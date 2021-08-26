В связи с началом нового учебного года в интернете появилось множество комментарий-откликов по поводу того, что российские вузы (и в частности Забайкальский госуниверситет) недобрали студентов. Особенно много комментариев опубликовано на сайте «Чита.ру». Многие уверены, что дело в проблемах с демографией, другие считают, что обучение стало неоправданно дорогим.

Рафаэль. Афинская школа (фрагмент). 1510 — 1511

«Этого уже никогда не будет в наших вузах, чтобы заполняемость была 100 процентов платниками. Красноярск, Новосибирск, Москва — эти города манят наших абитуриентов, так как там учат популярным и востребованным профессиям.

К тому же там дешевле учиться, чем в Чите, общежитие дают хорошее и не надо снимать дорогущую квартиру. Для Забайкальского края 176 целевых мест для ЗабГУ это капля в море. Краевому правительству следует добиваться увеличения целевых мест.

Выпускникам сельских школ надо дать возможность бесплатно получить образование учителя. Ведь скоро наступит время, когда учителя-пенсионеры уйдут из школ, и некем будет их заменить», — отмечает Надежда Петровна.

«Дети не хотят учиться в Чите, уезжают в другие регионы», — заметил читатель под псевдонимом «Уксус».

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

»Посмотрите как в московских вузах проходит прием абитуриентов, чем заманивают, чему учат. Зачем тратить время на обучение в ЗабГУ, когда можно отучиться в Москве бесплатно, да и диплом московского вуза будет востребован. А ЗабГУ такие цифири нарисовали за обучение — не каждой семье по карману 130 тысяч рублей год обучения», — продолжает дискуссиюНадежда Петровна.

«МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ, МАДИ — все эти московские вузы объявили дополнительный набор на бюджетные места. А в МГУ даже дают возможность пересдать ЕГЭ, если завалили, и поступить к ним.

Иркутский, Севастопольский, Воронежский университеты объявляют допнабор. Большинство вузов не набрали студентов. А всё дело в новых правилах приема, а не во всех перечисленных тут причинах. В этом году действовали новые правила, выпускники школ и их родители в большинстве своем не разобрались с ними, а многие просто не успели подать согласие на зачисление. Ну и ничего страшного, сейчас все поступят, кто хотел, и ЗабГУ закроет все места», — рассуждает Ш.

«У нас преподаватели защищают кандидатские по темам, от которых плакать хочется. Наукой и не пахнет. А какие научные проекты? Они вообще есть? Загубили в крае высшее образование на корню, объединив несоединяемые вузы», — считает Ласточка.

«С такими конскими ценами на образование конечно будет недобор, не каждый может позволить такое дорогое образование — от 100 тысяч в год на одного ребенка. А если он не один? Вообще беда», — приводит довод В.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Напомним, ранее о том, что количество абитуриентов, которые поступают в вузы Забайкальского края, ежегодно становится меньше, на 100% не заполняются даже бюджетные места, сообщил на своей странице в Facebook доцент кафедры биологии и химии Забайкальского государственного университета Олег Корсун. По его словам, из 10 поступающих далеко не все закончат обучение, а часть выпускников не пойдут преподавать.

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