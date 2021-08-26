Украинские силачи (стронгмены) установили новый рекорд, сдвинув с места самый большой самолет в мире — Ан-225 «Мрия». Спортсмены протянули самолет весом в 330 тонн на 4,3 метра.

Kārlis Dambrāns Ан-225 «Мрия»

«Мировой рекорд произошел сегодня. 430 сантиметров за минуту 13 секунд», — цитирует представителя национального реестра рекордов Виталия Зорина «Комсомольская правда в Украине».

Рекорд, установленный украинскими спортсменами, оценили читатели телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. Многие указали на то, что рекорд смотрелся бы достойнее, если бы на Украине самолеты также и строили, а не только «тащили».

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Helmuts R Ан-225 «Мрия»

«Наша постоянная рубрика «Ни дня без рекорда». Идея, кстати, богатейшая: рекорд можно будет обновлять каждый год. Причём даже после того, как построенная 32 года назад «Мрия» уже не сможет больше летать», — написал на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Это получается по 37,5 т на человека», — заметил Yury M.

«Лучше бы на олимпиаду поехали и золота привезли в тяжелой атлетике, например… [Зачем] ваш рекорд, какой с него толк? Понял, «Мрий» больше нет ни у кого, соответственно и рекорд перебить никто не сможет», — пишет Andryei.

«И ещё примерно сорок миллионов стронгменов (речь об обычных жителях Украины — М. Р.) седьмой год выживают вопреки всему. Это тоже рекорд. Вот это настоящие стронгмены», — добавил.

Kārlis Dambrāns Ан-225 «Мрия»

«А вообще, маловато рекордов с флейтами, сопилками, бандурой, трезубцем, совсем фантазия иссякла», — написал Viktor C.

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«А полезное они могут что-то сделать?» — спросила Галина.

«Бурлаки на «Мрие». Один вопрос — нафига?» — не понимает Viktor.

«Было бы круче прочитать, что эти товарищи подняли и воткнули на место херсонский уставший флагшток», — пишет Alex M.

«Если их не остановить, то вскоре они перевернут и планету», — иронизирует Сергей.

«Рождённому толкать, летать неинтересно…» — отреагировал Дмитрий Н.

Kārlis Dambrāns Ан-225 «Мрия»

«Найдется ли у нас гениальный художник, способный отобразить это эпохальное событие на полотне?! Чтобы Репин со своими «Бурлаками на Волге» нервно курил в сторонке?» — не без иронии спросил Владімір.

«Вот если в Крыму 23 августа 2021 года силачи самолет Антонов тянули и устанавливали рекорд, то это ничего страшного, а если в Киеве, то надо писать пост. Комментаторы будут готовы в гневе оскорбить Украину и украинцев», — возмутился Yuriy.

«Если бы Украина продолжала строить прекрасные самолёты и не только, то это смотрелось бы совсем иначе. А в условиях, когда закрываются известные предприятия с богатой историей, поневоле вспоминается столетний анекдот про китайцев, запустивших в космос спутник, при этом полмиллиарда китайцев заработали грыжу. Но китайцы с тех пор улетели далеко вперёд, а нам только и остаётся, что толкать самолёты вручную», — ответила ему Татьяна.

Kārlis Dambrāns Ан-225 «Мрия»

«Ну, летать «Мрия» не сможет, зато тягать её уже тренируются. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес…» — отреагировал Александр Ж.

«Лучше бы второй борт достроили и этим рекордом гордились!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

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