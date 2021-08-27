Федеральные регулирующие органы США наконец-то выдали долгожданное разрешение на одну из вакцин от коронавируса, но это не поменяло мнение многих скептиков, отказавшихся от вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация в Москве

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«Моя жена всё время уговаривает меня сделать это», — сказал 43-летний Крисс Брумметт из штата Индиана в интервью The Washington Post.

Мужчина, критикующий администрацию и нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего Дональда Трампа, объяснил, что ему трудно доверять любым правительственным сообщениям о вирусе.

Несмотря на полное одобрение вакцины Pfizer, в США остается много скептиков, ссылающихся на низкий риск осложнений от COVID-19. Многих также раздражает тот факт, что вакцинацию начинают навязывать. Так, на этой неделе авиакомпания Delta заявила, что будет ежемесячно брать $200 с невакцинированных сотрудников в счет их страховки. Требования о вакцинации также предъявляют некоторые банки, CVS Health и Пентагон.

Официальное одобрение медрегулятора США в скором времени, возможно, обеспечит дополнительную юридическую защиту компаниям, требующим от сотрудников документы о вакцинации.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей статьей The Washington Post.

«Давайте начнем повышать стоимость медицинской страховки для тех, кто работает без вакцинации. Ваше решение. Ваш кошелек», — предлагает PiperChaseFalcon.

«Вакцины работают, но всё еще возможно заразиться штаммом, болеть бессимптомно и передать вирус другим, особенно тем, кто не был привит. Мы должны остановить распространение вируса, продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и безопасно заниматься своими делами!» — считает @JiQed.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer

«Конечно, одобрение регулятора не поменяет ваше мнение. Одобрение вакцин — это просто еще один аргумент, которому можно найти оправдание. Желающие всегда найдут, к чему придраться», — отмечает @JustEllieKY.

«Судя по уровню смертности, в этом нет необходимости. Проверьте цифры, эта вещь полностью раздута», — считает @brian_schneide.

«Начните сообщать о больничных счетах. Начните сообщать о долгах, оставленных семьям погибших. О тех, кто не застрахован от вакцинации. Давайте поговорим об «ответственности пациента», — советует @mememoreme.

«Они отказываются от вакцины, но в конечном итоге попадают на больничную койку. Таких случаев уже тысячи и тысячи», — напоминает @Paulo_2079.

«Пришло время прекратить вакцинацию. Бустеры только для тех, кто сделал прививку. Последний шанс для идиотов, которые утверждают, что у них есть медицинские показания, хотя CDC утверждает обратное, за исключением редких случаев. Пора ввести обязательный карантин, включающий запрет на работу», — радикально предлагает @The_Wacipi.

«Delta сообщила своим невакцинированным сотрудникам, что их страховка подорожает на $200 в месяц. Для сравнения, с курильщиков взимается от $20 до $30/месяц страховой надбавки. $2400 долларов — это большой счет за «бесплатную» вакцину. Все новые сотрудники Delta должны быть привиты. Один из способов освободить пространство», — комментирует @christoddva.

«Приступайте к введению законов о вакцинации и, если необходимо, введите ограничения на поездки внутри страны. По крайней мере, пока они не найдут лекарство от упрямого невежества, мы не должны тратить время на интервью с этими жалкими людьми», — злится @Terence_PE.

«Такими темпами в США скоро начнут выпускать лекарства для скептиков вакцин от COVID-19», — отвечает @cadstbh6.

«Почему кто-то думал, что одобрение регулятора изменит сознание этих людей? Вот что действительно не поддается никакому объяснению», — подчеркивает @octavia324.

«Я был свидетелем того, как люди падали в обморок от ношения маски. Пожилая кассирша в продуктовом магазине, куда я часто хожу, дважды теряла сознание, поскольку ей приходится носить маску в течение длительного времени, и лично ей это очень тяжело. Она дезориентируется и падает. Поэтому старайтесь помнить, что если вы можете носить маску, это не значит, что она подходит всем», — напоминает GoldHammer.

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации в США.

«Бинго. Я вообще не могу носить маску, хотя нахожусь в прекрасной физической форме с нулевыми проблемами со здоровьем. Когда я надеваю маску, (через 1−3 минуты) начинается рвота, сухое дыхание, а в конце меня рвет. Это невозможно остановить, это просто происходит каждый раз. Я потратил сотни часов на чтение рецензируемых исследований и понял, что маски совсем не эффективны для остановки респираторного вируса. Сейчас данные и количество случаев также ясно показывают это, и я чувствую себя оправданным, потому что, как бы кто ни хотел отрицать научные данные, на 100% ясно, что маски не работают», — рассказывает JonathanLB.

«Ну, во-первых — люди не рассчитаны для того, чтобы носить маски. Причем носить их ВСЁ ВРЕМЯ», — поддерживает ghosttown.

Как сообщало ИА REGNUM, 53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.

Помимо этого, 57% невакцинированных сказали, что СМИ «в целом преувеличили» опасность пандемии.