«Сожгли Сибирь, теперь и Урал выжигаем» — лес в России продолжает гореть
В Свердловской области с середины августа обострилась ситуация с лесными пожарами. Крупные очаги возникли в том числе и поблизости от Екатеринбурга. Недалеко от него, в Первоуральском городском округе, загорелся лес в районе озера Глухое. В результате огонь прошёл сотни гектаров леса, а жители Екатеринбурга и Первоуральска уже несколько дней ощущали запах гари и смог.
Затем в Первоуральском округе возникло ещё два пожара. Один из них — на горе Волчиха. Из-за него даже пришлось перекрыть движение по трассе Пермь — Екатеринбург. Ещё одно возгорание произошло в районе деревни Хомутовка. Что, в общем, не удивительно — последние дни на Урале стоит аномальная жара.
Всего, по данным МЧС, к утру 26 августа в Свердловской области действовало 60 природных пожаров. Это на девять больше, чем сутками ранее. 35 очагов было локализовано. Наиболее сложная ситуация была в Пышминском городском округе — 3572 га. (это вместо прежних 3100). Всего с огнём боролись 789 человек — сотрудники МЧС и и Лесоохраны. Также задействовали 311 единиц техники. Из них 62 трактора, 47 пожарных машин и 20 бульдозеров. Конечно же, задействована авиация. Без неё ни разведку провести, ни сбросить тонны воды на горящий лес.
Запах гари ощущают жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, других населённых пунктов региона. Негативно на самочувствии уральцев сказывается и аномальная жара. К счастью, она уже покидает Средний Урал. Теперь бы дождя, и посильнее…
«У меня даже кошка пахнет гарью. Жара, дышать нечем, окна невозможно открыть. Помню, как тюменцы переживали в соцсетях. Сейчас я их очень понимаю», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из жительниц Каменска-Уральского.
Ситуацию с охватившими Свердловскую область природными пожарами активно обсуждают пользователи интернета. Одни жалуются на здоровье, другие — ругают пожарных и власть. Всё как всегда, ничего неожиданного. Также традиционно отдельные граждане порываются на помощь пожарным и призывают остальных последовать их примеру. А один из известных на Урале активистов и блогеров даже поделился в соцсетях фотографиями того, как тушит пожар на горе Волчиха. «Завтра в 10 буду у подножия, где кафе, и поеду туда, где горит», — заявил он. И вызвали этим неоднозначную реакцию других интернет-пользователей. Некоторые не постеснялись в выражениях и констатировали, что он поступил безответственно, фактически призвав людей к борьбе с огнём.
«У него хорошая подготовка. Но неподготовленным там делать нечего», — написала в соцсети «ВКонтакте» Евгения О.
«Евгения, для селфи и самопиара у него хорошая подготовка», — ответила ей Юлия М.
Сами пожарные — те, что находятся на передовой, — подтверждают: неподготовленным нечего делать в горящем лесу. Такие люди рискуют и сами погибнуть, и погубить своих друзей, которые откликаются на их призывы пойти тушить пожары. Наконец, они могут стать помехой пожарным. Тушением огня должны заниматься профессионалы! И они это успешно делают! А обычные гражданские лица помогут уже тем, что будут держаться подальше от горящих лесов. Тем самым они избавят спасателей от необходимости бросить борьбу с огнём и начать помогать людям, попавшим в беду.
Также граждане обсуждают причины, из-за которых могут возникать природные пожары. Уже известно, что в районе деревни Хомутовка в качестве одной из версий рассматривается разведение туристами костра. «Сотрудники МЧС прислали видео с места, откуда началось это возгорание. Кто-то развел костёр и, судя по всему, не потушил его», — рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. И добавил, что в причинах ещё разберутся следователи. «Виновных найдут», — пообещал глава региона.
Некоторые интернет-пользователи считают, что возгорания могут возникать не только из-за непотушенных костров. «Я думаю, это мусор: стекло, пластик. На солнце фокусирует, итог — пожар», — написал в соцсетях некий Валерий П. Впрочем, независимо от причины, больно смотреть, как горит лес. Кадры с горы Волчихи, где огонь уничтожал сосны, облетели всю страну. «Сожгли Сибирь, теперь и Урал выжигаем», — посетовал в соцсетях некий Игорь У.
Отметим, по количеству природных пожаров, бушевавших в Свердловской области на 26 августа, Средний Урал оказался лидером по всей России. Правда, до Якутии свердловчанам пока ещё очень далеко. Борьба с пожарами продолжается. Также уральцы ждут хороших дождей, которые бы помогли переломить ситуацию в горящем регионе.