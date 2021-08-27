В Свердловской области с середины августа обострилась ситуация с лесными пожарами. Крупные очаги возникли в том числе и поблизости от Екатеринбурга. Недалеко от него, в Первоуральском городском округе, загорелся лес в районе озера Глухое. В результате огонь прошёл сотни гектаров леса, а жители Екатеринбурга и Первоуральска уже несколько дней ощущали запах гари и смог.

ГУ МЧС России по Свердловской области Сотрудники МЧС России

Затем в Первоуральском округе возникло ещё два пожара. Один из них — на горе Волчиха. Из-за него даже пришлось перекрыть движение по трассе Пермь — Екатеринбург. Ещё одно возгорание произошло в районе деревни Хомутовка. Что, в общем, не удивительно — последние дни на Урале стоит аномальная жара.

Всего, по данным МЧС, к утру 26 августа в Свердловской области действовало 60 природных пожаров. Это на девять больше, чем сутками ранее. 35 очагов было локализовано. Наиболее сложная ситуация была в Пышминском городском округе — 3572 га. (это вместо прежних 3100). Всего с огнём боролись 789 человек — сотрудники МЧС и и Лесоохраны. Также задействовали 311 единиц техники. Из них 62 трактора, 47 пожарных машин и 20 бульдозеров. Конечно же, задействована авиация. Без неё ни разведку провести, ни сбросить тонны воды на горящий лес.

ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение природного пожара под Первоуральском

Запах гари ощущают жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, других населённых пунктов региона. Негативно на самочувствии уральцев сказывается и аномальная жара. К счастью, она уже покидает Средний Урал. Теперь бы дождя, и посильнее…

«У меня даже кошка пахнет гарью. Жара, дышать нечем, окна невозможно открыть. Помню, как тюменцы переживали в соцсетях. Сейчас я их очень понимаю», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из жительниц Каменска-Уральского.

Ситуацию с охватившими Свердловскую область природными пожарами активно обсуждают пользователи интернета. Одни жалуются на здоровье, другие — ругают пожарных и власть. Всё как всегда, ничего неожиданного. Также традиционно отдельные граждане порываются на помощь пожарным и призывают остальных последовать их примеру. А один из известных на Урале активистов и блогеров даже поделился в соцсетях фотографиями того, как тушит пожар на горе Волчиха. «Завтра в 10 буду у подножия, где кафе, и поеду туда, где горит», — заявил он. И вызвали этим неоднозначную реакцию других интернет-пользователей. Некоторые не постеснялись в выражениях и констатировали, что он поступил безответственно, фактически призвав людей к борьбе с огнём.

ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара у горы Волчиха в Свердловской области

«У него хорошая подготовка. Но неподготовленным там делать нечего», — написала в соцсети «ВКонтакте» Евгения О.

«Евгения, для селфи и самопиара у него хорошая подготовка», — ответила ей Юлия М.

Сами пожарные — те, что находятся на передовой, — подтверждают: неподготовленным нечего делать в горящем лесу. Такие люди рискуют и сами погибнуть, и погубить своих друзей, которые откликаются на их призывы пойти тушить пожары. Наконец, они могут стать помехой пожарным. Тушением огня должны заниматься профессионалы! И они это успешно делают! А обычные гражданские лица помогут уже тем, что будут держаться подальше от горящих лесов. Тем самым они избавят спасателей от необходимости бросить борьбу с огнём и начать помогать людям, попавшим в беду.

ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение природного пожара под Первоуральском

Также граждане обсуждают причины, из-за которых могут возникать природные пожары. Уже известно, что в районе деревни Хомутовка в качестве одной из версий рассматривается разведение туристами костра. «Сотрудники МЧС прислали видео с места, откуда началось это возгорание. Кто-то развел костёр и, судя по всему, не потушил его», — рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. И добавил, что в причинах ещё разберутся следователи. «Виновных найдут», — пообещал глава региона.

Некоторые интернет-пользователи считают, что возгорания могут возникать не только из-за непотушенных костров. «Я думаю, это мусор: стекло, пластик. На солнце фокусирует, итог — пожар», — написал в соцсетях некий Валерий П. Впрочем, независимо от причины, больно смотреть, как горит лес. Кадры с горы Волчихи, где огонь уничтожал сосны, облетели всю страну. «Сожгли Сибирь, теперь и Урал выжигаем», — посетовал в соцсетях некий Игорь У.

ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара у горы Волчиха в Свердловской области

Отметим, по количеству природных пожаров, бушевавших в Свердловской области на 26 августа, Средний Урал оказался лидером по всей России. Правда, до Якутии свердловчанам пока ещё очень далеко. Борьба с пожарами продолжается. Также уральцы ждут хороших дождей, которые бы помогли переломить ситуацию в горящем регионе.