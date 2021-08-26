Не так давно вся Россия была возмущена ужасным случаем избиения русского ребенка его сверстниками на спортивных сборах в Киргизии. Об этом писали, наверное, все федеральные СМИ, экспертное сообщество справедливо негодовало из-за подобных проявлений пещерного национализма. Вероятно, только благодаря огласке этот отвратительный инцидент из межнационального перерос в международный. В итоге киргизская сторона, по сообщениям СМИ, извинилась перед семьёй ребенка. Те извинения приняли, но оставаться жить в Киргизии не захотели и объявили о желании переехать в Россию.

Василий Перов. Мальчик, готовящийся к драке. 1866

На своей исторической родине эта семья, вероятно, рассчитывает жить спокойно и не волноваться за то, что их сына могут избить по национальному признаку. Однако уверенность эту могут пошатнуть публикации в телеграм-каналах, согласно которым на территории России есть регион, где русский ребенок также может стать жертвой национальной ненависти. И речь идет не о каком-то отдалённом от центра страны субъекте РФ, где русские являются этническим меньшинством, нет. Вопиющий случай избиения 13-летнего подростка 17-летним спортсменом, произошел в Подмосковье, сообщают ТГ-каналы. Правда это или попытка информационного вброса в преддверии выборов, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

«В подмосковном Софьино 17-летний таджик — борец жестоко избил 13-летнего русского подростка за надпись на футболке: Я русский. Мальчишка еле пришёл домой, наивные родители обратились с заявлением в полицию. Полиция предупредила таджика, что на него поступила жалоба, смотрите в видео что произошло дальше», — написал телеграм-канал УТОПИЯ.

Прямых доказательств того, что драка носила межнациональный характер, нет, но к публикации прилагается видео продолжительностью 1 минута 20 секунд. Все это время высокий молодой человек крепкого телосложения избивает худого паренька заметно слабее и ниже его ростом. Сперва тот бьет своего оппонента по лицу, потом с легкостью поднимает высоко над землей и бросает вниз, после чего разбивает лицо упавшему противнику ударами ноги. Происходящее сопровождается смехом, который вероятно принадлежит друзьям «борца», один из которых также бьет «жертву» ногой.

Происходящее настолько чудовищно, что досмотреть ролик до конца сможет не каждый. На протяжении всего видео «борец» сопровождает побои нецензурными оскорблениями и угрозами в адрес мальчика за то, что тот осмелился написать заявление в полицию. Все это омерзительное происшествие вызвало ожидаемый шквал негодования в телеграм-каналах и комментариях читателей.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

«Несмотря на то, что я частенько иронизирую над некоторыми происшествиями, которые берутся на контроль Председателем СК России, в данном случае хотелось бы отставить иронию и спросить: а почему бы ему не поставить на свой личный контроль процессуальную проверку вот по этому факту? Тем более что тут фигурируют несовершеннолетние, и было бы не лишним проверить, не совершены данные действия по мотивам национальной ненависти или вражды. Опять же, общественный резонанс имеется», — написал телеграм-канал Бывший следак.

При этом автор публикации скептически рассматривает возможность того, что руководство правоохранительных органов заинтересуется этим резонансным инцидентом, хотя подобные меры и необходимо было бы принять.

«Но что-то мне подсказывает, что об этой публикации Председателю скорее всего не доложили. Зато ему доложили о происшествии в Сочи, где местный житель, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на девочку в возрасте год и 8 месяцев, в результате чего малолетняя получила травмы. Водитель самоката установлен, по «оперативным данным» (то есть уже проведены некие ОРМ), электросамокат является его личным. И да, проверка по этому факту Председателем поставлена на контроль в центральном аппарате СК», — написал автор поста.

К куда более решительным действиям правоохранителей призвал телеграм-канал Андрей Ковалев, хотя свое мнение он высказал в достаточно корректной форме.

«Я думаю, в этой истории нужно разобраться… и если действительно все так, то родителей выслать сразу на родину… и парня после того, как года три отсидит, к родителям отправить», — написал ТГ-канал.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

После того, как ряд каналов опубликовали скандальный ролик, издание Царьград сообщило, что сам конфликт произошел еще в 2019 году. «Всплыв» сейчас в Telegram, видео вызвало широкий общественный резонанс, который привел к возбуждению уголовного дела.

Поискав информацию об этом инциденте в интернете, корреспондент ИА REGNUM обнаружил в соцсетях иную версию конфликта. Якобы причиной произошедшего стала кража ключей избитым подростком у своего обидчика. Причем, по данным авторов рассказа об альтернативном поводе драки, следует, что обоим ее участникам на тот момент было по 17 лет. Версию же о межэтнической составляющей конфликта объясняют желанием праворадикальных элементов посеять межнациональную напряжённость на территории Подмосковья. Это предположение отчасти подтверждает тот факт, что видео двухгодичной давности внезапно начало распространяться в «телегах» в преддверии выборов.

Не возьмемся утверждать, правдивы ли публикации телеграм-каналов относительно причин конфликта и национального состава его участников. Разбираться в этом должны в первую очереди не авторы «телег» и даже не журналисты, а правоохранительные органы. Ну, а жителям Подмосковья, как и любого другого региона, следует помнить, что Telegram, как и соцсети, легко можно использовать для информационных вбросов.