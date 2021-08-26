Бурное и эмоциональное обсуждение в социальных сетях вызвала информация о том, что в Хакасии сотрудники школ, не привитые от коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Об этом на заседании 23 августа заявила министр образования и науки республики Лариса Гимазутина. По её словам, более 85% работников учреждений, подведомственных минобрнауки Хакасии, привито от COVID-19. Прививочная кампания среди педагогических коллективов продолжается.

«Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим», — цитирует Гимазутину официальный сайт республиканского правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

Это заявление госпожи Гимазутиной возмутило пользователей социальных сетей.

«Вот вам и добровольная вакцинация, либо прививайся, либо сдохни с голоду», — комментирует подписчица паблика «АБК — город Абакан» в соцсети «ВКонтакте» Марина И.

«На каком основании? Это всё-таки принудительно? А если аллергик?» — спрашивает Vanilla D.

«Куда нам деваться-то, поставили», — пишет Лариса Б.

«Я ничего понять не могу. Читаю выше в новостях, что педагогов принуждать не будут по всей стране. Что за самодеятельность на местах? Попутали они все, что ли???» — спрашивает Роман Ж.

«А кто-нибудь о детях, об учениках подумал? Что, опять фальшивая учёба на дистанционке???» — возмущена Наталья К.

«Гимазутина проработает за остальных», — иронизирует Виктория Щ.

«Себя бы отстранила уже от работы», — предложила министру Natalia S.

Некоторые комментирующие напомнили о том, что президент РФ Владимир Путин выступает против принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу», — отметил президент 24 августа. Он призвал действовать методом убеждения — «уважительно к людям».

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Напомним, в Хакасии с начала пандемии и до 25 августа включительно выявлено 34 365 носителей коронавируса, выздоровели 29 482 человека, скончались 880 ковид-пациентов.