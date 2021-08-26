В августе сообщения о русофобских акциях стали поступать из Республики Казахстан. Несколько блогеров-казахов заставляли русских граждан республики (в основном пожилых женщин) публично извиняться за использование русского языка в быту и на работе, записывали всё это на видео и выкладывали в интернет. Параллельно был вынесен приговор стороннику сближения Казахстана с Россией, правозащитнику Ермеку Тайчибекову, обвинявшемуся в «разжигании межнациональной розни». С протестом против этих практик и в защиту осуждённого правозащитника на одиночный пикет к посольству Казахстана вышел российский политолог Пётр Коломец. В интервью ИА REGNUM он рассказал о причинах своей акции.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

ИА REGNUM: Почему Вы решили поддержать Ермека Тайчибекова?

Пётр Коломец: Именно сейчас я решил выйти на одиночный пикет в связи с тем, что Ермека Тайчибекова по обвинению якобы в разжигании межнациональной розни осудили в Казахстане на семь лет заключения строгого режима. В то время как реально унижавшего граждан Казахстана Куата Ахметова наказали всего лишь штрафом в размере 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч российских рублей). Ахметов заставлял пожилых женщин извиняться за то, что они использовали русский язык на работе и в быту, но по факту просто за то, что они русские. Эмилия Гречаник, одна из жертв этого националиста, откровенно заявляла о том, что «это была травля». В то же время сторонника интеграции и союза с Россией Ермека Тайчибекова сажают на семь лет в тюрьму. Это колоссальная несправедливость, и я вышел, чтобы выразить свой протест против нее. Нельзя сажать человека в тюрьму только за то, что он выступает за сближение с Россией, за интеграцию, вплоть до образования общего государства! Тогда и великого казахского просветителя Абая Кунанбаева, который перевел Пушкина на казахский, надо посадить в тюрьму.

В «Словах Назидания» Абая Кунанбаева говорится: «Когда на землю казахов придет желтолицый китаец — белолицый русский братом покажется».

ИА REGNUM Пётр Коломец на одиночном пикете

ИА REGNUM: Почему Вас вообще волнует то, что происходит в Казахстане?

Пётр Коломец: Я прожил в Казахстане 46 лет, я прекрасно понимаю и чувствую всё, что там происходит. Я видел, как унижали и выдавливали русских в 1990-е. Мы устанавливали поклонный крест, и тут же, через несколько часов, наблюдали за тем, как его разрушали с помощью бульдозера. Мы были свидетелями того, как проходила первая волна «казахизации».

Хорошо помню, как в 1990-е здесь же, у посольства Казахстана, казаки протестовали против всей этой политики с лозунгами «Кайербек Сулейменов — палач!» (бывший глава МВД Казахстана — ИА REGNUM).

Поэтому я очень остро переживаю всё, что происходит с русскими людьми и пророссийскими силами в Казахстане.

Zac allan Сотрудники казахстанской полиции

ИА REGNUM: Вы убеждены в том, что власти Казахстана поддерживают националистов?

Пётр Коломец: В этом нет никакого сомнения. Для властей Казахстана разжигание этнического национализма — это укрепление собственной власти, усиление собственной значимости. И это разжигание приносит плоды: в городе Сарканд своего приёмного брата, русского мальчика, который младше его на 8 лет, подонок заставлял становиться на колени и есть землю. Это не выдуманная история, её достоверность подтверждает полиция. 14 августа несколько казахских детей избили русского мальчика. Он дал отпор, но вмешался юноша постарше и сшиб с ног мальчишку ударом ноги. В городе Рудный десять молодых казахов практически насмерть забили двоих русских парней, прыгали на головах уже лежащих на земле ребят. Всё это можно было бы списать на бытовые конфликты, но уж очень четко они сочетаются с «языковыми патрулями» и травлей русского населения со стороны Ахметова и прочих националистов. Ведь это Ахметов фактически натравил казахскую молодежь на «сепаратистов» из Рудного.

Вместе с тем Ахметов принимал участие вместе с депутатами парламента и специалистами администрации президента в онлайн-конференции «Единство языка — единство народа», организованного комитетом языковой политики министерства культуры Казахстана. Глава комитета заявил на этой конференции о том, что пришло время настаивать на употреблении казахского языка в сфере услуг и в общественном транспорте, и призвал всех быть активней. Плоды этой активности я перечислил выше: языковые патрули, травля русских людей, драки и избиения по национальному признаку.

