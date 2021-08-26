Нужны ли России вузы мирового уровня?
В Минобрнауки России состоялось заседание группы отбора кандидатов в программу поддержки университетов «Приоритет 2030». Целью этой программы является формирование к 2030 г. в России более 100 современных прогрессивных университетов, которые должны стать драйверами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Всего поданы заявки из 121 вуза. 93 вуза подали заявки на региональное и отраслевое лидерство, а 28 — на исследовательское лидерство. Больше всего заявок поступило из ЦФО — 62, 34 заявки (второе место) подали высшие учебные заведения Приволжского федерального округа. Наименьшую активность проявили учебные заведения СКФО — пять заявок. Между тем программа «Приоритет 2030» — уже не первая попытка создать в России вузы мирового уровня. Но практика создания федеральных и исследовательских университетов не находит однозначных оценок у экспертов.
Вузы-лидеры и пул других университетов
В прошлом году в России завершилась реализация «Проекта 5−100», целью которого было добиться попадания пяти российских университетов в сотню лучших по версии крупнейших зарубежных рейтинговых агентств. В программе не участвовали такие «монстры», как МГУ или Санкт-Петербургский госуниверситет, но авторитетные вузы были представлены достаточно широко: Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов, а также большинство федеральных вузов заявились как участники проекта. Среди регионов особо стоит отметить Томскую область, которую представляли сразу два вуза: Томский государственный и Томский политехнический университеты. Но в начале текущего года стало понятно, что проект заканчивается провалом — ни один из заявленных российских участников в сотню лучших так и не попал, несмотря на потраченные в общей сложности 80 млрд руб.
Тем не менее, по мнению доктора технических наук, автора телеграм-канала «Наука и университеты» Евгения Белого, создание несколько лет назад системы федеральных университетов всё же изменило ситуацию с вузовским образованием в России к лучшему.
Иной точки зрения придерживается кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн.
Политика создания федеральных вузов — это шаг закономерный. В любой западной стране есть вузы-лидеры, вокруг которых формируется пул более мелких университетов в небольших городах, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров.
Развивать общество, а не вузы
Стремясь повысить эффективность региональных вузов, власти на местах инициируют новые масштабные проекты, но относится это только к относительно успешным субъектам. Так, власти Башкирии объявили об объединении двух крупнейших региональных вузов — «классического» и авиационного университетов — в одно учебное заведение. Накануне было анонсировано строительство межвузовского студенческого кампуса на Южном берегу реки Белой, в самом центре Уфы. Часть кампуса построят на площадках пустующего ныне завода имени Кирова, а ещё часть — на месте частного сектора, примыкающего к вузу. По замыслу организаторов, это не только позволит создать научный городок, но и облагородит одну из старейших частей башкирской столицы.
В Татарии вузы также активно включились в процесс борьбы за грант проекта «Приоритет 2030», для участия в котором заявились сразу восемь высших учебных заведений — больше, чем в большинстве других регионов. В Самарской области, где в конкурсе примут участие пять вузов, «классический» университет разработал программу развития вуза на ближайшие десять лет, которая предполагает в том числе стратегический проект «Космос для жизни».
Однако эксперты склонны скептически оценивать перспективы проекта.
Так, Евгений Белый отмечает, что в качестве цели программы «Приоритет 2030» декларируется поддержка региональных университетов.
Дмитрий Назаров считает, что «Приоритет 2030» — это программа новой команды министерства, которая хочет изменений, и от нее этих изменений ждут в правительстве.
Леонид Эрштейн полагает, что наше образование испытывает кризис цели.
Собственно, развитие общества и является главной целью всех региональных попыток повышения эффективности вузов. Очевидно, что сильные университеты — это не самоцель, а способ удержать в регионе талантливую молодёжь, создать ей условия для дальнейшего профессионального и жизненного роста. Удастся ли это сделать за счёт тех механизмов, которые предлагает власть? Время покажет, но очевидно, что менять нужно не только вузы, но и сам подход к развитию территорий.