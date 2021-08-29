Недостроенный рубеж и полевой военный городок за Волгой в Чувашии
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Николая Мясникова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, командира поискового отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары), и Евгения Шумилова, председателя Чувашской общественной организации «Поисковое объединение «Алые маки» (г. Чебоксары).
Н.С. Мясников, Е.Г. Шумилов
НЕДОСТРОЕННЫЙ РУБЕЖ И ПОЛЕВОЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ЗА ВОЛГОЙ (ИТОГИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 2017−2018 ГОДОВ НА ПОЗИЦИЯХ1941−1944 ГОДОВ В ЧУВАШСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ)
В Чувашии 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 1941−1942 гг. Хорошо известно, как шло строительство Сурского и Казанского рубежей на территории Чувашской АССР на правобережье Волги, в Горномарийском и Звениговском районах Марийской АССР и в Татарском Предволжье. Речь идет о двух рубежах — Сурском, проходившем по правому берегу р. Суры на всем ее протяжении от истоков до устья, и Казанском обводе — рубеже, который начинался на левом берегу Волги с устья Ветлуги, проходил вдоль берега до Звениговского затона, потом продолжался на правом берегу, полукругом выходя к Волге чуть ниже места впадения в нее Камы. Целью строительства обвода была защита крупнейшего промышленного центра Среднего Поволжья — г. Казань. По сути, Казанский обвод был необходим на случай прорыва рубежа обороны на Суре. Он являлся крайней восточной оборонительной линией против фашистской Германии в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Несмотря на наличие ряда монографических изданий и отдельных статей, в его истории остается немало неисследованных моментов.
В июне 2017 г. поисковые отряды Чувашии проводили полевые исследования на территории Чувашского Заволжья с целью изучения объектов времен Великой Отечественной войны, местонахождение которых было указано старожилом пос. Октябрьский В. Васильевым. Работы велись по приглашению начальника Заволжского территориального управления г. Чебоксары С. Крутикова.
Первый участок исследования располагался в 300 м к северу от санатория «Чувашия», где были обнаружены линии окопов, ямы-западины от землянок, а также железобетонный пулеметный колпак. Позиции находятся в 100 м к северу от автодороги, в 20 м от ЛЭП на песчаных дюнах левобережья Волги.
Для уточнения особенностей объектов здесь было заложено два раскопа. Первый — размером 6x6 м — непосредственно вокруг колпака. Второй — размером ок. 6x7 м — внутри овальной западины в 20 м к юго-западу от колпака в конце траншеи — хода сообщения. Сама зигзагообразная траншея также была раскопана до уровня материка (дна траншеи) в северном направлении от западины в длину на 20 м.
Колпак представляет собой цилиндрическое изделие из бетона на железной арматуре. Арматура хорошо видна на сколах-повреждениях колпака. На внутренней поверхности изделия в горизонтальном направлении расположены многочисленные скобы, которые были необходимы для закрепления деревянной обшивки, защищающей тех, кто находился внутри, от попадания осколков в случае артобстрела. Колпак имеет размеры 1,4 м в диаметре, 0,45 м в высоту, при толщине стенок 0,25 м. Он имеет округлое отверстие в центре верхней части диаметром ок. 0,1 м, квадратное отверстие в задней части ок. 0,1 x0,1 м, спереди — прямоугольную амбразуру 0,6 x 0,4 м. В целом он полностью соответствует железобетонному пулеметному колпаку весом 1,7 т из Наставления для инженерных войск 1946 г.
Раскоп № 1 вокруг колпака показал, что к нему не ведут какие — либо ходы-сообщения, отсутствуют следы необходимых подпорных конструкций. Таким образом, он не является частью долговременной оборонительной точки (ДОТ) и, видимо, был просто выгружен и оставлен в данном месте. Кроме того, колпак имел явные повреждения в результате стрельбы по нему из оружия — сколы разного размера. Во время раскопок вокруг колпака были найдены пули под патрон калибра 7,62 x 54 мм (к винтовке Мосина), осколки и хвостовики минометных мин.
Раскопом № 2 на месте овальной западины выявлено прямоугольное пятно размером 4x6м, имеющее уступчатый, опускавшийся к центральной оси профиль. Сооружение было углублено в землю примерно на 1—1,5 м от поверхности до уровня пола. На зачистке 1 слоя раскопа в западной части объекта был выявлен мощный слой прокаленного песка и угля. В его заполнении были найдены осколки минометных мин. Очевидно, что изученный объект представлял собой небольшую прямоугольную землянку с заглубленным полом и боковыми земляными нарами-лежаками на несколько человек, непосредственно связанную с линией хода-сообщения. Наиболее близкой по размерам и в конструктивном отношении является упрощенная землянка на 22 человека или двухскатная землянка на одно отделение. Землянка сгорела, по-видимому, в результате минометного обстрела.
