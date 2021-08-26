Когда турецкие СМИ сообщили, что Анкара начала эвакуацию военного контингента из Афганистана, это вызвало некоторое недоумение. Потому что накануне в Турции заявляли о готовности оставить в этой стране свой воинский контингент, а министр обороны Хулуси Акар говорил, что готовится заседание парламента, который должен предоставить мандат на случай, если солдаты останутся в Кабуле. Более того, сообщалось, что Анкара ведет закрытые переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оговаривая условия своего сотрудничества с ним после окончательного вывода из Афганистана американских войск. Агентство Reuters допускало возможность встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Но дальше последовала противоречивая реакция движения. Его официальный представитель Сухейль Шахин заявил, что «Турция — дружественная для них страна, однако несмотря на это, турецкие войска должны покинуть территорию Афганистана до конца августа 2021 года». Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступали с заявлениями, допускающими возможность сотрудничества с Анкарой. Такая смена позиции предполагает включение в игру фактора так называемой третьей силы, после вмешательства которой Эрдоган стал резко менять тон. Он заявил, что официальная Анкара начинает относиться с «осторожным оптимизмом к заявлениям лидеров движения. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане».

AF.mil Совместный патруль американских и турецких военных

Одним словом, планы Анкары по контролю над аэропортом Кабула провалились. Эрдоган рассчитывал укрепить свои позиции в Афганистане, выступить там чуть ли не в роли главного модератора в афганском урегулировании. Турецкие провластные эксперты объясняли необходимость нахождения турок в аэропорту Кабула тем, что таким образом Анкара сможет не только контролировать весь Афганистан, но и провести объединение тюркского мира. Помимо этого, ставка делалась и на то, что Турция поддерживает радикальные движения в Сирии, в Ливии. Например, оказывала содействие в свое время в Египте «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому определенные силы в Турции считали, что есть возможность через определенные исламские структуры выйти на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и найти какое-то компромиссное соглашение.

Но вместо этого Анкара получает поток из сотен тысяч афганских беженцев, которые беспрепятственно продолжают проникать на территорию Турции. По оценкам специалистов, из Афганистана могут уехать в общей сложности до 5 миллионов жителей. В свою очередь европейские государства уверены, что для преодоления нового миграционного кризиса нужно договариваться с Анкарой, что резко меняет роль и значение Турции в бурных процессах, происходящих на Ближнем Востоке. Кстати, по имеющейся информации, именно этот момент обсуждался в ходе телефонных переговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого американец пытался успокоить Турцию, уверяя ее в том, что «США считает ее ценимым партнером в регионе».

Но почему «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решил отвергнуть Анкару, с которой к него были неплохие отношения? Если по американским и английским солдатам боевики движения стреляли, то турки такой реакции не получали. К тому же у Турции есть стратегический альянс со спонсором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Пакистаном. И тут начинается самое интересное. По всей вероятности, кто-то стал разваливать пакистано-турецкий проект по совместной деятельности в Афганистане, и Исламабаду «порекомендовали» единолично решать вопросы в республике. Пакистан взрастил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые взяли Афганистан в 1992-м, но потеряли над ним контроль в 2001-м. И теперь Исламабад может вернуть утраченные позиции. Если удалось выставить американцев из Афганистана, то зачем позволять на данном этапе Турции претендовать там на особую роль, тем более в качестве негласного представителя США и НАТО?

Вместе с тем со временем могут появиться предпосылки для сближения Турции с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но уже в новых условиях, и это дело отдаленного будущего.