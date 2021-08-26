Сегодня или в ближайшие дни в латвийском городе Мадоне состоится перенос памятника и могилы генерал-майора Красной армии Николая Петровича Якунина из городского центра на местное кладбище. Генерал погиб в бою под этим латвийским городом в сентябре 1944 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уничтожение истории

Я внимательно прочитал комментарий посольства России в Риге по данному поводу. Мой вывод: в посольстве и, судя по всему, в нашем МИДе не отдают себе отчёта в том, какого рода прецедент создаётся в результате этого решения. Какой из известных памятников героям Великой Отечественной войны в Латвии и не только в ней станет следующим?

Вместо того чтобы настаивать на выполнении латвийской стороной соответствующей статьи соглашения о социальной защищённости военных пенсионеров РФ, вошедшего в пакет соглашений о выводе российских войск из Латвии, посольство ссылается на двустороннее межправительственное соглашение о статусе захоронений от 2007 года. Это соглашение плохое, я не раз его критиковал в тот период, когда оно готовилось и подписывалось. Эти мои комментарии, в частности статью «Опасный прецедент», можно найти в интернете.

Гвардии генерал-майор Николай Петрович Якунин (1903-1944), кавалер двух орденов Красного Знамени, дважды ранен, погиб в Латвии

Проблема, конечно, сложнейшая. Оставлять памятник генералу, освобождавшему Латвию от нацистов и погибшему во время непосредственного участия в боевых действиях, в месте, где его будут целенаправленно окружать враждебностью, тяжело и больно. Но, при всех издержках, в сердцах кого-то из учащихся соседней школы, их родителей, жителей Мадоны и приезжих, которые будут так или иначе оказываться в этом месте, имя героя Великой Отечественной войны останется в памяти. А если там будет ещё и его фотография, то обязательно останется в памяти его замечательное лицо — лицо настоящего труженика войны!

Вот строки из представления его к ордену Красного Знамени ещё за бои в качестве командира кавалерийской дивизии в ходе Среднедонской наступательной операции: «Тов. ЯКУНИН, обладая исключительной храбростью и решительной настойчивостью в выполнении боевых приказов командования корпуса, выходил на самые ответственные участки боя, где личным примером увлекал за собой в бой подразделения».

Второй свой орден Красного Знамени — высшую, помимо Героя Советского Союза, советскую воинскую награду, обязательно предполагавшую проявление награждаемым исключительного личного мужества, генерал Якунин получил за прорыв корпусом, которым он командовал, обороны гитлеровцев в ходе Прибалтийской наступательной операции 1944 года.

Кстати говоря, я посмотрел на фотографию могилы и памятника — почему в 2021 году они находятся в таком состоянии? Проводились ли в этом месте российскими дипломатами или местными организациями соотечественников какие-то памятные встречи с рассказом о том, кому поставлен этот памятник, что это был за человек? В Латвии что, много могил погибших в бою генералов?

Цитата из видео на YouTube Могила гвардии генерал-майора Якунина в Мадоне

Очень горький урок, очередной урок, даёт эта история и нашим государственным структурам, и всем нам…

Если правда то, что от лица Российской Федерации кто-то дал согласие на отход от обязательств латвийской стороны по пакету соглашений о выводе войск (просто не верится в это!), то эти чиновники совершили непростительную ошибку. Такого прецедента, тем более под давлением латышских русофобов и сторонников нацистов — а они уже вовсю празднуют свою «победу», — создавать нельзя! Работа посольств по обеспечению сохранности памятников и захоронений и уходу за ними должна быть поставлена под строжайший общественный контроль!