Раскопки самой траншеи выявили ее зигзагообразный контур, глубину ок. 1,5 м, слегка сужающийся к низу профиль. Это классическая траншея полного профиля. В ее заполнении было обнаружено несколько осколков от минометных мин и деформированных пуль под патрон калибра 7,62 x 54 мм.
По нашему мнению, железобетонный колпак связан со строительством Волжского оборонительного рубежа, возводившегося в декабре 1941 — январе 1942 г. на территории Среднего Поволжья на случай прорыва фронта под Москвой1Местные жители и туристы сообщают о том, что видели в Заволжье еще несколько таких колпаков, но их местонахождение пока не установлено.. Строительство участка в Чувашском левобережье Волги до сих пор остается белым пятном в этой истории. Согласно указаниям наркома Л.П. Берия, этот участок (10-е Военно-полевое строительство) должна была вести Марийская Республика, однако ресурсов для этого у нее не было, и к 20 декабря 1941 г. строительные работы здесь так и не начались. Ответ Председателя Совнаркома Марийской АССР Я.И. Абрамова и секретаря обкома партии В.М. Кушнарева начальнику 11-го Управления оборонительных работ НКО ССР И.С. Шикторову красноречив: «Выделить рабгужсилу на военно-полевое строительство, находящееся на территории Чувашской республики, Марийская республика возможности не имеет». К сожалению, кто, когда и в каком объеме проводил строительство на этом участке, мы пока не знаем.
Наши раскопки показали, что железобетонный колпак так и не был установлен, а окопы-траншеи не образуют единой системы обороны, здесь отсутствуют характерные для Сурского рубежа и других участков Казанского обвода противотанковые рвы, командные и наблюдательные пункты и др. Кроме того, изученные ж/б колпак, окопы и землянка явно использовались в учебных стрельбах из винтовок и минометов. Наиболее вероятно, что это связано с 95-м запасным стрелковым полком 14-й запасной Чебоксарской стрелковой бригады, который дислоцировался в Заволжье в годы войны2В течение осени 1941 — зимы 1942 гг. в Заволжье дислоцировались подразделения формируемой 403 (139)-й стрелковой дивизии.. На изученных позициях вполне могли устраивать учебные стрельбы и готовить бойцов перед отправкой на фронт. Здесь они учились копать окопы, стрелять из стрелкового, артиллерийского оружия и минометов.
История 14-й запасной стрелковой бригады, к сожалению, плохо известна даже в Чувашской Республике, хотя это единственное в истории СССР воинское соединение, носившее официальное наименование «Чебоксарская». Через ее ряды прошли обучение более 200 тыс. новобранцев. Бригада была сформирована 23 июня 1941 г. и изначально размещалась в Тульской и Московской областях. В боевых действиях участия не принимала. Ее перемещение на территорию Чувашской АССР началось 13 октября 1941 г. и связано было с приближением фронта к Москве.
Передислокация 14-й запасной стрелковой бригады в Чувашию для республики была достаточно неожиданной. Полки бригады уже вторую неделю двигались в сторону Чувашии, когда Совнарком республики и обком ВКП (б) наконец-то рассмотрели вопрос о размещении соединения. Появление дополнительно к формирующимся воинским частям еще и запасной стрелковой бригады было большой нагрузкой для небольшой республики.
В Чебоксарах для размещения бригады (ее управления и 95-го запасного стрелкового полка) были выделены помещения, закрепленные за формирующейся 324-й стрелковой дивизией: учебное здание сельхозинститута и его общежития по ул. К. Маркса и Совхозная, здание и общежитие акушерской школы, учебное здание и общежития театрального училища, общежитие педучилища, здание музыкального училища с общежитиями, здание и общежитие стройтехникума, здание правовой школы.
Не без приключений добирался в республику и тот самый 95-й запасной стрелковый полк бригады, позиции которого мы изучали. Он был сформирован уже на третий день войны в г. Ефремове Тульской области на базе убывшего на фронт 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. 12 октября полк в составе 13 тыс. бойцов и командиров со всей матчастью начал передислокацию в Чувашскую АССР по маршруту Ефремов — Зарайск — Орехово-Зуево — Владимир — Горький.
В Горьком полк был погружен на баржи для дальнейшего передвижения по Волге. Но из-за раннего ледостава пришлось выгрузиться в Васильсурске и двигаться дальше пешком через Ядрин. Всего полк покрыл более 1200 км пути и лишь к 21 ноября был расквартирован первоначально по деревням Урмарского и Козловского районов.
