Поступающие гражданам в виде соцвыплат, единовременных пособий деньги от государства, которые, как отметил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин, защищены указами президента от автоматического списания финансовыми организациями в счет долга, должны быть защищены и законодательно. По словам Путина, такие выплаты производятся на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и списание банками в счет погашения задолженности таких средств недопустимо. Но в законе, в банковской практике, нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Руководителей банковских организаций глава государства попросил безусловно исполнить требования указов президента, которые заполняют так называемые имеющиеся люки в законодательстве, заявив также, что сразу же после избрания нового состава Госдумы законодатели должны урегулировать этот вопрос незамедлительно, и предложив закрепить в законодательстве требования о запрете от списания соцвыплат и пособий по исполнительному производству, причем сделать это задним числом. То есть средства соцподдержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть — это их законные деньги, особо подчеркнул президент. Примечательны слова Путина о том, что «с учетом чистой прибыли банков, они сделают это легко», очевидно подчеркивающие тренд на повышение градуса спроса с бизнеса в российском государстве, особенно касающегося социального вектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Тем временем в СМИ появились публикации о том, что банки «грешат», но делают это редко и, как правило, подобные ситуации всё равно в итоге решаются в пользу россиян. Такое мнение банкиров публикует издание «Прайм» со ссылкой на РИА Новости. Издание отмечает, что действующее сегодня законодательство позволяет взыскивать по исполнительному производству те соцвыплаты, которые не обозначены в перечне закона. А в случае отказа банка от выполнения требований по исполнительным листам, им грозит штраф. Так, первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский отметил, что такие списания — единичные случаи, которые всегда решаются в пользу клиентов. При этом, по его словам, банк не всегда точно видит источник и характер выплаты по взысканию, особенно если списание производится со счёта в другом банке, но, с учётом поручения президента, банк усилит межбанковское взаимодействие для решения поставленной задачи. Найти лучший вариант решения ситуации пообещал и директор департамента по работе с просроченной задолженностью «Росбанка» Евгений Сеньковский, подчеркнув, что организация свяжется со всеми клиентами, столкнувшимися со списанием средств в счет погашения просроченной задолженности. В Московском кредитном банке отметили, что всегда работали в рамках действующего законодательства. В «Открытии» же заявили, пишет издание, что кредитная организация будет действовать строго в рамках правового механизма защиты социальных выплат от автоматического списания в счет погашения долгов граждан, который призвал создать президент.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

Издание «Коммерсантъ» напоминает, что о проблеме списания банками соцвыплат Владимир Путин услышал от замглавы Минтруда Ольги Баталиной в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» (ЕР) 23 августа. Она сообщила о том, что в последнее время приходит немало обращений от родителей, которые жалуются, что школьные выплаты, которые, как предполагалось, помогут собрать детей в школу, ушли на погашение кредитов. При этом подчеркнув, что правила напрямую предусматривают то, что эти средства «не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства», но банки, как правило, в кредитных договорах ставят условие, на основании которого заемщик дает право кредитной организации списывать ежемесячно в пользу погашения кредита какую-то сумму денег с его персонального счета, и в такой ситуации возникает коллизия, при которой защиты соцвыплат нет. Также Баталина сообщала, что ЕР совместно с Центробанком уже разрабатывает законопроект, который позволит защитить социальные выплаты, заметим, от любых (!) списаний. В ЦБ РФ подтвердили изданию информацию о том, что проблема акцепта (добровольного согласия) клиента на списание с его счета обязательных платежей (например, оплаты ЖКХ или погашения кредита) остается актуальной. Как отметил регулятор финрынка, в конце июля кредитным организациям было рекомендовано оценивать, насколько клиент понимает, что если он заранее дает акцепт на списание с его счета, то у него могут быть списаны и социальные выплаты, подчеркнув также, что если всё же такие деньги были списаны, то следует обратиться в банк для возмещения. Сейчас же, по информации Банка России, обсуждаются поправки к законодательству, согласно которым без выраженного согласия клиента на списание социальных выплат в счет погашения его кредита такие списания были бы невозможны. Банкиры же считают, что соцвыплаты должны определенным образом маркироваться для возможности отличать эти средства от тех, за счет которых возможно погашение кредита. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что для исключения списания социальных выплат в счет погашения кредитов надо их выделять из общей массы средств должника и прописать в законе их неприкосновенность. Самым простым техническим способом защиты таких средств, по его словам, может быть введение специального счета, который будет иметь иммунитет от любых списаний, в том числе и автоплатежей по кредитам. Правда, тогда, заметим, открытым остается вопрос содержания такого счета его держателем, то есть платы по его обслуживанию.

Напомним также, что в июне этого года мы рассматривали специальный обзор Верховного суда России (ВС РФ) судебной практики по делам о принудительном исполнении банками. В частности, в своих разъяснениях ВС РФ напоминал банкам о том, что есть средства, которые имеют исполнительский иммунитет. К таким относятся детские пособия и другие социальные выплаты, алименты, а также счета, на которых хранятся деньги на капремонт. Эти средства не подлежат к взысканию в счет долга. В случае чего должник может потребовать возмещения убытков в соответствии со статьей 1069 ГК РФ.