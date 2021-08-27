Два взрыва произошли недалеко от аэропорта Кабула в Афганистане 26 августа. Министерство здравоохранения Афганистана заявило, что по меньшей мере 72 человека погибли и 155 получили ранения в результате взрыва, в том числе 60 афганцев и более десятка американских военнослужащих. Сообщается, что оба взрыва произошли в густонаселенных районах, а фактическое количество жертв может продолжать расти. Ответственность за это взяла экстремистская организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вдобавок той ночью прогремело еще несколько взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Афганистан настолько хаотичен, там есть уже все возможные силы, а страдают афганские мирные жители!» — заявил Уильям Тонг.

«Аминь… Да возьмет Аллах больше американских войск, чтобы спасти больше афганцев», — наивно заявил «Краеугольный камень девяти небес», считая, что происходящее в Афганистане направлено против США.

«Единственная хорошая новость — погибло более 10 американских военнослужащих», — злорадствует Арт Дурбан.

«Я как чувствовал, что будет атака, потому что хаотичный аэропорт Кабула слишком легкая цель для нападения. Толпы стекаются к аэропорту, американские войска стоят в очереди, американские военные и толпа находятся слишком близко, террористам легко смешаться с толпой и приблизиться к американским военным», — отметил Royal Sea Alliance.

Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar

«Почему мы в Китае не отправляем войска для поддержки? Их прислали другие страны. Разве мы не мировая держава?» — возмутился «Лучший библиотекарь в истории».

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая организация, классифицированная талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как террористическая организация», — сыронизировал Байли Чанлинь.

«США руководят и действуют сами по себе, подставляют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это все американские уловки», — уверен «Директор музея Лейбница».

«Террористическая организация, контролируемая Соединенными Штатами, не является террористической организацией, а террористическая организация, которая выступает против Соединенных Штатов, является террористической организацией. Но, по моему мнению, террористическая организация, которая выступает против Соединенных Штатов, является хорошей организацией», — считает Hongmeng.

Кабул. (сс) Olgamielnikiewicz

Некоторые пользователи отмечают, что никакой разницы между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по сути, нет, поскольку это в равной степени исламистские организации и все разночтения между ними — лишь внутривидовая борьба политического, а не идеологического характера. Поэтому делить исламистов на одних и на других смысла нет.