Только в мае 1942 г., после убытия на фронт сформированных дивизий и налаживания нормального быта и питания оставшихся частей, полк переехал в Чебоксары с размещением в полевом лагере на левом берегу Волги. В мае 1944 г. полк был передислоцирован в г. Калинин. Таким образом, он размещался на левобережье Волги два года — с мая 1942 по май 1944 г. В учебных подразделениях 95-го запасного стрелкового полка велась интенсивная подготовка и прежде всего — практическая отработка учебных тем на местности. За 1942—1943 гг. полком подготовлено 103 маршевых стрелковых роты, 9 маршевых гвардейских рот, 32 маршевых специальной роты, 8 курсантских рот и др. — всего более 5 тыс. чел. с оценкой «хорошо».
Позиции 95-го запасного стрелкового полка были исследованы, по местонахождению, указанному главой Заволжья, на западной окраине пос. Октябрьский летом 2018 г. Изначально мы предполагали, что они связаны с оборонительным рубежом, но дальнейшие исследования это не подтвердили. Впоследствии, во время разведочных работ выяснилось, что полк занимал всю территорию вдоль берега р. Волга от д. Сосновка до современного пос. Октябрьский, а местные жители сообщили, что штаб полка и его руководство располагались непосредственно в домах д. Сосновка. Позиции на окраине пос. Октябрьский были нанесены на карту. Они расположены компактно на высокой песчаной дюне на площади 300×200 м и занимают территорию между поселком, Волгой, болотом и водным каналом1 1 Канал был построен уже в 1970-е гг. в связи со строительством Чебоксарской ГЭС и водонасосной станции к западу от пос. Октябрьский. и представляют собой полевой военный городок. На этом небольшом пятачке нами были обнаружены следы 61-й западины от землянок различного размера округлой и подпрямоугольной формы размером от 3x3 м до 20×8 м. Крупные западины занимают верхнюю часть дюны, в целом имеют рядное расположение, вытянуты по конфигурации рельефа, продольно горизонталям в направлении ЮВ—СЗ, хотя расположение некоторых объектов и выбивается из этой системы. Особенно выделяется «улица» из землянок в северо-западной, более низкой части, городка. Здесь расположена серия небольших округлых западин диаметром 5—6 м: 20 круглых западин с правой стороны «улицы», расположенных попарно вплотную друг к другу, и 8 таких же западин, но расположенных одиночно (кроме самой северо-западной) с левой стороны. Видимо, это какие-то хозяйственные постройки (конюшни?). Кроме того, выявлены 9 участков траншей — ходов сообщений общей протяженностью более 100 м. Траншеи огибают военный городок с северной — северо-западной стороны. Возможно, что ранее траншеи также располагались с южной и восточной сторон городка, но позднее были срыты грунтовой дорогой, которая здесь проходит. В таком случае городок был бы защищен окопами со всех сторон. В целом, в послевоенное время здесь почти не велось хозяйственной деятельности, позиции хорошо сохранились.
В сентябре 2018 г. в ходе реализации проекта «Поисковая смена», организованного поисковым отрядом «Память» Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, исследования позиций 95-го полка были продолжены. Была частично раскопана большая прямоугольная землянка размерами ок. 15×7 м с двумя выходами. Внутри нее были обнаружены остатки кирпичного пола и печного отопления. Наиболее близкой по размерам и конструктивным особенностям к нашей постройке является углубленная землянка РККА. В землянке и на территории городка было найдено множество деталей солдатского обмундирования, оружия, хозяйственных и бытовых вещей. В целом рассматриваемые позиции соответствуют особенностям расположения полевых военных городков РККА у реки. Согласно наставлению, топографические особенности последних должны способствовать быстрому стоку дождевых и талых вод, местность должна быть возвышенная, малой или средней пересеченности с редким лесом и источником воды. При расположении городка на покатой местности в его возвышенной части должна быть расположена жилая зона, а ниже — хозяйственная. По предварительной оценке, численность личного состава, которая могла бы разместиться в изученном полевом городке, могла достигать 700—800 чел., что примерно соответствует батальону РККА. Дальнейшее изучение городка позволит уточнить его план, особенности зонального планирования территории (зоны строевых подразделений, зоны конского состава, парков обслуживания и др.) и функциональное назначение отдельных построек (казармы-землянки, штаб, полевая кухня, конюшня, полевая кузница, баня и др.). Вероятно, западнее рассматриваемых позиций могли располагаться полевые городки других батальонов 95-го запасного стрелкового полка.
