш» ранее уже фигурировал в медиаповестке в скандальном контексте. После продажи имущественного комплекса производственного предприятия одна из компаний попыталась оспорить результаты торгов. Покупателем обанкроченного девять лет назад актива стало некое ООО «Банкротфорум» из Москвы, выступавшее в пользу фирмы «Меркас» (владелец — Алексей Пантюхин). В середине июля 2021 года фирма «Меркас» подала в суд требование о наложении обеспечительных мер «в виде приостановления исполнения договора купли-продажи от 07.06.2021 (дата подписания — 18.06.2021), приостановления совершения конкурсным управляющим ОАО «НПО «Сибсельмаш» действий по распределению денежных средств (задатка), поступивших ОАО «НПО «Сибсельмаш» от ООО «Меркас» в размере 49 917 181 рубля 20 копеек». Меры наложены до рассмотрения претензий фирмы, которая не согласна с результатами аукциона.

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О бывшем губернаторе

После 30 августа 2021 года в деле о банкротстве «Сибсельмаша» должна решиться судьба заявления ООО «УниверсалСтройИнвест», которое ещё в конце июля потребовало привлечь к субсидиарной ответственности «Юрченко Василия Алексеевича, Гребенщикова Геннадия Львовича, Лютого Александра Александровича, Полякова Александра Владимировича, Галандина Сергея Анатольевича». При этом трое упомянутых фигурантов — это конкурсные управляющие НПО, назначенные судом, а Галандин занимает эту должность до сих пор.

Ни сумма, ни причины столь странного ходатайства пока неизвестны. Претензии фирмы были оставлены судьей без движения из-за недочётов до 30 августа.

Из официальной биографии Юрченко известно, что он в 80-х годах работал на разных должностях на этом предприятии, а в 90-х занял пост замгендиректора «Сибсельмаша». Генеральным директором сначала ФГУП, а потом ОАО «НПО «Сибсельмаш» Юрченко был с 2002 по 2004 год. С января 2004 года он ушёл работать в администрацию Новосибирской области, которую возглавил в 2010 году. Юрченко занимал губернаторский пост вплоть до 2014 года (до утраты доверия).

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Возвращаясь к заявлению о субсидиарной ответственности.

В Новосибирской области зарегистрировано лишь одно ООО «УниверсалСтройИнвест». Оно работает с 2005 года в сфере оптовой торговли. Директор — Владимир Гаранин, владельцы — Пётр Чертулин с долей 99% и Олег Утиралов. Чертулин также является владельцем ООО «Торговый дом «Сибмаш» и ещё ряда активов.

Примечательно: данные Олега Утиралова совпадают с данными еще одного бывшего директора «Сибсельмаша», занимавшего этот пост сразу после Юрченко. Позднее Утиралов стал обвиняемым по делу о мошенничестве. В нём фигурировали бланки векселей обанкроченного к тому моменту завода «Сибсельмаш». Эти бумаги потом «всплыли» в банкротном деле предприятия, на основании них в реестр кредиторов было включена некое ООО.

Агитационная листовка Олега Утиралова

Сам Олег Утиралов с зимы 2021 года является банкротом, а Пётр Чертулин проходит в этом деле, которое слушается в арбитраже Московской области, в качестве третьего лица.

Попытку привлечения Юрченко к ответственности активно обсуждают на разных площадках в Интернете, и мнения разделились. Одни настаивают на том, что спустя 17 лет тот не может иметь никакого отношения к долгам предприятия, а другие, наоборот, заявляют, что он «пусть за завод ответит».