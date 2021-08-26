Леонид Эрштейн

«Если говорить о федеральных исследовательских университетах, то, на мой взгляд, сама по себе такая постановка вопроса является ошибочной, разделение университетов на хорошие и плохие, вообще говоря, не хорошая практика, потому что развивать надо все университеты. Опять-таки, ведь использовались чисто формальные критерии для такого разделения, с точки зрения достижения формальных результатов какой-то эффект это дало. Но опять же какова цель? Если цель — поднять образование и науку в стране, нет, таким образом такие цели не достигаются, нужны совершенно другие методы. И прежде всего уменьшение нагрузок преподавателей, повышение их зарплаты, уход от практики годичных контрактов, повышение уровня экономики в стране и, как следствие, востребованности образования. Если же цели — увеличить количество публикаций в нескольких вузах, да, наверное, это получилось».

Политика создания федеральных вузов — это шаг закономерный. В любой западной стране есть вузы-лидеры, вокруг которых формируется пул более мелких университетов в небольших городах, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров.

Дмитрий Назаров

«Попытка создания таких университетов — это попытка уйти от ведомственной принадлежности вузов. Что получилось? В некоторых не столичных городах получилось несколько научно-исследовательских вузов — это конкуренция. С одной стороны, вроде неплохо. Однако они играют на одном поле, имеют схожие направления. Преподаватели работают одни и те же фактически. В итоге рано или поздно их объединят (как, например, произошло в Перми). Мне кажется, надо было брать функционально-структурную модель вузов в Европе и строить сначала аналогично, а затем ее улучшать и специфицировать. Она себя хорошо зарекомендовала. Давно существует».

Развивать общество, а не вузы

Стремясь повысить эффективность региональных вузов, власти на местах инициируют новые масштабные проекты, но относится это только к относительно успешным субъектам. Так, власти Башкирии объявили об объединении двух крупнейших региональных вузов — «классического» и авиационного университетов — в одно учебное заведение. Накануне было анонсировано строительство межвузовского студенческого кампуса на Южном берегу реки Белой, в самом центре Уфы. Часть кампуса построят на площадках пустующего ныне завода имени Кирова, а ещё часть — на месте частного сектора, примыкающего к вузу. По замыслу организаторов, это не только позволит создать научный городок, но и облагородит одну из старейших частей башкирской столицы.

Марьин Д.А Уфимский государственный университет, корпус 1

В Татарии вузы также активно включились в процесс борьбы за грант проекта «Приоритет 2030», для участия в котором заявились сразу восемь высших учебных заведений — больше, чем в большинстве других регионов. В Самарской области, где в конкурсе примут участие пять вузов, «классический» университет разработал программу развития вуза на ближайшие десять лет, которая предполагает в том числе стратегический проект «Космос для жизни».

Однако эксперты склонны скептически оценивать перспективы проекта.

Так, Евгений Белый отмечает, что в качестве цели программы «Приоритет 2030» декларируется поддержка региональных университетов.