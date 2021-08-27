Решение руководства АО «Почта России» начать внутреннее расследование инцидента, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга, где сотрудница компании обматерила клиентку и швырнула в неё посылкой, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 26 августа в социальной сети Facebook.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Почта России. Письмо счастья

«Недавно была на почте, совсем иными глазами теперь смотрю на работников данной компании. Какое же у них терпение и сколько кругом неадекватных личностей с «короной» на голове», — пишет Ксения Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что видеозапись, появившаяся в сети, на которой данный инцидент был запечатлён на камеру пострадавшей клиентки, не даёт чёткого понимания того, кто на самом деле спровоцировал конфликт.

«Долго не обслуживала — это сколько? Так-то у сотрудников почты, помимо работы с пациентами, есть ещё работа с документами, которая зависит также от провайдера интернета, который тоже иной раз создаёт проблемы. Поэтому даже 15 минут ожидания — это нормально. А истерички с телефонами традиционно и трёх минут подождать не могут, начинают истерить», — написала Моня Ф.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Почта России

Некоторые комментаторы убеждены, что сотрудница почты повела себя непрофессионально, поэтому, несмотря ни на что, в конфликте виновата именно она.

«С правовой точки зрения не права сотрудница «Почты России». Вывели — не вывели из себя, сотрудница «Почты России» не права, у нее есть должностная инструкция, она вышла за её пределы. С этической точки зрения обе достойны только осуждения. Такие ситуации происходят, потому что выросло поколение невоспитанных, недалеких людей, и вот в данном случае произошло весьма недружелюбное пересечение двух агрессивных людей», — поделилась своим мнением Елена Ш.

Другие предполагают, что клиентка сама могла довести работницу компании до такого агрессивного состояния. Просто на видеозаписи был оставлен только удобный для одной из сторон момент.

«К чему такие видео выкладывать? Если выкладываешь, то уже будь добра от начала и до конца, потому что суть конфликта непонятна. Довести до нервов можно любого, тут много ума не надо», — отмечает Sergey K.

Часть людей считает, что не все сотрудники «Почты России» такие агрессивные и данный инцидент является выходящим из ряда вон событием.

«Лично у меня очень позитивный опыт общения и работы с сотрудниками «Почты России». Вежливые, внимательные, свою работу знают. Согласна, что нужно видеть начало конфликта, жаль, что у человека такой сильный срыв на работе», — указывает Юлия А.

Ряд пользователей отмечают, что своей видеосъёмкой клиентка только провоцировала сотрудницу на акт агрессии.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Между прочим, большой вопрос: можно ли снимать людей без их согласия? Эта бессовестная молодежь прибегает к съёмкам везде, и даже в транспорте, где стоят нос к носу. Они не очень владеют элементарной речью и умением «не требовать», тогда в ход идёт третий глаз», — считает Марина Г.

Напомним, 26 августа пресс-служба регионального северо-западного подразделения АО «Почта России» сообщила, что структура начала внутреннее расследование инцидента, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга, где сотрудница компании обматерила клиентку и швырнула в неё посылкой.