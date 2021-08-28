Информация о том, что министерство торговли США ввело импортные пошлины в размере 209,72 процента на несколько видов стальных труб из России, спровоцировала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 26 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Бледнолицые» ударными темпами делают Российскую Федерацию всё более и более самодостаточной… на свою же голову!» — отмечает Rustam S.

Многие пользователи пришли к выводу, что США ведут полноценное и открытое экономическое противостояние с Россией, поэтому неудивительно наблюдать, как они вводят разного рода препятствия для нашей страны.

Pedant01 Трубы

«А чему удивляться-то? Соединённые Штаты Америки уже давно развернули настоящую экономическую войну против Российской Федерации. Поэтому нечего жаловаться, ведь на войне как на войне», — считает Александр Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка ведёт очень грязную экономическую войну, которая противоречит западным ценностям.

«И эта страна делает заявления о необходимость проверки соответствия экономики России рыночным критериям? Лучше бы на себя посмотрели, морды лицемерные!» — поделился своим мнением Александр К.

Часть людей считает, что ничего страшного в таких пошлинах нет, потому что данный вид товара не так широко представлен в экономических взаимоотношениях двух стран.

«Чепуха это всё. Трубы — товар, который в товарообороте между РФ и США занимает менее 1%. Экспорт из России в США, в основном, это: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные — 49,6%. На втором месте: драгоценные металлы и камни, жемчуг — 20%, чёрные металлы 5,26%, алюминий — 3,47%. Всё остальное — это 0,03% и в таком же духе, менее 1%. Я специально посмотрела отчёт по экспорту за 2020 год», — пишет Наталья Г.

Harald Hoyer Труба

Ряд пользователей выразили надежду, что благодаря такому решению американских властей производители труб в России сделают скидку для внутреннего потребителя.

«Может, теперь металлопрокат на внутреннем российском рынке станет по разумным ценам?!» — надеется Александр Г.

Другие посоветовали таким гражданам не раскатывать губу, потому что экономические интересы диктуют людям свои суровые правила.

«Ну, теперь трубы в России подорожают. На весь металл цены тоже подскочат. И всё из-за Америки!» — написал Abdurahman G.

Нашлись и те, кто убеждены, что российской стороне нельзя молча отсиживаться, а стоит дать Америке достойный ответ.

«Нам бы тоже не мешало определиться с товарами, которые наносят ущерб нашей стране, и тоже поставить заградительные пошлины в виде налога в 210%. И все дела. Просто кто-то уважает себя и своих работников, пытаясь дать им работу, а кто-то нет. Весь вопрос в том, распространяется ли это на страны НАТО. Если нет, то можно оспорить такое решение в суде как нарушение правил ВТО. Тут нужно смотреть на то, что и как. Также не мешало бы наложить пошлины на все газированные напитки из США. Это делают уже давно в странах ЕС, но только наши почему-то этим не занимаются. Сюда же можно отнести чипсы, томатные кетчупы, майонезы и т.д.», — предлагает Olga P.

Напомним, 25 августа на сайте федерального реестра правительства США появилась информация о том, что министерство торговли США ввело импортные пошлины в размере 209,72 процента на несколько видов стальных труб из России.