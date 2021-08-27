Видео, на котором видно, как военные США во время учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. США. Военные корабли

«Ой, а что они теперь украинскому ВМФ продадут?» — издевается Андрей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский военно-морской флот упустил шанс получить в своё распоряжение американский корабль. В сравнении с остальным украинскими военными кораблями этот смотрелся бы выигрышно, считают граждане.

«Ну и зачем уничтожать топить перспективный новейший фрегат, который бы прекрасно смотрелся в составе украинского флота?!» — шутит Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что своим эффектным уничтожением фрегата военные США засорили Мировой океан. Граждане убеждены, что защитники экологии обязаны отреагировать на это поступок американских вооружённых сил.

«Почему молчит «Гринпис»? Огромный корабль взрывают и пускают на дно травить обитателей океана! А, стоп, это США, ну, значит, это полезное загрязнение, травят вредителей», — пишет Олег К.

«Жесть! Столько металлолома на дно пустить и загрязнять океан! Там же столько оборудования, технических средств. Одно дело катастрофы случаются и совсем другое нарочно такое вытворять! К тому же взрывами ещё пугать водный мир!» — отмечает Милена В.

PHC Francavillo, U.S. Navy Фрегат Oliver Hazard Perry

Часть людей считает, что вместо уничтожения корабля военные США могли сдать его на металлолом. Таким образом они могли бы помочь социально незащищённым слоям американского населения.

«Столько бабла спустили на дно ради бессмысленного шоу! Американцы что, не знают, как и что взрывается? Как в этом смысл вообще? Разобрали бы, продали на металлолом, а вырученные деньги пустили бы на помощь нуждающимся в США», — считает Геннадий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что ранее военные США не могли уничтожить свой корабль с первого раза. Теперь же они учли свои ошибки.

«Помнится, не так уж давно «умелые» американские военные на учениях свой списанный корабль около двух суток утопить не могли. Всем имеющимся в их арсенале высокоточным и высокомощным оружием, кроме ядерного, конечно. Тогда ещё в сети вопросом задавались — это они раньше такие хорошие корабли строили или сейчас вояки такие умелые», — напоминает Nobel N.

Нашлись и те, кто убеждены, что американские военные выложили ролик для привлечения внимания и вербовки среди населения США. Для этого они даже учли расовое разнообразие, которое представлено в ролике.

«Главное в этом ролике не сам факт стрельб, а по-голливудски выверенный и сбалансированный «инклюзивнес». В кадре поочередно появляются военнослужащие белой, черной и азиатской внешности. Не хватает только субтитров про сексуальную ориентацию действующих лиц в кадре», — поделился своим мнением Василий П.

Напомним, 26 августа на YouTube-канале ВМС США было опубликовано видео, на котором видно, как американские военные во время учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В результате попадания в корпус корабля торпеды Mark 48 судно раскололось пополам и затонуло.