Информация о том, что правоохранители проводят проверку после того, как в один из местных продуктовых магазинов ворвался вооружённый ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, предположительно из-за требования надеть защитную маску, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили всё мнение 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Роберто Родригес, Этан Маникис. 2010. США Человек с мачете

»Жиза! Сам работаю в подобном месте и удивляюсь тому, что люди могут жить без мозга, что они сходят с ума из-за вполне нормальной просьбы», — отмечает Даниил В.

Многие пользователи осудили поступок мужчины. Люди убеждены, что такое поведение говорит о неадекватном состоянии агрессивного мужчины.

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«Лысое чучело! Девушка на кассе, наверное, всю жизнь вспомнила! Лучше бы этот псих пошёл к администрации города или в полицию, там бы и постучал мачете, но, судя по всему, на это у него духу не хватит. Он лучше будет женщин пугать», — указывает Андрей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что требование надевать защитную маску тоже рождает в них сильное возбуждение и несогласие.

«Действительно этого пацана довели своими дебильными требованиями! И это тогда, когда у самих продавцов маски на подбородке висят, и всех всё устраивает, всё хорошо. Кругом один дебильный формализм!» — возмущается Василий И.

«Мужик, конечно, неправ, но достали людей уже с этими масками. Я их не ношу, прививки делать не собираюсь, живу себе спокойно и без этого. Хотя нет, ношу маску в кармане, вот на такой случай, если продавец просит надеть маску. Одену перед кассой, а потом снимаю», — написал Сергей П.

Часть людей считает, что меньше всех в сложившейся ситуации виноваты сотрудники магазина, которые, скорее всего, были очень сильно напуганы грозным мужчиной с мачете.

«Если ты хочешь купить бутылочку пива, то продавец должен потребовать от вас надеть маску, т. к. продавщица, не выполнив это требование властей, может быть наказана большим штрафом. Поэтому продавец обязан потребовать маску, если человек хочет у неё что-то приобрести. Продавщица не виновата», — пишет Дима Т.

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Ряд пользователей указывает на то, что просьба надеть защитную маску стало лишь поводом для уже изначально агрессивного мужчины достать своё холодное оружие.

«Откройте глаза, граждане, суть не в требовании надеть маску. Он ведь уже пришёл с мачете в магазин, ему просто нужен был повод, а маска — это лишь повод. Это могло быть что угодно, не важно, он уже настроился устроить что-то неадекватное», — поделился своим мнением Владимир М.

Отдельные комментаторы отмечают, что полиции стоило бы задержать человека с мачете, чтобы тот не угрожал людям своим нахождением в обществе.

«Раз любит рубить, то пускай его на лесоповал отправят. Лучше будет, если он свою деструктивную силу будет тратить на полезное дело», — считает Сергей К.

Напомним, 26 августа пресс-служба управления МВД России по Пермскому краю сообщила РИА Новости, что правоохранители проводят проверку после того, как в один из местных продуктовых магазинов ворвался вооружённый ножом мужчина и испортил кассовый аппарат, предположительно из-за требования надеть защитную маску.