Помимо Ахметова есть и другие «энтузиасты» — Диас Кузаиров, например.

ИА REGNUM Пётр Коломец у посольства Казахстана

ИА REGNUM: Но казахстанские власти осудили все эти случаи, охарактеризовав их как «пещерный национализм».

Пётр Коломец: Это всё только слова. Повторю — Ахметова вызвали в полицию и оштрафовали на 25 тысяч рублей, Кузаирову просто порекомендовали свернуть деятельность на время выборов в России, а Тайчибекова осудили на семь лет лагерей! За что? Если у человека другое мнение — ну, дискутируйте с ним, аргументируйте свою позицию, покажите, что он неправ. Но сажать в тюрьму за иное мнение — это признак слабости, отсутствия этих самых аргументов.

Сами эти «блогеры», Ахметов и Кузаиров, обижены и искренне не понимают, за что их наказали. Они же просто пытались воплотить в жизнь то, о чём говорит казахстанская власть.

Но меня больше беспокоит не политика Назарбаева и его последователей, а бездействие российских властей. Из всех официальных структур отозвался лишь глава «Россотрудничества» Евгений Примаков. Где реакция МИда? Где российские парламентарии? Где российские структуры ЕАЭС, СНГ и прочие? Почему в защиту русских не выступила ни одна из парламентских партий в лице своего руководства? Где общественные организации — Ассамблея народов Евразии, правозащитные организации?

Слабость русского сопротивления проявлениям национализма в бывших республиках СССР зависит в большей степени от отношения самой России к своим соотечественникам. В отсутствии русских правозащитных организаций. Всем этим Amnesty International и Human`s Rights Watch глубоко безразличны проблемы русских в странах СНГ. Так же, как и дело Ермека Тайчибекова.

ИА REGNUM Пётр Коломец и прохожие у посольства Казахстана

С русским языком исчезнет из Казахстана не только русское население, но и молодое поколение самих казахов, желающих учиться и жить в России, где нет кланового деления общества и родоплеменных отношений, из-за которых они вряд ли найдут себе достойное место в жизни.

ИА REGNUM: К чему приведет такая политика властей Казахстана?

Пётр Коломец: Она уже привела — к массовой миграции. Доля русских в населении Казахстана снизилась с 50% до 20% или даже до 15%. Сами националисты, особенно во власти, этому радуются — страна становится более казахской, скоро станет моноэтничной. После русских наступит, да, пожалуй, уже наступила участь других народов и этносов — уйгур, дунган, узбеков, корейцев, немцев — тех, которые еще не уехали.

Какая-то часть слабых ассимилируется, превращается в «белых казахов». Это русские, которые принимают ислам, перенимают обычаи, но всё равно никогда не станут своими. Может, это и хорошо, что для многих наступает момент истины в этом смысле — вон, некто Божко, «карманный» русский при казахстанской власти, уже заявил, что никаких проблем в Казахстане с ущемлением русских нет. Что скажут казаки? Казак ты или слабак?

ИА REGNUM: Поддерживают ли рядовые казахи эти процессы?

Пётр Коломец: Большая часть людей занята своей жизнью, но отравить сознание многим ядом национализма всё же удалось. Не Токаев же избивал девятилетнего мальчишку в Сарканде и не Назарбаев избивал русских парней в Костанае. Но в значительной степени от всего этого страдают не столько русские, сколь сами казахи.

Более 90% казахов владеет русским языком, получая через него доступ к великой, мировой русской культуре. Они тоже прекрасно осознают пагубность миграции, особенно образованной части населения. Но они не определяют политику страны.

Недавно Токаев заявил о необходимости построения «моноэтнического государства», где, очевидно, не будет места другим народам. Тем самым, о которых я говорил — нам (русским), дунганам, узбекам, корейцам, уйгурам и многим другим.

Carwizard Монумент независимости Казахстана

ИА REGNUM: Что в итоге?

Пётр Коломец: Напомню казахам их старую, времен XIX века, поговорку: «Русская железная узда лучше кожаного китайского недоуздка». Уйдут русские — придут китайцы. И вот они нянчиться с казахами не будут — посмотрите, какую они проводят политику в отношении уйгуров. Это вам не добрые русские люди, которые строили города, дороги и заводы, создали казахам республику в 1936 году и до сих пор ведут себя как очень добродушный народ. Китайцы казахов просто растворят своей массой, своим масштабом, своей силой.