Находки, обнаруженные при раскопках и подъемный материал, собранный на территории полевого городка 95 стрелкового полка, представлены различными категориями инвентаря, характеризующими жизнь и военную службу красноармейцев и командиров Красной Армии. Это различные орудия труда: топоры, молотки, напильники и хозяйственно-бытовые предметы: металлические трафареты-цифры 7 и 8 (видимо, номера землянок), кирпичи с клеймом «ЧГКЗ» (Чебоксарский городской кирпичный завод?), чугунная дверца и колосник от печи, дверные петли, навесные замки, керамическая и металлическая посуда и столовые приборы, в том числе эмалированная кружка с надписью «Вулкан Варшава» с изображением двуглавого орла (дореволюционная), фрагменты стеклянных бутылок, самоварные краники, консервные банки. Также в большом количестве было представлено солдатское снаряжение и личные вещи бойцов: малые пехотные лопаты, подковы от солдатских сапог, детали противогазов, карабины, пряжки и фиксаторы длины ремней, детали лыжных палок, солдатские жестяные круглые котелки), ложки, складные ножи, кружки, медицинская и парфюмерная стеклянная тара. В несколько меньшем количестве были найдены предметы вооружения: учебные, холостые и боевые патроны и гильзы калибра 7,62×54 мм, гильза 7,62×38 мм от пистолета Нагана, металлические листы от патронных ящиков, шомпол для винтовки Мосина, рубашки гранат РГ-14 и РГД-33 (последняя была с деревянной ручкой — учебная?), гранатный запал Ковешникова; гильзы от артиллерийского снаряда калибра 45 мм, один из которых был превращен в масляный светильник, головной взрыватель КТМ-1 для артиллерийских снарядов, осколки и хвостовики минометных мин. Отметим также конское снаряжение и предметы для ухода за лошадью: удила, стремена, подковы, скребницы. Часть предметов трофейные: эмалированная кружка с надписью«WARSZAWA», фрагменты крышки венгерской баночки из-под крема, вырубленный фрагмент немецкой фляжки, обломок ложко-вилки с нацарапанными русскими инициалами «Ц.С.П.», немецкий котелок с крышкой с русской надписью (инициалы «К.М.А.» и год «1926 г.») и немецкая пряжка периода Веймарской Республики с затертым орлом. Очевидно, последняя носилась так, чтобы орел был не виден. Наличие этих трофейных вещей говорит о том, что некоторые бойцы или, вероятнее, командиры 95-го полка имели боевой опыт и привезли данные предметы с советско-германского фронта. Интерес представляет подписанный немецкий котелок с изображением человека и надписью: «Ильин Гаврил, 1926 г. 11/X», обнаруженные на этих позициях С. Крутиковым. Вероятно, это фамилия, имя, год и месяц рождения бойца из 95-го полка. Работа с оцифрованными базами данных личного состава РККА («Память народа») выявила три возможные кандидатуры солдат, однако пока неизвестно, кто из них проходил службу в Чувашии.
Особый интерес представляет находка осени 2020 г., сделанная членом поискового отряда «Память» Е. Машниным. Это латунная пластина размерами 5,7×3,2 см толщиной 0,2 см в форме параллелограмма с тремя обрезанными и одним загнутым углами со сквозным круглым отверстием диаметром 0,4 см посередине. Пластина фасетированна, имеет растительный орнамент и надпись на лицевой стороне: «Артюку Ф.Т.
Вероятно, обладатель подписного пистолета Ф.Т. Артюк служил в 95-м запасном стрелковом полку. К сожалению, в опубликованных списках комкоров Красной Армии его отца Т. Лебедева-Артюка нет, да и само звание комкора было введено постановлением ЦИК и СНК СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА» от 22 сентября 1935 г., то есть на три с лишним месяца позднее даты записи. Несмотря на это, сами стрелковые корпуса существовали в РККА с 1919—1921 гг., и аббревиатура «комкор» или «ком-кор» неофициально использовалась и до 1935 г. Что касается сына комкора Ф.Т. Артюка, то бойцы и командиры Красной Армии с такими данными известны среди оцифрованных документов по личному составу РККА в годы Великой Отечественной войны на ресурсе «Память народа». Это 7 человек, в основном с Украины, но у всех фамилия написана на украинский манер — «Артюх». К сожалению, среди документов открытого доступа нет сведений о прохождении кем-то из них службы в 95-м полку. Для установления вышеназванных личностей необходимы дальнейшие архивные изыскания в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) и Российском государственном военном архиве (РГВА). Поиск продолжается.
Тем не менее проведенные на сегодняшний день исследования показывают перспективы развития военной археологии и полевой поисковой работы в тыловых регионах. Исследуемые позиции в Заволжье являются ценными памятниками истории Чувашии в годы Великой Отечественной войны, помогают лучше понять историю Волжского оборонительного рубежа, особенности размещения и функционирования запасных стрелковых соединений, могут быть использованы как учебный полигон для подготовки поисковиков республики, а в будущем при соответствующей инициативе могут превратиться в музей под открытым небом для жителей и гостей Чувашии.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021