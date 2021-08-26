Информация о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также других стран — членов ОДКБ и Украины, вызвала бурную дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 августа в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Ну, конечно! Россия — палочка-выручалочка — всегда спешит на помощь. Только кто это оценит?» — задаётся вопросом Светлана С.

Многие пользователи пришли к выводу, что спасённые украинцы не оставят благодарности российской стороне, а скорее, наоборот, начнут плеваться в сторону России.

«Вот он — настоящий пример великодушия к людям. Поймут ли они это? Сомневаюсь. Вернутся домой и начнут плеваться желчью в сторону России», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что лучшим решением для Российской Федерации стало бы игнорирование печального положения украинских вояк на территории Афганистана. Лучше, если бы они пытались выбраться из страны самостоятельно, без использования российских самолётов.

«Хуторян можно было и оставить. Они этого всё равно не оценят, да ещё и обвинят Россию, мол, их вывозили насильно», — предполагает Yulia S.

«А украинцев-то зачем?! Опять прилетит претензия от Зеленского, что мы пытаемся навязываться. Пора перестать помогать «небратьям», — считает Светлана К.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Часть людей считает, что призвание России — спасать всех, даже тех, кто ненавидит нашу страну. Таким образом, уверены граждане, этот мир держится исключительно на человечности, которую проявляет наша страна по отношению к окружающим.

«Когда надо спасать жизни людей, то здесь не место для торга: враги они или друзья. Если есть возможность спасти, значит, надо это сделать. Не надо выяснять, какой они национальности и как относятся к нам. Жизнь потом всё расставит по своим местам», — пишет Nina D.

«Как бы то ни было, Россия — последняя страна на этой планете, которая не забыла о человеческом. Поэтому для многих такие жесты милосердия кажутся абсурдными. Такая у России судьба», — написал Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на достоинства нашей страны, стоит всё-таки помнить о чувстве самоуважения, которое нельзя терять в условиях столь сурового внешнего мира.

«Властям Российской Федерации стоило бы задуматься: если бы ситуация обернулась наоборот и за всеми в Кабул прилетел украинский борт, взяли бы они русских? Ответьте, только честно. Мне кажется, надо иметь не только способность к милосердию, но и чувство самоуважения», — отмечает Иван К.

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Нашлись и те, кто предположили, что вернувшиеся из Афганистана на Родину украинцы могут встретить большие проблемы со стороны спецслужб.

«Вот интересно: а СБУ претензии к вернувшимся из Афганистана на российском самолёте украинским гражданам не предъявят? Им же надо было на колесе американского самолёта улетать. Или застрелиться. Бедные люди. Затаскают их свидомые фашисты», — пишет Александр Ж.

Напомним, 25 августа Министерство обороны РФ сообщило, что министр обороны страны Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также других стран — членов ОДКБ и Украины.