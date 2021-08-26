Отказ в регистрации российской вакцины против коронавируса в странах ЕС приводит иногда к небольшим человеческим трагедиям. La Stampa опубликовала материал о двух русских женщинах, Галине и Марине, работающих гидами в Милане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ковидный паспорт

С недавних пор в Италии появилось требование о наличии так называемого Green Pass (паспорт вакцинации) для посещения музеев и других подобных учреждений. При этом героини сюжета в апреле 2021 года привились в России препаратом «Спутник V». В итоге возникла ситуация, когда гидам с антителами к COVID-19 не разрешают работать без регулярного прохождения ПЦР-тестов.

Пользователи итальянских соцсетей в большинстве своём выражают сочувствие людям, оказавшимся в подобной ситуации. При этом виноватыми, по их мнению, являются брюссельские и итальянские бюрократы.

«Дорогие мои, современная бюрократия давно превзошла то, что было в вашей стране во времена коммунизма. Есть только одно отличие: здесь больше дураков!» — заявил Агостино А.

«Это итальянская диктатура бюрократии», — добавила Карол Ф.

«Если бы Россия дала взятку, то они (чиновники, прим. ИА REGNUM) разрешили бы использовать хоть отходы из выгребных ям», — пишет Клаудиа С.

Chris Potter Коррупция

«Это проблема и для туризма. Русские сделали прививки у себя дома, а что делать, когда они приезжают сюда в туристические поездки?» — задаётся вопросом Кармен М.

«Всё то же самое. Америка приказала нам не признавать «Спутник», потому что они ведут войну против России. А Италия слушается», — предположил Лучо Ф.

«Всё геополитика… Никакого отношению к здоровью это не имеет», — заметил Джибрил В.

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Впрочем, некоторые пользователи считают, что раз женщины работают в Италии, им не нужно было прививаться в России.

«Ну они же знали, что привились вакциной, не одобренной в EMA (European Medicines Agency — Европейское агентство лекарственных средств, прим. ИА REGNUM)», — написала Валентина С.

«Если она живет в Милане, почему не привилась вакциной, одобренной в EMA? Они же знали, что российскую вакцину не признают», — поддержала Джованна П.

«Если вы прожили в Италии 24 года, работаете здесь, у вас есть итальянское гражданство, зачем прививаетесь в России? Италия хороша для вас только, когда вам это удобно? Либо вы соблюдаете все местные законы и правила, либо возвращаетесь в свою страну», — подчеркнула Роза Б.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Комментаторы резонно отмечают, что в России вакцинация началась раньше, поэтому Галина с Мариной воспользовались открывшейся возможностью.

«Вы должны знать, что российское правительство начало вакцинировать каждого гражданина уже с декабря 2020-го! В то время, когда люди в Италии продолжали умирать от COVID-19», — напомнила Елена Б.

«Я сделала прививку 1 июня, как только это стало возможным. Я бы сделала это гораздо раньше, если бы могла. У женщин, наверное, был шанс вакцинироваться до нас в России, и они его использовали. Откуда они могли знать, что правительство пойдёт на эти меры (введение паспортов вакцинации)?» — возмутилась Андреа П.

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